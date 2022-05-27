Герои былых времён

Король Франции Луи-Филипп I направил на остров Святой Елены почётную делегацию для выполнения последней воли Наполеона – быть похороненным во Франции. Останки императора были перевезены в Европу на фрегате «Бель Пуль». В морозный день 15 декабря 1840 г. траурный кортеж проехал по улицам Парижа к Дому инвалидов на глазах десятков тысяч французов.

- Куда это ты засобирался? – спрашивала жена у старого солдата, надевающего свой затёртый гренадерский мундир. – Встречать… Его….

В 1840 г. по Франции с быстротой лесного пожара пронёсся слух: Он вновь совершил побег с острова!!! Он только что высадился в Шербуре!!!

Ветераны помнили его заботу. Когда «костлявая» постучала в дверь к Наполеону, то, сразу после сына, он подумал о них, составляя завещание. Распоряжение капиталом было поручено генералам Лефевру-Дэнуэтту, Камбронну, Лальману, Эмери, Буано и Ларрею.

Вознаграждение раненым при Ватерлоо и офицерам и солдатам "Эльбского" батальона, 100 тыс. франков «распределить между изгнанниками, бродящими по чужим странам», 200 тыс. франков – увечным военнослужащими, сражавшимися при Линьи и Ватерлоо. Вдвое больше получит гвардия, вчетверо солдаты с Эльбы.»

«300 тыс. франков раздать офицерам и солдатам батальона моей гвардии с острова Эльба, оставшимся в живых, или их вдовам и детям. Увечные или тяжело раненые получат вдвое…»

Отставной офицер французской армии, возможно "деми-сольд" (офицер на половинном жаловании). Изображение из открытых источников.

Старые солдаты достали из шкафов поеденные молью мундиры. Самых бедных одел за свой счёт бывший наполеоновский генерал Шарль Жозеф де Флао. Разбитые, спотыкающиеся, покалеченные в десятках сражений, подволакивающие ноги ветераны молча встали за катафалком.

Толпа замечает их и приветствует – мамелюки, моряки гвардии, польские уланы, гвардейские гренадеры и егеря. У всех в петлицах лавровые листья, взятые из венков, окружавших гроб императора. Старые солдаты прибыли из Бельгии, Германии, Италии… Под гром пушечных орудий они идут по Елисейским Полям в окружении трёхцветных знамён и орлов. Они знали, что Он вернётся…

В Доме инвалидов траурный кортеж встречает управитель - старый солдат маршал Империи Бон-Адриен Жанно де Монси, начинавший службу ещё в волонтёрских батальонах Республики, армия, Национальная гвардия – одним словом, весь Париж.

“Королева Виктория перед гробницей Наполеона I 24 августа 1855 года”. Виктория и её сын Эдуард в сопровождении управителя Дома инвалидов генерала графа Орнано.

Останки императора упокоились в Доме инвалидов. Саркофаг из красного кварцито-песчаника работы французского архитектора Луи Висконти располагается в крипте собора. Вход в крипту охраняют две бронзовые фигуры, удерживающие скипетр, императорскую корону и державу. Гробницу окружают 10 мраморных барельефов, рассказывающих о государственных деяниях Наполеона и 12 статуй работы скульптора Жана Жака Прадье, посвящённых его военным кампаниям.

В 1873 г. механиком Ипполитом Форестье де Валином были сконструированы необычный замок и комплект ключей от гробницы Наполеона. Стержень ключа и поворотный шпиндель замка имеют форму креста Почётного легиона, а язычок ключа представляет собой монограмму «N».

Ключ от гробницы императора Наполеона I. Фото из открытых источников.

15 августа 1841 г. под руководством генерала Корбино бывшие моряки гвардии увенчивают в Булони 50-метровую колонну статуей Наполеона работы скульптора Бозио. В 1845 г. первый лейтенант 1-го полка пеших гренадеров Старой гвардии Нуазо в своём родном городе Фиксене (под Дижоном) на собственные деньги устанавливает Наполеону бронзовый монумент работы известного скульптора Рюда. Надпись на памятнике гласит: «Наполеону – Нуазо, гренадер острова Эльба и Рюд, скульптор». После смерти, по завещанию гвардейца, его похоронят стоя, рядом с памятником, чтобы он мог вечно охранять своего обожаемого императора.

Монумент императору Наполеону I работы скульптора Рюда. Фото из открытых источников.

В 1857 г. пережившие фантастическую эпопею на суше и на море солдаты, матросы и офицеры получают из рук Его племянника Наполеона III медаль «Святой Елены», как воспоминание о том, что «его последняя мысль» была о товарищах по оружию.

Ветераны наполеоновских войн у Вандомской колонны. Изображение из открытых источников.

Они были ещё лихими… Каждый год 15 августа и 2 декабря старые конные егеря встречались у Вандомской колонны. Среди них особо выделялись два трубача с малиновыми ментиками через плечо, которые играли «приветствие императору».

Художник М. Оранж. Последние награждённые медалью Святой Елены. Фрагмент картины. Изображение из открытых источников.

Последних ветеранов Наполеона – человек двадцать, видели в конце существования Второй Империи марширующими вокруг колонны: старый барабанщик пеших гренадеров в мундире, ставшем для него слишком широким, выбивал «Гренадерку». Затем они отправлялись к могиле императора, разговаривали с инвалидами и вместе пропускали по стаканчику, как в Его времена…

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А вы знали об этом?

Имеющее тюркские корни, слово «казак» означает «свободный». Так решили называть себя люди, пожелавшие жить независимой от государства жизни. Дон стал тем местом, где собирались несогласные быть холопами при боярах и помещиках мужчины. Наряду с людьми, стремящимися к независимости, в этой среде встречались и авантюристы, воры и беглые преступники. Считается, что казаки, являясь свободолюбивыми людьми, старались держать дистанцию между собой и тем народом, от которого они бежали в определённый период своей жизни. Существует мнение, что, создававшие свою собственную культуру, казаки не желали смешивать её с украинской или русской.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43307642312)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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