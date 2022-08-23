Логическая загадка: как формируется эта пирамида

Увлекательные логические загадки – любимое развлечение тысяч людей.
В особенности их любят дети, но и для многих взрослых это отличный способ провести время с пользой.
Посмотрите на эту пирамиду – цифры в каждой строке не случайны, и каждая из строк связана с предыдущей. Разгадаете ли вы, как именно?
Логические загадки – лучшая тренировка для мозга. Находясь в поисках нестандартных решений, мы развиваем память, внимательность и сообразительность.
Но вернемся к загадке.
Каждая следующая строка в этой пирамиде логическим образом объясняет предыдущую. Например, число 11 во второй строке говорит о том, что в первой – одна цифра 1. Третья строка объясняет, что во второй уже две цифры 1. Уловили суть? В четвертой строке одна цифра 2 и одна цифра 1, потому она выглядит так – 1211.
Как видите, совершенно не нужно быть гением в математике – все дело в логике и в том, насколько остро работает ваш ум. Всего несколько минут мозговой тренировки в день, и ни одна загадка не застанет вас врасплох!
А вы знали об этом?
В некоторых зданиях в Японии возле кнопки вызова лифта есть экранчик, уведомляющий о дожде, чтобы в случае чего вы прихватили зонт. Еще в магазинах продаются коробочки с едой, которые сами себя разогревают без микроволновки и печки. Нужно всего лишь потянуть за веревочку, и через 5 минут обед готов. Поручни в токийском метро антибактериальные, поэтому за них можно спокойно держаться. В аэропорту Токио есть диспенсеры со средством для чистки ободков унитазовТакси в Японии оснащены системой мониторинга качества воздуха. В Японии есть гостиница, в которой людей заселяют роботы-динозавры.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Как на самом деле называется "Египет": почему египтяне называют себя "Масри"?
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии