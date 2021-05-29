Молитва по соглашению - молитвы православные

Изучая Евангелие, можно заметить, что Иисуса Христа на земле постоянно окружали люди, нуждающиеся в Его поддержке и помощи. Бесконечную череду страданий видел Господь: слепые, хромые, бесноватые, прокаженные, страдающие другими тайными и явными недугами, просили Его о спасении. Иисус никому не отказывал в помощи. Благодаря многочисленным чудесам каждый смог убедится, что Он - посланный Богом Мессия, призванный спасти человечество. Христос исцелял человеческие души, а на это способна только любовь Бога.

Молитва по соглашению

В Евангелии от Матфея можно прочесть такие строки: «…говорю вам, что если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Эти слова произнес Спаситель, обращаясь ко всем людям. Константин Ровинский, священник ХХ века, трактует эти строки как прямое указание верующим, которых постигло несчастье, усердно молиться Богу совместно с другими. Протоирей считает, что молитва по соглашению особенно актуальна в наши дни, когда вера многих людей нуждается в укреплении, а возможность от души помолиться за кого-то позволяет каждому проявить бескорыстную любовь и сострадание к ближнему.

Чудо в Свято-Авраамиевском храме

В конце 90-х годов приход св. мученика Авраамия Болгарского был в плачевном состоянии. Храм находился на грани разорения, нечем было оплачивать даже коммунальные счета. Тогда у Владимира Головина - настоятеля - появилась идея сделать общецерковную молитву более эффективной. По пятницам в храме стали совершать Литургию (ранее в этот день недели Богослужение не проводилось). Прихожане могли причаститься, исповедоваться, помолиться именно о нуждах церкви. После Литургии верующие совместно читали акафист покровителю прихода - Авраамию Болгарскому, уповая на его помощь и поддержку. Через некоторое время в храме стали происходить чудеса. Началось нерукотворное самообмывание икон, появилось мироточение и приятное благоухание от них, после чего Свято-Авраамиевский приход стали активно посещать паломники. Молитва по соглашению Владимира Головина приобрела большую популярность, а соборное богослужение сделалось особым делом храма.

Чтение акафистов

С 2004 года в Свято-Авраамиевском храме стали читать акафисты, которые представляют собой одну из форм молитвы по соглашению. Каждое богослужение совершается в определенный день и час, его цель оговорена заранее. Человек, который решил регулярно читать молитву по соглашению, записывается на нее и знает, что где бы он ее ни произносил, вместе с ним о том же будут одновременно просить другие верующие. А самое важное - в то же самое время о всех них будут совершать богослужение в церкви. По всему миру уже примерно 300000 человек молятся вместе со Свято-Авраамиевским храмом. Владимир Головин утверждает, что молитва по соглашению - это евангельская, вековая, особая форма церковного богослужения, заповеданная Господом, дабы каждый человек мог поделиться с Ним своими проблемами.

Просьбы о незначительном

Коротенькая молитва по соглашению включает в себя конкретную насущную проблему каждого. Просьба о хлебе насущном вроде бы сама по себе незначительна, но без пищи человек не сможет жить, творить добро. Поэтому мы просим о конкретном деле ради более существенных вещей. Серафим Саровский утверждал, что главной целью жизни каждого верующего является стяжание Святого Духа, а каким образом он будет достигать добродетели, зависит от самого человека, его предпочтений и способностей.

У многих возникает вопрос о том, можно ли беспокоить Бога по мелочам. Скажем, захотел человек телевизор c DVD или новый велосипед, неужели он может обратиться с просьбой к Нему по столь незначительному поводу? Молитва по соглашению может включать в себя и такие моменты. Более того, о каждой мелочи необходимо молиться, так как Бог настолько велик, что для него в жизни верующего нет пустяков. Иоанн Златоуст даже приветствовал частые молитвы, которые ограждают жизнь любого человека от грехов и соблазнов, облагораживают простые житейские дела благочестивыми мыслями.

Некоторые мелочи имеют абсолютное значение

Преподобный Амвросий Оптинский рассказывал интересный случай из своей жизни. Однажды он разговаривал с прихожанами о духовной жизни. В самый разгар беседы он вдруг переключил свое внимание на старую крестьянку. У женщины были совершенно другие насущные проблемы, она рассказала о том, как правильно кормить индюшек. Амвросий долго и увлеченно беседовал с ней на эту тему, а потом его обвинили в том, что он отвлекся от беседы о Боге ради мелких трудностей неграмотной крестьянки. Преподобный ответил на это, что для многих общение на духовные темы является роскошью, которую они могут позволить себе в любой момент, а для пожилой женщины ее индюшки - вопрос жизни и смерти.

Итак, молиться о простом, но имеющем решающее значение в жизни человека, гораздо важнее, чем произносить громкие слова о том, что может подождать. И не потому, что Господь второстепенен, а потому, что Он есть любовь. Если в конкретной проблеме состоит вся жизнь человека, то нужно поддержать его, помолиться вместе с ним за эту мелочь. Ведь что такое молитва по соглашению? Это когда несколько сердец страдают одной и той же болью.

Молитва - радость для Всевышнего

Зачастую человек переступает порог храма с конкретной целью. Молитва для него - последнее средство, когда все остальные способы уже испробованы. Но даже в этом случае Бог испытывает радость от того, что человек обратился к нему с просьбой, а значит, ощутил нужду в общении с Ним.

В Евангелии о Матфея повествуется о том, что когда Господь следовал через Иерихон, к нему обратились два слепца с просьбой исцелить их. Иисус прикоснулся к глазам людей. Они тут же прозрели и пошли за ним. Таким образом, Христос не только вернул людям зрение, но и привил им взгляд на вещи. Они получили новые ценности, иную жизнь. Значит, он исцелил этим людям не только тела, но и души.

