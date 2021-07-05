9 чарующих макроснимков, показывающих мир с новой стороны

Макросъемка позволяет увидеть самые обычные вещи в оригинальном исполнении. Эта эстетика не может не радовать глаз.
Клевер
Капля на кончике карандаша
Мазки акриловой краски
Лапка паука-скакуна
А вот и скакун собственной персоной
Лицом к лицу
Рыжий муравей на синем цветке
Капельки воды на винтике
Снежинка
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