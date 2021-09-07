10 необычных парков планеты и их особенности

В парке приятно прогуляться с собакой или пробежаться трусцой, да и в конце концов просто посидеть и отдохнуть. А вдвойне приятно, если это необычный, тематический парк, который хочется рассматривать как произведение искусства. Согласитесь здорово было бы прогуляться по парку космических размышлений в Шотландии или взглянуть на парк грешников в Тайланде. Заинтриговало? Тогда читайте далее!

Парк 200 Будд, Лаос

Парк 200 Будд был создан относительно недавно одним из религиозных лидеров Лаоса Бунлыа Сулитатом. Работа заняла много времени, и сам Сулитат её закончить так и не смог, поскольку сошёл с ума. Тем не менее, парк поражает воображение: на относительно небольшой территории собрано более 200 скульптур Будд, змей, богов и героев индуистской и буддийской мифологии. Благодаря тщательно продуманной планировке, посетитель может вплотную подойти к каждой каменной статуе, изучить все особенности резьбы, или же, если захочет, вглядеться в каменные лики издали. Удивительно то, что каждому высеченному в камне герою присуще своё собственное выражение лица. Абсолютно все статуи проработаны до мелочей: чешуйки на змеиных телах, складки на одеждах героев, атрибутика, лица… Высота некоторых статуй достигает 20 м, а некоторые в высоту не превышают рост пятилетнего ребёнка.

Зелёное озеро, Австрия

Парк находится всего в пяти км от города Нонг Кхаи, и при желании туда легко можно добраться на велосипеде или даже пешком. Кроме статуй, в нём есть живописные пруды, ухоженные клумбы, а также открытая для посетителей стеклянная сфера, где покоится забальзамированное тело создателя парка Бунлыа Сулитата.



Этот парк, расположенный в австрийском городке Трагоэсс, удивителен прежде всего тем, что зимой — это обычный парк с разбитыми здесь клумбами, аллеями, рощами. Люди приходят сюда, чтобы посидеть на удобных скамеечках, устроить пикник и полюбоваться потрясающим видом на горы и на озеро, вода в котором имеет необычный зелёный оттенок. Но летом озеро разливается, и уровень воды в нём поднимается с двух метров до десяти. Тогда парк оказывается затопленным и полностью скрывается под водой.

И тогда сюда со всех концов мира съезжаются дайверы. Пожалуй, это — единственное место в мире, где вы можете увидеть привычный мир под водой. Все растения, парковые дорожки и скамейки остаются на своём месте, а вы с аквалангом плывёте мимо них. Среди наземной растительности в кристально-чистой воде плавают небольшие рыбки. И так продолжается, пока снова не наступит зима.

Парк грешников, Таиланд



Парк не рекомендуется для посещения людям с неустойчивой психикой. Дело в том, что Парк грешников на территории буддистского храма в 40 км от Бангкока наполнен скульптурами людей, пронзённых копьями, повешенных, поедаемых мифическими животными и умерших другими, не менее страшными способами — этакая наглядная демонстрация того, как мог бы выглядеть «ад на земле». Кроме того, из установленных по всему парку колонок то и дело доносится приглушённая психоделическая музыка и жуткий голос, повествующий о различных ужасах, пытках и тому подобных вещах — к счастью, на тайском.

Кстати, тайцы часто приезжают сюда с детьми — видимо, в воспитательных целях. Но мы бы привозить в подобное места ребёнка не советовали. Да и взрослым стоит посетить такой парк исключительно в том случае, если они обладают или железной психикой, или специфическим чувством юмора.

Парк космических размышлений, Шотландия



Согласно замыслу создателей парка супругов Чарлза Дженкса и Мэгги Чесвик, это место должно давать посетителям представление о Вселенной и месте в ней человека, а также о том, что вся современная наука — не более чем ступень в процессе познания чего-то совершенно необыкновенного. Привычных цветочных клумб или удобных дорожек в парке нет. Зато есть совершенно футуристические объекты вроде необычной формы искусственных холмов, мостов, лестниц. Всё настолько гармонично, что в окружающий пейзаж прекрасно вписываются алюминиевые скульптуры самой причудливой формы.

Посетитель даже может попасть в «чёрную дыру» или оказаться в бутылке Клейна, поразмышлять над сложными математическими формулами или побродить внутри фракталов. С высоты птичьего полёта все искусственные объекты парка представляют собой цельную картину. Это — одно из тех удивительных созданных человеком мест на планете Земля, которые непременно стоит посетить.

