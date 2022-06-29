Кого не брали в легионы Римской империи?

Древнеримская армия являлась столь успешной организацией на протяжении веков во многом благодаря «кадровости». Если в раннереспубликанский период легионы Рима были во многом ополчением, то ближе к нашей эре они стали приобретать «профессиональный» оттенок. Отчасти римские легионы после реформ Гая Мария напоминают «рекрутчину» европейских армий XVIII — XIX веков. То бишь призыву подлежат только «избранные», но зато служат они почти всю жизнь, война становится для легионеров ремеслом. По словам автора Вегеция, в легион надо брать людей, привычных к тяжелому труду. Art by Angel Garcia Pintо

Более того, в легионах опытные воины приобретали дополнительные специализации (прямо ПТУ какое-то, а не легион), от каменщиков и плотников до кузнецов и охотников.

Но возникает вопрос: кем же тогда пополняли римскую армию, а кого туда не брали? Ведь армия Римской империи точно уже не была каким-то ополчением, там служило меньшинство, но служило постоянно (и легионы были постоянными формированиями).

Вообще, в период расцвета Римской империи действовал принцип, согласно которому «более тяжким преступлением является уклонение от воинской службы, чем домогательство её». (Дигесты)

То есть в армию старались брать на добровольных началах, всячески поощряя подобные стремления.

Но были и те, кому путь в легионы был совершенно точно «заказан». Прежде всего, основой легиона были свободные римские граждане, не замаравшиеся в тяжких преступлениях. Поэтому в имперских легионеах не могли служить: уголовники, должники, вольноотпущенники, рабы (у Диона Кассия описывается веселый случай, когда бывалый герой-центурион оказался... бежавшим от хозяина рабом).

Вегеций писал, что следует отдавать предпочтение парням из сельской местности, а не городским «хлюпикам». Art by Angel Garcia Pintо

Существовали и возрастные ограничения: легионеров вербовали из числа молодых людей 17 — 20 лет, самым «потолком» считался возраст в 35 лет.

Ну а дальше действовала система довольно жесткого отбора. Да, в Римской империи существовали особые «военкоматы», где оценивали не только физическое состояние новобранцев, но и их знания, правовой статус (то самое гражданство и отсутствие долгов/уголовных дел). Кстати, «полуросликов» ниже 1,6 метра тоже не брали.

Вообще, ограничений в плане физического состояния было немало, потом еще следовал «курс молодого бойца» в несколько месяцев (сержант Хартман передает привет), после коего тоже многих отсеивали. То есть в Римскую армию надо было еще уметь попасть)

Правда, стоит уточнить. «Добровольческие принципы» и жесткие отборы действовали в период расцвета Римской империи, потом требования стали неуклонно снижаться. Мобилизации по набору всегда были в ходу, но именно с закатом Римской империи они вышли на первый план.

Такой «дядька с палкой» вполне мог отбить у слабого духом новобранца всё желание служить в легионе. Art by Pablo Outeiral

Кстати, большим плюсом считались «рекомендательные письма» (вспомнился д’Артаньян и его рекомендательное письмо). Причем такие письма от «добрых родственников» встречались массово и у рядовых новобранцев.

«Лица без гражданства», как известно, могли попасть в римские вооруженные силы. Но в качестве ауксилариев (вспомогательные части), а не полноценных легионеров.

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