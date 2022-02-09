«Кубышкин»: за что на самом деле так прозвали Ленина

В Советском Союзе Ленин был одним из сильнейших брендов с мощным пиаром и продвижением. Со школьной скамьи советским гражданам прививали образ Владимира Ильича как доброго “дедушки”, старшего “товарища”, который смог полностью изменить лик России и “спасти страну от капитализма”. Родившись Владимиром Ильичом Ульяновым, в сознании советского человека он навсегда останется Лениным, однако, мало кто знает, что это был далеко не единственный его псевдоним.

Товарищ Кубышкин

Многие ошибочно думают, что первый псевдоним Владимира Ульянова — Ленин. Это не совсем так. Новая фамилия, скорее, была самым известным из них. Первое же прозвище к нему приклеилось ещё в детстве. Его стали называть Кубышкиным. Кубышками в Симбирске, на родине советского политика, и в некоторых городах вдоль Волги называли человека с плотным телосложением и большой головой.

Маленький Володя полностью подходил под это описание. Голова у него действительно была большая, а сам он был коренастым, плотным и невысоким. Его сестра Анна писала в своей книге “О В.И. Ленине и семье Ульяновых”: “У Володи были слабые, короткие ножки и большая голова. Упав, он крутился туда-сюда, пытаясь подняться, и в отчаянии бился головой об пол”. Подрастающего революционера это нисколько не обижало, Владимир Ильич даже подписывал так свои первые журналистские статьи. А позже даже некоторые друзья порой называли его «вождь мирового пролетариата товарищ Кубышкин».

Как появился Ленин

В 1901 году в журнале “Заря” появляются главы статьи «Аграрный вопрос и „критики Маркса“». Подписаны они фамилией Ленин. Именно в это время псевдоним появляется в широкой печати. До этого Владимир Ильич использовал его исключительно в конспиративных целях, он подписывал так свои письма Плеханову, которые могли быть вскрыты охранкой.

Ульянов никогда не комментировал свой выбор новой фамилии. Именно это породило несколько версий о ее происхождении. Большинство историков уверено, что это связано с использованием чужого паспорта, а именно, реально существовавшего Николая Ленина. Самое же популярное объяснение — семейное. Оно и самое простое — псевдоним образован от названия великой русской реки — Лены.

Так, племянница вождя, дочь его родного брата, Дмитрия, писала в своей работе, что теория происхождения фамилии от реки имеет место. Конечно, Симбирск город на Волге, но такой вариант был “достаточно истрепан, в частности его использовал Плеханов”. А вот жена российского революционера не спешила связывать этот факт с какими-либо событиями или явлениями. На довольно популярный вопрос Н.К. Крупская отвечала: «Уважаемые товарищи! Я не знаю, почему Владимир Ильич взял себе псевдоним «Ленин», никогда его об этом не спрашивала. Мать его звали Марией Александровной, умершую сестру Ольгой. Ленские события были уже после того, как он взял себе этот псевдоним. На Лене он в ссылке не был. Вероятно, псевдоним был выбран случайно».

Не только Ленин

Вообще, стоит отметить, что наиболее известные псевдонимы отца русской революции — лишь верхушка айсберга. Многие из них остаются за кадром для широкой аудитории. Тем не менее они были, причем, в большом количестве. Всего таких прозвищ насчитывается 150. Некоторые дал лидеру народ, некоторые он выбрал себе сам, а некоторые приклеили ему товарищи.

Ильич или Петрович

Так, например, известно, что соратники и близкие друзья порой называли политика просто Петрович. Странный выбор, особенно, если учесть, что Владимир все-таки Ильич. Обусловлено это тем, что особенно часто свои ранние работы пропагандист подписывал инициалами Ф.П., которые единодушно расшифровали как Федор Петрович.

Под этим же отчеством Ленина знали и в рабочих кругах Васильевского острова, где он вел занятия для рабочих фабрик и заводов. А в 1917 году он и вовсе стал Ивановым Константином Петровичем. Ленину пришлось скрываться от российских полицейских в Финляндии под таким именем. Вернуться на родину и вернуть свой основной псевдоним он смог только в октябре того же года. Но долгая история, связанная с этим простым русским отчеством, позволила соратникам и близкому окружению называть Ильича Петровичем.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Хватит вешать лапшу на уши бедным людям, которых лживая советская пропаганда и так развела как лохов!Ленин, как многие большевики, был невероятным мошенником и душегубом. Свой же псевдоним «Ленин» получил благодаря украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и расстреляны!

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Вообще же, Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

К сожалению, сохраняющийся и по сей день культ Ленина является одной из причин того, что его тело до сих пор валяется в Мавзолее и не предано земле. Несмотря на то, что ряд общественных деятелей время от времени высказывается в пользу захоронения тела лидера большевиков, подобные заявления получают резкий отпор, в частности, от партии КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации), которую в современной России , на мой взгляд, давно пара запретить из-за геноцида большевиков, устроенному своему народу .Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова, который сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Заслуживают также внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

Нужно ли хоронить Ильича ? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43895044091/)

Утопия и бездарность марксизма – ленинизма(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)

Кем был Николай Ленин, чью фамилию взял себе Владимир Ульянов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43986699227/)





