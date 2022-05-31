Как британцы завоевали Индию? Могли ли индусы победить?

Европейский интерес к Индии был обусловлен экзотическими специями, которые можно было получить только здесь. После становления Османской империи все торговые пути оказались под ее контролем, в результате чего корица, перец, мускатный орех и шафран на западных рынках стали баснословно дорогущими. Чтобы исправить этот недостаток, португальцами был снаряжен флот, который в 1498-м году открыл морской путь на индийский субконтинент.

Другие нации начали позже, но в течение следующего столетия большинство морских держав обзавелись здесь собственными форпостами. Англичане сильно запаздывали, и лишь в 1600-м году была создана Ост-Индская кампания, которая быстро исправила ситуацию. Это было фактически акционерное общество, целью которого было соблюдение британских торговых интересов в этой части мира.

Первое время, когда империя Великих Моголов была сильна, европейцы ограничивались только устройством небольших факторий на побережье, за которые они платили местным правителям. Но в начале 18-о века падишах Аурангзеб истощил свое государство долгой войной с индуистскими королевствами, после чего начался постепенный распад страны на полунезависимые владения. Европейцы почувствовали свой шанс. Сразу же стартовала их схватка за Индию.

Местные раджи были все еще слишком сильны, а португальцев, англичан, французов и голландцев тут было довольно немного. Поэтому флоты западных держав оставили местных в покое, зато неистово старались вытеснить конкурентов. Португальский вопрос был решен, когда после женитьбы короля Карла II Англии был передан Бомбей с близлежащими островами. С голландцами бритты неплохо повоевали, но в конце концов, разделили сферы влияния, и отдали им Индонезию. С французами с 1740-х годов тоже шла упорная война, в которой была привлечена куча индийских наемников с обеих сторон.

Полковник Роберт Клайд, офицер на службе Ост-Индской кампании, посчитал необходимым расширить плацдарм и атаковал бенгальцев, которые надеялись на помощь французов. В битве при Плесси 1757-о года им была одержана решающая победа, несмотря на огромное численное преимущество противника. Причиной этого был как ливень, намочивший артиллерию и порох индусов, так и предательство ведущих военачальников, которые надеялись сместить своего правителя.

После этого соперников в Европе у Англии не было, и британцы всемерно начали расширять свои владения. Их успеху сильно способствовало то, что они не торопились и действовали постепенно. К тому же, простой народ и знать Индии весьма устали от правления Великих Моголов, а индуисты и мусульмане испытывали серьезное недоверие друг к другу. Политика разделяй и властвуй в очередной раз дала свой результат. Но на это ушло много времени, была потрачена куча денег и устроено несколько долговременных интриг.

Правда, и торговые доходы весьма возросли. При Плесси у Ост-Индской кампании было всего три тысячи войска, через пятнадцать лет она имела 26 тысяч солдат, а в 1778-м году выставляла на поле 67 тысяч штыков. Во многом, причиной этого была утрата английских колоний в Северной Америки после провозглашения независимости США. Для Лондона это было шоком, после чего было санкционировано увеличение усилий в Азии. В 1800-м году у компании имелась частная армия в количестве 250 тысяч человек.

Этому индусам противопоставить было уже нечего. Такое войско лишь один раз в своей истории собирали Великие Моголы. Княжества и королевства, которые пришли им на смену, были разбиты по частям, да еще британцам приходили на помощь их местные союзники, не говоря уже о наемных сипаях. Индия стала бриллиантом в короне Британской империи и оставалась колонией до середины 20-о века.

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