 Самые страшные приказы Сталина в Великую Отечественную

Война вносит в жизнь общества свои коррективы. Иногда они не совсем понятны мирным гражданам другого времени, возникают споры, звучат осуждения. К ним относятся и «страшные» приказы Сталина.
Уничтожение населенных пунктов в прифронтовой зоне
Этот нелегкий для исполнения указ был утвержден в ноябре 1941 года. Войска вермахта, казалось, были оснащены до зубов, но одного у них не было – навыков выживать в чистом поле. Обычно они квартировали в поселениях и городах, вытесняя из теплых квартир местное население европейских стран.Из приказа Ставки Верховного Главнокомандования
№ 0428 от 17 ноября 1941 года
В Советском Союзе предполагалась та же тактика, но наступление затянулось до холодов, и немцы не успели заселиться в теплое жилье Москвы и Ленинграда. Чтобы сбавить напор наступления и дезорганизовать врага, следовало оставить его без жилья и средств к существованию.
Был издан указ о необходимости полностью разрушать населенные пункты, занятые немцами в 40-60 км от линии фронта и тех, что прилегают к основным транспортным магистралям.
Для уничтожения городов и деревень, занятых противником, должны были применяться артиллерия, минометный огонь и авиация. Партизанские отряды и отряды лыжников должны были совершать поджоги и подрывать склады и здания.За такие действия в тылу врага воины представлялись к награде.
При отходе частей следовало забирать с собой гражданское население, а сам населенный пункт уничтожать. Каждые три дня в Ставку поступали сообщения по этому поводу, где указывалось какими средствами достигнуты эти результаты.
Приказ о Кулике Г.И. No 004 12 марта 1942 года
Верховный суд 16 февраля 1942 г. вынес приговор Маршалу Советского Союза Кулику Г.И. о лишении его этого звания и высоких наград СССР, а также звания Героя Советского Союза. После чего был издан указ, в котором говорилось, что такая участь постигнет всех, кто не выполняет приказы командования или допускает их собственное трактование, проявляя трусость и деморализуя своим пораженческим настроением вверенные ему военные подразделения. При этом не будут учитываться воинские звания и заслуги, имевшие место в прошлом.Кулик Г.И.
Суть дела состояла в том, что Кулик Г.И. командовал войсками на Керченском направлении. Он получил приказ удерживать оборону города, не допуская противника к району, имевшему стратегическое значение. Но 12 ноября 1941 года началась эвакуация из Керчи без предупреждения Верховного Главнокомандующего. Город был сдан немцам 15 ноября, в войсках началась паника, солдаты и офицеры были полностью деморализованы.
До этого точно также им был сдан Ростов. При этом в штабе организовывались попойки за государственный счет со всеми вытекающими последствиями. Вопросами обороны Кулик не занимался, военную стратегию не разрабатывал, о чем засвидетельствовали военные специалисты и результаты военных операций, позволивших вернуть оба города.
Кулик лишился партийного билета и был снят с поста зам. Наркома.
Приказ 227 «Ни шагу назад!»
Летом 1942 года началось очередное массовое отступление частей Красной армии под напором армии вермахта. Немцы были под Москвой, взяли в блокадное кольцо Ленинград, пал Севастополь, немецкие части ворвались на Северный Кавказ и продвигались к Волге.Плакат Владимира Серова, 1942 год.
Трудно было поддерживать в армии боевой дух и веру в победу. Отступая, армия оставила в тылу врага миллионы своих сограждан. Были потеряны предприятия, где плавили сталь и лили чугун, где добывали 70% угля и сеяли пшеницу.
До этого приказа были случаи, когда на ряду с беспримерным героизмом офицеры сдавались в плен вместе с вверены им воинскими подразделениями. Были среди них генералы и маршалы.
Больше такого допускать было нельзя.
Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. говорилось в документе.
Там признавалось, что СССР понесла непоправимые потери и теперь стоит вопрос о выживании страны и ее народа. А каждый клочок земли, отданный врагу, только укрепит его.
