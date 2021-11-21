ТОП-10: Природные явления, которые, вы не поверите, существуют на самом деле

Когда мы задумываемся об удивительных, нереальных природных явлениях, то в голову обычно приходят необычные вещи, такие, например, как те, которые мы обнаружили в космосе: туманность Красный прямоугольник, стеклянная буря или волшебный остров на самой большой луне Сатурна, Титане.



Но нам не нужно отправляться так далеко, чтобы удовлетворить наше любопытство. Наш собственный мир полон увлекательных явлений. Большинство из нас никогда не видели или даже не представляли себе таких чудес, вплоть до сегодняшнего дня. Вот 10 природных явлений, в существование которых сложно поверить.



10. Зеленая вспышка











Давайте начнем наш список с того, что всем нам знакомо, с Солнца. Это горящий газовый шар, вокруг которого вращается наша планета. Это то, что грет нас днем. Вы в курсе? Солнце - это то, с чем хорошо знакомы все, кто способен видеть, поскольку регулярно наблюдают закат и восход солнца.



Но при определенных условиях вы можете стать свидетелем великолепного и удивительного события: солнце может изменить цвет и приобрести оттенок зеленого. Это явление легче наблюдать на закате и длится оно только секунду или две. Вот почему это событие обычно называют «вспышкой».



Атмосфера играет роль своеобразной призмы, разбивая свет от Солнца на отдельные цвета.

Так что найдите место с отличным видом на горизонт, так чтобы солнечный диск был хорошо виден, дождитесь захода солнца и держите глаза открытыми. Наслаждайтесь этой короткой вспышкой, зная, что длится она совсем немного времени.







Мечта любого серфера - волна, которая продолжается бесконечно. Такая волна, действительно, существует в Бразилии и называется она Поророка (Pororoca). Волна может, не замедляясь, перемещаться на 800 километров, достигает около 3,7 метров в высоту и длится более получаса.



Она возникает потому, что воды Атлантического океана встречаются с водами в устье реки Амазонки. За 30 минут до появления волны можно услышать характерный звук. Поскольку Поророка содержит все обломки, оказавшиеся до этого в реке, например, целые деревья, это также самая опасная волна для серфинга или плавания на лодке.



8. Голубая лава







Одним из самых разрушительных природных явлений в мире является извержение вулкана. Так случилось, что в Индонезии вулкан Кава Лиен (Kawah Ijen) на острове Ява, выбрасывает голубую лаву вместо традиционной желтой и оранжевой, к которой мы все привыкли.

Но самое интересное состоит в том, что лава, по сути, не является синей. Этот феномен можно наблюдать в результате сгорания серы, которая в высокой концентрации находится в районе вулкана. Когда сера воспламеняется, она горит синим пламенем. Поэтому, когда сера соприкасается с лавой, та кажется синей.





В действительности, по горе стекает синее пламя от горящей серы. Вот почему этот эффект можно наблюдать только ночью.



7. Озеро, обращающее все в камень











Спокойная озерная гладь, фантастический вид и мумифицированные животные. Шутки в сторону, озеро Натрон (Natron) в Танзании часто можно увидеть на самых впечатляющих из когда-либо сделанных фото. В озере высокий уровень pH, что делает его воду достаточно едким, чтобы сжечь кожу и глаза неприспособленных животных.





Тем не менее, в озере есть своя экосистема, состоящая из животных, которые приспособились к жизни в этой суровой среде. А если такому животному не повезло, и оно погибло в водах озера, его тело подвергается своего рода мумификации.



Озеро стало известным во всем мире после того, как фотограф Ник Брандт (Nick Brandt) сделал уникальные фото мертвых животных. Он нашел мертвых животных, выброшенных на берег, и придал им такие позы, как будто они еще живы.



6. Цветущая пустыня











Пустыни характеризуются тремя основными признаками: палящим зноем, минимальной флорой и фауной, а также нехваткой воды. Но в пустыне Атакама (Atacama Desert) все просто ждет подходящего случая. Там, где некоторые видят отсутствие возможностей, пустыня доказывает, что для процветания необходимы правильные условия.



Цветение происходит в период с сентября по ноябрь и только в годы, когда выпадает необычно большое количество осадков. Среди местных пустыню называют desierto florido (цветущая пустыня). Такое событие происходит каждые пять-семь лет. Но изменение климата, продолжительные штормы по всему земному шару и исторический максимум осадков привели к тому, что последнее цветение случилось спустя только два года после предыдущего.



5. Белая радуга











Радуга - одно из самых известных и красивых явлений, которые вы можете наблюдать. Капли воды выполняют роль призмы, разбивая луч света на видимые цвета спектра. Но, если возникают определенные условия, случается особенная радуга.





Бесцветная радуга, как и обычная радуга, возникает тогда, когда солнечный свет проходит через капли воды. Но белой она будет только тогда, когда образуется туман. Капли в тумане намного меньше. В результате большинство цветов теряется при прохождении через них. В таких редких радугах тоже есть цвета. Но наши глаза не могут их различить.



4. Радужное дерево







Фото: amelia



Вам нравится радуга? А как насчет деревьев? Вы когда-нибудь задумывались над тем, как будет выглядеть сочетание того и другого? Представляем вам эвкалипт деглупта (Eucalyptus deglupta), широко известный как «радужный эвкалипт». Его родиной являются Филиппины и другие тропические районы. Дерево может вырастать до 76 метров.



Большую часть года, кора дерева гладкая, оранжевого цвета. Но летом эвкалипт «облазит» и демонстрирует разноцветную кору, которая и стала причиной того, что ему дали название «радужного». Полосы зеленого, красного, оранжевого, серого и даже фиолетового цвета покрывают кору.



3. Ледяные волосы











Если вы живете там, где выпадает снег, то, скорее всего, видели много разных видов льда. Но мы гарантируем, что вы никогда не встречали такой лед. Его обычно называют «ледяными волосами». Он формируется только во влажные зимние ночи и обычно тает днем.





Кристаллы льда появляются на гнилой древесине, в которой присутствует мицелий, который является корнем грибков, живущих на гниющей древесине. Именно грибки способствуют тому, что лед принимает форму волос. Такой лед невероятно трудно заметить, потому что выпавший снег скроет его. Поэтому в следующий раз, когда вы будете прогуливаться по зимнему лесу, будьте особенно внимательны. Вы можете обнаружить это чудо.



2. Замерзшие цветы











Подобно «ледяным волосам», эти образования прекрасны и редки. Основное различие заключается в том, как и где они формируются. Замерзшие цветы обычно образуются над водой или влажными поверхностями.



Когда холодный воздух над поверхностью воды становится насыщенным влагой, иней начинает налипать на любые дефекты на поверхности воды. Эти дефекты являются «основой» для замерзших цветов, а влага, содержащаяся в воздухе, помогает им «вырасти» над водой.



1. Живые камни











Камни можно найти повсюду. Если вы заглянете внутрь своей обуви после прогулки по тропе, то, скорее всего, обнаружите, что один носите с собой. Они сухие, грубые и твердые. Но иногда вы можете обнаружить камень, истекающий кровью.



Познакомьтесь с Pyura chilensis, также известным в Испании как пюра (piure). Этот «камень» является морским беспозвоночным в форме мешка, питающимся за счет фильтрации воды (его еще называют «морской шприц»). У этих животных внутренности имеют характерный кроваво-красный оттенок, в результате чего они и получили прозвище «кровоточащие камни». Местные едят их сырыми, как устриц, или готовят с салатом и рисом.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2352261027291466621/

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