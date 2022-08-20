Как религия может повлиять на вашу жизнь

Многие люди верят в Бога ради спасения своей души, однако многочисленные исследования показывают, что участие в религиозных действиях может быть также полезным для тела и разума.

Вот как религия может влиять на вашу жизнь.

Религия помогает вам противостоять тяге к нездоровой пище

Религиозные люди могут чувствовать, что у них нет контроля над собственной жизнью, однако их вера часто помогает противостоять тяге к вредной пище. В исследовании, результаты которого появились в журнале «Личность и социальная психология» в январе 2012 года, ученые делали студентам постоянные напоминания о Боге в тестах и играх. По сравнению с участниками, которые видели упоминания о приятных, но нерелигиозных объектах, студенты, которым напоминали о Боге, чувствовали, что они меньше контролируют свою будущую карьеру, но в то же время были готовы сопротивляться увлечениям, которые плохо влияют на их здоровье. Другими словами, исследователи писали, что мысли о Боге могут стать как бременем, так и благом с точки зрения самоконтроля. Это будет зависеть от того, какую часть своей жизни человек пытается контролировать.

...Но может стать причиной лишнего веса

Возможно, мысли о Боге и помогают противостоять искушению употреблять вредную пищу в условиях эксперимента, но сила воли, которую участники исследования проявляли в лаборатории, не всегда перерастает в здоровые привычки в реальной жизни.

Религия вызывает улыбку на лице

Согласно исследованию, результаты которого были представлены на встрече Американской кардиологической ассоциации в марте 2011 года, молодые люди, которые часто посещали религиозные мероприятия, на 50 процентов чаще страдали от ожирения в среднем возрасте, чем те, которые не посещали церковь. По мнению исследователей, виновниками набора лишнего веса, вероятно, являются продукты питания, связанные с религиозными обрядами. Однако эти результаты не доказывают, что религиозность может плохо отобразиться на вашей фигуре. Как правило, верующие люди живут дольше, вероятно, потому, что меньше курят.

Верующие люди, как правило, чувствуют себя более счастливыми, по сравнению с атеистами. Согласно исследованию, результаты которого появились в журнале American Sociological Review в декабре 2010 года, это ощущение счастья появляется не из-за каких-либо конкретных убеждений, а из-за регулярного участия в религиозных действиях (таких, как еженедельное посещение церкви, к примеру). Знакомство с другими людьми в церквях, храмах или синагогах позволяет верующим строить социальные сети, более тесные связи и, в конечном счете, получать больше удовлетворения от жизни.

Повышает самооценку

В зависимости от того, где вы живете, религия может также повышать вашу самооценку, помогая вам чувствовать себя частью более крупной культуры. Религиозные люди отличаются более высокой самооценкой и лучшей психологической адаптацией, по сравнению с атеистами, показывают результаты исследования, проведенного в январе 2012 года. Однако это преимущество получают только те верующие, которые живут в странах, где религия широко распространена. Выводы, опубликованные в журнале Psychological Science, свидетельствуют о том, что религиозный человек будет чувствовать эти преимущества, к примеру, в Турции, но не увидит их в Швеции.

Религия помогает успокоить тревогу

Мысли о Боге могут помочь вам успокоить беспокойство, связанное с ошибками, которые вы совершили. Другими словами, верующие могут полагаться на судьбу, когда речь заходит об их ошибках, согласно исследованию 2010 года. Однако этот трюк не работает для атеистов. Исследование также показало, что неверующие люди более напряжены, когда совершают ошибки.

Защищает от симптомов депрессии

Восстановление после депрессии происходит лучше у религиозных людей. Согласно одному исследованию 1998 года, результаты которого появились в «Американском журнале психиатрии», пожилые пациенты, госпитализированные из-за физических проблем со здоровьем, но которые также страдали от депрессии, лучше справлялись со своими психологическими проблемами, если религия была неотъемлемой частью их жизни. Совсем недавно ученые сообщили, что вера в заботливого Бога улучшает реакцию на психиатрическое лечение у пациентов с депрессией. Интересно, что эта улучшенная реакция не была связана с чувством надежды у пациента или каким-либо другим религиозным фактором. Единственное, что имело значение для таких пациентов, – это убеждение, что о них заботится кто-то свыше.

Религия мотивирует посещать врача

На самом деле религиозность в целом связана с лучшим здоровьем, возможно, потому, что верующие люди имеют большую социальную поддержку, лучшие навыки преодоления трудностей и более позитивный имидж, чем те, которые не присоединяются к основанным на вере общинам. В одном исследовании 1998 года, о котором упоминается в журнале Health Education & Behavior, исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что прихожане чаще нерелигиозных людей проходят профилактические осмотры у врачей (в этом случае делают маммограмму). Исследование показало, что около 75 процентов прихожан из 1517 членов церкви регулярно делали маммограмму, по сравнению с 60 процентами (при выборке 510 женщин), которые не были членами церкви и в среднем менее регулярно посещали врача.

Снижает кровяное давление

Согласно данным исследования 2011 года, которое проводилось в Норвегии, люди, посещающие церковь, часто имеют более низкое кровяное давление, чем те, которые не являются прихожанами. Эти результаты особенно впечатляют, учитывая, что население Норвегии нельзя назвать слишком религиозным. Исследователи полагают, что культурные различия могут помешать религиозным норвежцам получать те же преимущества, что и американские прихожане. Фактически у участников исследования, которые посещали церковь не реже трех раз в месяц, кровяное давление было на один-два пункта ниже, чем у нерелигиозных участников. Результаты исследования аналогичны тем, которые наблюдались в Соединенных Штатах.

Эти результаты, похоже, объясняются с тем, что жизнь прихожан связана с церковной рутиной. По словам исследователей, верующие люди лучше борются со стрессом, который часто приводит к повышению кровяного давления, с помощью молитв, пения, общения со священнослужителями, а также церковных ритуалов, которые они выполняют вместе с другими прихожанами.

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А вы знали об этом?

Старинный русский обычай чествования гостей существовал на Руси в 16-17 веках, назывался он поцелуйный обряд. Во время пира выходила хозяйка дома и подносила чарку вина или медовухи гостям, а в ответ гости целовали ее в щеку. Таким образом демонстрировалось уважение к почетным гостям дома.

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