В приказе подчеркивалось, что сегодня армия укрепляется новым вооружением, идущим с эвакуированных заводов, но в ней не достает дисциплины. Каждый командир и политработник должен осознать, что его самовольное распоряжение об уходе с позиций подрывает ход армейских операций. Спасти страну может только «строжайший порядок и железная дисциплина».
Было решено создать штрафбатальоны и штрафные роты, где бы рядовые и офицеры могли искупить свою вину перед Родиной. Командирам грозили судом военного трибунала. К Дню Победы 1945 года в этих военных формированиях отслужили 428 тысяч штрафников. Часть из них была переброшена на Восток, где шла война с Японией.
Появились заградительные отряды, которые бы предотвращали панику и не позволяли дезертирам подрывать боевой дух остальных солдат, готовых выполнять приказы и воинский долг. Они были распущены в 1944 году, согласно приказа Сталина.Советский агитационный плакат.
Приказ No227 был с пониманием встречен на фронте. Это сегодня можно рассуждать о его жестокости, а тогда в сознании людей он совершил настоящий перелом. Люди поняли, что не с проста приказ начинается словами о позоре войск Южного фронта, оставивших без боя Ростов и Новочеркасск. Это откровение правительства с народом, где действительно требуется поддержка и самоотверженность, в ответ будут приняты все меры, чтобы армия превратилась в боеспособную и громящую врага силу.
И это произошло. В начале лета 1942 года каждый день немецкие войска продвигались к Волге, преодолевая десятки километров. В августе это были 1-2 км, в сентябре счет пошел на метры, в октябре лишних 40–50 метров стало достижением для немцев. Но и их стали вдруг отсчитывать в обратном направлении. Приказ: «Ни шагу назад!» стал звучать, как: «Вперед! К Победе!».
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Разве можно оправдать чудовищный приказ палача народов Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы!
Блокада Ленинграда считается самой смертоносной осадой во всей мировой истории .Она унесла больше жизней , чем бомбардировки Гамбурга , Дрездена , Хиросимы и Нагасаки вместе взятые .Советские потери во время блокады превысили число всех погибших за годы войны американцев и британцев !
Разве для кровавого диктатора Сталина существовало что-то святое на этом свете? Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог приказать взорвать Иваньковское и Истринское водохранилища для предотвращения продвижения немцев к Москве, предварительно не предупредив собственное население об эвакуации? Именно в результате этого десятки тысяч жителей тридцати деревень поголовно были затоплены в лютый морозный день 26 ноября 1941 г. ледяной водой с осколками мелкого льда!
Еще более худшая участь ждала москвичей, поскольку в случае провала обороны столицы, мстительный Сталин после эвакуации задумал полностью разрушить и затопить Москву, взорвав Химкинскую плотину. В том, что этот чудовищный план был бы осуществлен, сомневаться не приходится, особенно вспомнив судьбу исторического центра Киева, который после сдачи города немцам по приказу Сталина был взорван вместе с его жителями!
Разве можно оправдать «отцовскую заботу» товарища Сталина о воинах Красной Армии, когда он посылал в бой сначала «черную пехоту», потом штрафбат и уже за ними красноармейцев! Чёрной пехотой или «одноразовыми бойцами товарища Сталина» назывались беспомощные и больные люди, не представляющие никакой ценности для тирана и которых бросали в бой часто без оружия для живого прикрытия более «ценных» соотечественников – бойцов Красной Армии. Этих несчастных людей называли также «черносвитниками», поскольку среди них было много жителей областей Украины.
Мало кто знает, что одной из причин жестокого отношения немцев к населению и пленным красноармейцам по утверждению историка Бориса Соколова был негласный приказ Сталина зверски расправляться с немецкими военнопленными! По убеждению Сталина это должно было вызвать ярость и гнев населения и приостановить массовую сдачу в плен красноармейцев из-за боязни ответных жестоких мер со стороны немцев! Например, в октябре же 1941 года в подвале Таганрогского УВД немцы нашли трупы своих солдат со следами зверских пыток. В качестве ответной меры были расстреляны около 4000 пленных советских солдат.
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