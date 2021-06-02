3 мифа, которые внезапно оказались правдой

Не всегда просто поверить в то, что мы видим на экранах, но иногда в этих историях есть крупицы истины. Начните читать, и вы узнаете, какие 3 истории действительно произошли в реальной жизни.

Сбывшаяся мечта

Это история о Ларри Уолтерсе — бывшем водителе грузовика, мечтавшем стать летчиком. Для осуществления поставленной цели он вступил в военно-воздушные силы, но по причине слабого зрения ему не доверили работу пилота. Отказ его совсем не смутил, и он поступил максимально непредсказуемо: решил покорить небо без самолета.



Для того чтобы подняться в небо, Ларри пришлось соорудить себе летательный аппарат. Сконструировал он его следующим образом: привязал к своему креслу 45 метеозондов и заполнил их гелием. С собой прихватил рацию, пиво, бутерброды и пневматическое ружье, с помощью которого собирался спускаться — выстреливая в шары. Полет был снят на видео, которое вы увидите ниже.

Стоит признать, что мечта Уолтерса сбылась: в небо он поднялся и даже достиг высоты в 4800 метров. В целом продержался в воздухе 45 минут, после чего совершил не совсем удачную посадку: его шары запутались в линии электропередач. За этот поступок он получил всемирное признание. Собственно, вся эта история послужила вдохновением для создания фильма «Денни — Летающий шезлонг».

Крысиные короли

Об этом существе люди стали говорить еще с середины 16 века. Самого большого крысиного короля обнаружили в 1828 году, он являл собой 32 мумифицированных крысы, хвосты которых были сплетены воедино.

В 2005 году эстонский фермер обнаружил еще одного крысиного короля: тот состоял из 16 крыс, при этом 9 из них были живы, когда их нашли. На данный момент известно о 30-50 случаях подобных находок.

Красавица и чудовище

Красавица и чудовище — это вам не просто мультяшные персонажи Disney. Здесь мы будем говорить о реальных людях, у одного из которых, откровенно говоря, была непростая жизнь.

На видео представлен человек по имени Петрус Гонсалвус. Он уроженец Гавайских островов, и ему приходилось жить с редким заболеванием — гипертрихозом (синдромом оборотня). Волосы на его теле, включая лицо, росли чрезмерно быстро.

То, как выглядел Петрус, пугало людей. Поэтому они относились к нему не самым лучшим образом. Светлая полоса в его жизни наступила после того, как его преподнесли в качестве дара новому королю Франции. Правитель, увидев, что за личиной зверя скрывается умный мальчик, изменил свое отношением к нему: сделал его дворянином.





После этого жизнь Петруса изменилась. Он смог женится, и у него появились дети, четверо из которых, правда, унаследовали болезнь отца. И кто знает, возможно, в основу детского мультфильма вошла именно эта история.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2227696316620999611/

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