Почему на гербе России голов у орла - две, а короны - три?

Еще в конце 90-х или в двухтысячных годах приснопамятный Задорнов запустил в обиход шутеечку: "У нашего орла головы две, а короны - три. Своей-то головы нет". И действительно, современный герб России выглядит, если не знать его истории, довольно странно...

Современный герб России

Головы орла увенчаны двумя малыми коронами на лентах, над которыми находится одна большая корона (символически копирующая Большую императорскую). В современном гербе малые короны помещены прямо на головы орла, а большая как бы висит в воздухе, что вызывает логичный вопрос...

Почему так?

Если отсчитывать историю российского двуглавого орла со времени правления Иоанна Грозного (раньше - смысла нет, там все слишком путано), то... На его печатях, отражающих символику личной и государственной эмблемы (а тогда эти понятия не разделялись), корон у орла всего две. На каждой голове.

Лицевая сторона печати Грозного

Оборотная сторона той же печати

Что означали короны в то время, сказать сложно, поскольку ни в каких документах эпохи Иоанна IV их смысл не отражен. Но, кстати сказать, это именно что короны, европейского образца, а не русские венцы в стиле "шапки Мономаха", которыми тогда венчались русские государи.

На главной, государственной, печати Грозного от 1578 и от 1583 года корона одна, зато большая, пятизубцовая, расположенная над головами орла, не касающаяся их.

Со времен Федора Иоанновича между головами орла, над двумя коронами, появился восьмиконечный православный "голгофский" крест. Такой же орел - с двумя коронами и крестом - есть на одной из печатей первого Романова, Михаила.

"Двухголовая" печать Михаила Романова, 1636

По некоторым сведениям, три короны были на личных печатях Лжедмитрия Первого и Бориса Годунова, но тогда их численность (почему три?) еще никак не объяснялась. Сам Годунов наверняка имел какое-то мнение по их поводу, но у него уже не спросишь...)

После же Смутного времени три короны появились на печати Михаила Романова, первого русского царя новой династии. Но официально их объяснение было дано только в 1667 году, после заключения с Речью Посполитой "Андрусовского перемирия". И относилось оно уже к печати Алексея Михайловича.

Указ «О титуле царском и о государственной печати» от 14 декабря 1667 года гласил:

«Орел двоеглавный есть герб державный Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, Его Царскаго Величества Российскаго Царствия, на котором три коруны изображены, знаменующия три великия, Казанское, Астраханское, Сибирское, славныя Царства, покоряющияся Богом хранимому и высочайшей Его Царскаго Величества милостивейшаго Государя державе и повелению.

Кстати, что интересно: именно в этом указе впервые появляется слово "герб" применительно к России. Раньше государственные главные эмблемы так не назывались. "Заменителем" государственного (и в то же время лично царского) герба служила печать.

Выглядела печать Алексея Михайловича (в версии 1672 года) так:

Печать Алексея Михайловича. Это первая русская эмблема, на которой изображен двуглавый орел с тремя коронами (кстати - одинаковыми), где их наличие логически обосновано. Дело в том, что в представлениях людей XVI-XVII века государства, управляемые потомками Чингис-хана, считались именно царствами и "котировались" выше княжеств. Это - одна из причин того, что Грозный в молодости, по словам некоторых современников, не очень-то и хотел титуловаться именно что царем - "царями" тогда воспринимали в первую очередь чингизидов. Фактически принятие Иваном Четвертым царского титула было полноценным вызовом татарским "царям" - ханам. Кстати, одна из версий, объясняющих, почему до Алексея Михайловича корон у русского орла было только две, исходит из того, что покоренных татарских царств было - два: Казанское и Астраханское. Сибирское ханство, по тогдашним понятиям, полноценным царством не считалось, оно было далеким и менее развитым, чем первые два. В титуле Грозного относительно Сибири сказано: "Всея Сибирския земли повелитель..." Только Алексей Михайлович его "повысил", поскольку очень уж большие деньги приносила торговля сибирским соболем. В дальнейшем, при Петре и последующих императорах, три короны истолковывались самыми разными способами. Например, в наше время, как гласит сайт "Государственная символика": Над головами орла изображены три исторические короны Петра Великого, символизирующие в новых условиях суверенитет как всей Российской Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации. Вам честно или правду? Как три короны могут символизировать три царства, лично я понимаю. Но как они же способны значить суверенитет и всей России, и отдельных ее субъектов, уже выходит за рамки моего понимания...