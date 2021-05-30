Морганатический союз: почему мужья российских императриц не имели государственной власти

XVIII век был уникальным для истории России с точки зрения гендерного баланса во власти. Две трети этого столетия Российскую империю возглавляли единолично женщины.

Как объяснить тот факт, что равным с ними императорским рангом не обладали их мужья?

Возникновение «злонравного женовладства» в России

В старой патриархальной Московии вообще не было принято считать фигуру царицы, жены богоравного самодержца, в чём-то равной ему самому. Царица – затворница. Её удел – забота о доме, домострой. Первым этот предрассудок взломал Лжедмитрий I – даром, что самозванец. Он венчал на царство наравне с самим собой свою жену Марину Мнишек, создав тем самым удивительный прецедент в русской истории.

Быть может, он так и остался бы уникальным, если бы не Пётр I. Тот повторил акт Лжедмитрия со своей женой Мартой Скавронской, в православии – Екатериной. Правда, не сразу после официального венчания, а только через 13 лет. В 1724 году он короновал Екатерину I особым чином, придававшим ей ранг равного с ним повелителя. В значительной степени этим актом было предопределено, что после смерти Петра Екатерина стала самодержавной государыней.

Это тоже был случай, беспрецедентный для России. Жена не могла наследовать на троне мужу при наличии у него прямых потомков мужского пола.

У Петра I был внук – сын убитого им царевича Алексея. Лишая в своё время Алексея права наследовать трон, Пётр I не устранил от этого права его сына. Следовательно, воцариться по смерти Петра I должен был Пётр II. Но он сумел взойти на престол только три года спустя, по смерти Екатерины.

Так случай Екатерины I положил на Руси начало явлению, с горечью предсказывавшемуся хорватом Юрием Крижаничем, 18 лет прожившим в России – «злонравному женовладству», которое он считал одним из тиранических видов правления.

Важнейший принцип – династическая легитимность

Сама Екатерина, будучи пожилой вдовицей, не собиралась вторично выходить замуж. Не было с этим проблем и у Анны Иоанновны, призванной на престол в 1730 году. Кстати, именно её вдовое положение сыграло в её выборе решающую роль. Каким образом?

Дело в том, что у старейшей ветви Романовых – Иоанна V (царя, умершего в 1696 году, после чего престолом и овладел в полной мере Пётр I) – были две взрослые дочери замужем за иностранными принцами. Правда, старшая – Екатерина – уже давно сбежала от своего герцога Мекленбургского, но формально-то с ним не развелась! И Сенат, и Верховный тайный совет, выбирая новую государыню, опасались, чтобы оный герцог не попытался воспользоваться случаем для установления в России новой царской династии.

Поэтому младшая из племянниц Петра – Анна – оказывалась наилучшей кандидатурой, благо была уже вдовой в возрасте. Её любимец Бирон в любом случае на роль принца-консорта не претендовал. Кстати, умирая, Анна передала власть в линию своей старшей сестры – её внуку Иоанну VI.

История отстранения Иоанна VI от власти печальная, но в дело снова вмешался династический принцип. Дочь Петра I, Елизавета, оказывалась старейшей в роде.

Почему Пётр III, а не Алексей Разумовский?

Историки, для которых является загадкой, почему Елизавета Петровна назначила наследником престола глупого (как считали) голштинского принца Карла Ульриха Петера, будущего Петра III, упускают из вида тот же принцип легитимизма. Власть Елизаветы могла быть достаточно легитимной только при подкреплении её мужским наследником из дома Романовых! А Пётр III был внуком самого Петра I, хотя и по линии матери.

Но до сих пор многие убеждены в том, что Елизавета Петровна была тайно обвенчана с графом Алексеем Разумовским. Этого казачьего хлопца, Олёшу Розума, она встретила в поездке на Украину и влюбилась в него. Да не только сделала своим фаворитом, но и перетащила ко двору всю его родню. Доказательств тайного морганатического брака императрицы со своим фаворитом не существует. Кроме одного случая, о котором мы ещё расскажем.

Предположим, Елизавета Петровна венчалась бы с Разумовским не тайно, а открыто. Что бы это означало? Это означало бы гораздо большее, чем дворцовый переворот, который Елизавета совершила ранее. Это был бы династический переворот, практически революция! Собственно, открытое объявление о бракосочетании царствующей императрицы с неким субъектом, не принадлежавшим к дому Романовых, означало одно: дом Романовых смещается! Отныне царствовать будут наследники, рождённые в новом браке.

Русские люди той поры могли быть разными. Они могли быть глупцами, казнокрадами, трусами или пустомелями, равно как и выдающимися государственными деятелями. Они даже могли совершить подлость или убийство, грех адюльтера или кровосмешения. Но одного они не сделали бы: попрания божественных прав всей царствующей династии. Брак между Елизаветой Петровной и Разумовским мог быть законным перед Богом, но он не должен был вносить никаких изменений в божественный же порядок наследования трона.

Как граф Орлов хотел захватить трон

Теперь, наверное, становится понятно, почему Екатерина II не сделала императором князя Потёмкина? Тем более, при живом законном наследнике престола, Павле Петровиче? Впрочем, раньше, когда положение Екатерины не было ещё столь прочным, она реально подвергалась опасности от бессовестности, наглости и отсутствия политического чутья у своего главного помощника в захвате власти и страстного любовника – графа Григория Орлова.

Переворот Екатерины II обеспечивался сохранением легитимности власти: наследником престола в любом случае оставался царственнорожденный Павел. Однако вскоре после коронации в конце 1762 года по Москве поползли тревожные слухи: Григорий Орлов хочет сделать Екатерину своей женой и на этом основании взойти на престол! Такого беззакония Россия ещё не видывала!

С семейной мафией братьев Орловых было трудно бороться самой Екатерине. Несмотря на любовь, она понимала: это будет конец её самой. Любой выскочка теперь мог предъявить права на трон! А в Шлиссельбурге сидел ещё, между прочим, живой Иоанн VI… На Россию надвигалось новое Смутное время, и всё из-за глупого, наглого Орлова!

Нашлись патриоты, которые составили заговор с целью убийства Орлова. Его клевреты изобличили их. Екатерина, пользуясь смущением высших сановников государства, поставила вопрос на их мнение, и тем спасла жертв от смертельной расправы. Все понесли суровое наказание, но ни один не был казнён, «благодаря заступничеству всемилостивейшей государыни». Тем самым Екатерина дала понять Орлову, как она сама относится к этим планам. Наконец, она просто охладела к нему.

В довершение к Алексею Разумовскому был отправлен граф Михаил Воронцов, в присутствии которого первый сжёг какой-то документ. Отсюда пошли слухи, что это и был акт его венчания на Елизавете Петровне. Но по форме это был факт отрицания, и всем заинтересованным лицам было дано понять, что династии Орловых в России не будет, как не появилось в ней династии Разумовских.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157011-morganaticheskiy-soyuz-...

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