Музей Созидания, США



Этот парк прежде всего был создан с целью показать людям, что создание Земли Богом (как описано в Библии) ни в коей мере не противоречит теории эволюции. Вниманию посетителя предлагаются гигантские движущиеся фигуры динозавров, соседствующие с «реконструкцией» огромного Ноева ковчега. За стеклянными витринами рядом лежат кости доисторических животных и библейские артефакты. Сотрудники парка утверждают, что существование динозавров не противоречит Библии — Бог мог создать их точно так же, как и всех других животных, но по каким-то причинам они не пережили Великий Потоп.

Независимо от ваших религиозных убеждений парк, несомненно, стоит внимания. Дело в том, что большинство костей динозавров и реконструированных скелетов — подлинные археологические находки. А идея совместить библейскую историю с наукой достаточно интересна сама по себе.

Парк цветов Кёкенхоф, Нидерланды



Кёкенхоф знаменит на весь мир в первую очередь благодаря растущим на его территории огромным полям тюльпанов. На 32 гектарах произрастает более 100 разновидностей этих цветов. Конечно, кроме тюльпанов, в парке растут и другие цветы: сирень, орхидеи, розы, лилии. Весной в парк приезжает более 800 тыс туристов — дело в том, что из-за «привередливости» тюльпанов парк открыт только в период с марта по май.

Каждый год в конце апреля в парке проходит Парад цветов: по улицам города Лисса движутся огромные платформы, полностью выполненные из растений.

Парк Франциско Альварадо, Коста-Рика



Этот парк — настоящее чудо ландшафтного дизайна. Гуляя по его дорожкам, вы увидите выполненных из живого кипариса слонов, обезьян и других животных. Но главное в парке — это мистический лабиринт из живых растений: над посетителями нависают бесчисленные зелёные арки, под ногами раскинулись причудливо переплетающиеся дорожки, а по пути встретится немало сюрпризов — чего стоит только гигантская фигура спящей женщины, тело и лицо которой высечены из покрытых мхом камней.

Парк птиц в Джуронге, Сингапур



В Джауронге собраны птицы со всего мира. Большую часть пернатых жителей парка составляют, конечно, птицы из Юго-Восточной Азии, но есть и множество видов из Европы, Америки и Африки. Главная особенность парка в том, что у посетителей создаётся иллюзия, что птицы живут на воле — в парке не найти никаких вольеров или клеток. Для каждой группы пернатых созданы условия, имитирующие его природную зону обитания: например, для пингвинов сделана система кондиционирования, а для фламинго — большой искусственный водоём.

Больше всего посетители любят осматривать вольер с попугаями — здесь обитает 110 разновидностей этих ярких умных птиц. Не менее интересен павильон с искусственным водопадом, где живут 1500 видов птиц из разных уголков мира. Вы сможете в реальном времени понаблюдать за их жизнью, за тем, как птицы кормятся, спят, выращивают потомство. Только вот кормить их нельзя — сотрудники парка предупреждают, что это может отрицательно сказаться на здоровье птиц.

Королевство карликов, Китай



По правде говоря, это не совсем парк. Скорее, Королевство карликов можно назвать деревней, где живут исключительно карлики. На территории парка есть своя собственная школа, больница, магазины. Но время от времени двери деревни открываются для посетителей, и карлики наряжаются в сказочные костюмы и проводят по своим домам экскурсии для желающих. Дома, кстати, очень интересные, выполненные в форме грибниц или деревьев. Всю обслугу парка составляют исключительно его жители.

С точки зрения общественной морали парк вызывает некоторое сомнение как у европейцев, так и у китайцев. Но, так или иначе, место пользуется популярностью, и лишаться неплохого источника дохода власти Китая не спешат.

Шахматный парк, Япония



В японском городе Осака на берегу одного из каналов разбит парк, посвящённый настольным играм. Дорожки, столики, детские горки и все другие объекты выполнены в шахматной теме. Разумеется, в парке можно найти и непосредственно шахматные доски, и столы для игры в нарды, и доски для игры в го или в шашки. У туристов парк большой популярностью не пользуется, зато его очень любят местные жители, которые часто приходят сюда с детьми.

Парк удивителен ещё и тем, что у создателей было не так уж много средств, так что все объекты выполнены из дешёвых и экологически чистых материалов вроде прессованной древесины и картона. Если окажетесь в Японии — зайдите, не пожалеете, потому что Шахматный парк представляет собой отличный пример того, как можно интересно и с пользой сделать место для отдыха прямо в черте города.

Источник

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