Счастье - в процессе молитвы

Молитвы православные необходимо произносить с искренней любовью и верой во Всевышнего. Какой бы ни была просьба - о женихе или невесте, о болящем, о получении дополнительного заработка, о грядущем путешествии, нужно молиться так, чтобы получать радость от каждого слова. «Ищите прежде Царства Божьего, а остальное приложится вам», - утверждает Господь. Это значит, что нужно научиться быть счастливым во Христе, и тогда непременно найдется человек, готовый разделить с вами эту радость.

Например, один верующий долгие годы ищет себе невесту. По его мнению, один из способов достижения заветной цели - молитва по соглашению. Как читать такое богослужение, где найти нужные слова? Для этого человека невеста - это тема для сокровенной внутренней молитвы сердца, которую он может разделить только с самыми близкими людьми. Он получает удовольствие от самого процесса достижения цели. Получается, что тактическая цель его просьбы-молитвы - спутница жизни, а стратегическая - быть счастливым в своем единении с Богом.

Когда просьба не выполняется

Божий промысел не всегда согласуется с нашими чаяньями и надеждами. Молитва по соглашению, текст которой содержит слова «Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя», подразумевает, что не все желания просящего могут быть выполнены. Если человек получил просимое, это от Бога, если не получил, то, опять-таки, по разумению Всевышнего. Надо смириться и продолжать свой путь, уповая на милость Высших сил.

Ф. М. Достоевский гениально написал о своем горьком опыте четырехлетней каторги: «Подумаешь - горе; присмотришься - воля Господня». Молитвы православные читаются с надеждой и смирением. Каждый верующий понимает, что Божья воля не всегда поддается осмыслению. Но Бог всегда дает человеку то, что ему действительно необходимо.

Путь к гармонии

Если внимательно прочитать молитву по соглашению, то можно заметить, что это слова о гармонии между человеком и Богом, о сочетании Божьей воли с нашими желаниями: «Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим (имена), согласившимся просить Тя (просьба), исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь».

Господь хочет, чтобы мы жили в мире и любили друг друга, потому что Его жизнь в нас - это прежде всего любовь. Везде, где собираются вместе во Имя Бога, люди смотрят на одни и те же вещи по-разному, однако в одном направлении, и молят Всевышнего о помощи в том, чтобы жить в мире, и о согласии на этом пути.

Любой человек имеет свой опыт благодати и греха. Каждый был падшим, в то время как его ближний стоял, на следующий день ситуация могла быть прямо противоположной. Однако только в согласии и любви, даже с теми, кто на доверие отвечает предательством, происходит таинство постижения этого опыта.

Притча о прощении

После притчи о заблудшей овце и наставлении о том, каким образом искать отвернувшегося от вас человека, произносит Христос слова «Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них», ставшие обоснованием молитвы по соглашению. В этом контексте Господь учит нас, близких к заблудшему человеку людей, молиться о его спасении. Он утверждает, что мера прощения безгранична. «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз», - отвечает Христос на вопрос апостола Петра о том, сколько можно прощать человека. Слова Всевышнего можно понять так: если ты поставишь Меня как первое основание любви к ближнему, то Я всегда буду рядом с тобой.

Абсолютная любовь не терпит никаких условий, она просто есть и не зависит от внешних обстоятельств. Трудно найти того, кто искренне любит ближнего ради Христа. Однако к этому идеалу надо стремиться, и каждый шаг на этом пути - еще одна ступенька, приближающая нас к Богу. Молитва по соглашению о болящем включает в себя искреннюю скорбь и заботу о близком нам человеке, о его благополучии и здоровье: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: Аминь глаголю вам яко аще два от вас совещается на земли о всяцей вещи еяже аще просита будет има от Отца Моего. Иже на небесех: идеже бо еста два или трие собрани во имя Мое ту есмь посреде их. Неприложны словеса Твоя Господи милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам рабам Твоим (имена молящихся) согласившимся просить Тя о даровании исцеления и здравия болящим рабам твоим (имена болящих) исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим но якоже Ты. Да будет воля Твоя во веки. Аминь».

Об Украине

Совместное богослужение может совершаться и по особым глобальным поводам. Совсем недавно социальные сети облетело сообщение о том, что в связи с трагическими событиями в соседнем государстве каждый день в 22.00 по московскому времени производится молитва по соглашению об Украине. Тяжелые испытания, постигшие наших братьев по вере, не могут оставить равнодушным ни одного христианина, где бы он ни находился. И теперь у каждого есть возможность трижды произнести слова короткой молитвы одновременно с другими верующими, попросить у Господа мира и согласия для всех жителей Украины.

Заключение

Через наши маленькие желания, которые мы доверяем Богу, мы прокладываем себе дорогу к большому счастью гармонии с собой и окружающим миром. Свои молитвы Церковь берет не только из Евангелия. Книга - это источник, в котором каждый находит что-то подходящее именно ему. У любого верующего есть своя молитва сердца, благодаря которой он ощущает любовь Господа. В наши дни существуют молитвы на русском языке. Они позволяют каждому человеку, не имеющему опыта в обращении к Богу, сделать первый шаг к вере.

Молитва по соглашению - это не просто просьба об исполнении каких-то суетных желаний. Человек кому-то сочувствует, молится вместе с ближним о его заботах, и вместе с тем чувствует такую же любовь и жалость к себе. А значит, в глобальном масштабе совместная молитва - это просьба о согласии всех людей во Христе и каждого отдельного человека с Богом, чтобы в нашей грешной Вселенной воцарились мир и гармония.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2222683022624033777/

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