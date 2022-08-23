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Логическая загадка: как формируется эта пирамида

Увлекательные логические загадки – любимое развлечение тысяч людей.

В особенности их любят дети, но и для многих взрослых это отличный способ провести время с пользой.

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Посмотрите на эту пирамиду – цифры в каждой строке не случайны, и каждая из строк связана с предыдущей. Разгадаете ли вы, как именно?

Логическая загадка: как формируется эта пирамида

Логические загадки – лучшая тренировка для мозга. Находясь в поисках нестандартных решений, мы развиваем память, внимательность и сообразительность.

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Но вернемся к загадке.

Каждая следующая строка в этой пирамиде логическим образом объясняет предыдущую. Например, число 11 во второй строке говорит о том, что в первой – одна цифра 1. Третья строка объясняет, что во второй уже две цифры 1. Уловили суть? В четвертой строке одна цифра 2 и одна цифра 1, потому она выглядит так – 1211.

Как видите, совершенно не нужно быть гением в математике – все дело в логике и в том, насколько остро работает ваш ум. Всего несколько минут мозговой тренировки в день, и ни одна загадка не застанет вас врасплох!

А вы знали об  этом?

В некоторых зданиях в Японии возле кнопки вызова лифта есть экранчик, уведомляющий о дожде, чтобы в случае чего вы прихватили зонт.

Еще в магазинах продаются коробочки с едой, которые сами себя разогревают без микроволновки и печки. Нужно всего лишь потянуть за веревочку, и через 5 минут обед готов. Поручни в токийском метро антибактериальные, поэтому за них можно спокойно держаться. В аэропорту Токио есть диспенсеры со средством для чистки ободков унитазовТакси в Японии оснащены системой мониторинга качества воздуха. В Японии есть гостиница, в которой людей заселяют роботы-динозавры.

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