Логическая загадка: как формируется эта пирамида

Увлекательные логические загадки – любимое развлечение тысяч людей.

В особенности их любят дети, но и для многих взрослых это отличный способ провести время с пользой.

Посмотрите на эту пирамиду – цифры в каждой строке не случайны, и каждая из строк связана с предыдущей. Разгадаете ли вы, как именно?

Логические загадки – лучшая тренировка для мозга. Находясь в поисках нестандартных решений, мы развиваем память, внимательность и сообразительность.

Но вернемся к загадке.

Каждая следующая строка в этой пирамиде логическим образом объясняет предыдущую. Например, число 11 во второй строке говорит о том, что в первой – одна цифра 1. Третья строка объясняет, что во второй уже две цифры 1. Уловили суть? В четвертой строке одна цифра 2 и одна цифра 1, потому она выглядит так – 1211.

Как видите, совершенно не нужно быть гением в математике – все дело в логике и в том, насколько остро работает ваш ум. Всего несколько минут мозговой тренировки в день, и ни одна загадка не застанет вас врасплох!