 Самые страшные приказы Сталина в Великую Отечественную

Война вносит в жизнь общества свои коррективы. Иногда они не совсем понятны мирным гражданам другого времени, возникают споры, звучат осуждения. К ним относятся и «страшные» приказы Сталина.

Уничтожение населенных пунктов в прифронтовой зоне

Этот нелегкий для исполнения указ был утвержден в ноябре 1941 года. Войска вермахта, казалось, были оснащены до зубов, но одного у них не было – навыков выживать в чистом поле. Обычно они квартировали в поселениях и городах, вытесняя из теплых квартир местное население европейских стран.

Из приказа Ставки Верховного Главнокомандования№ 0428 от 17 ноября 1941 года

В Советском Союзе предполагалась та же тактика, но наступление затянулось до холодов, и немцы не успели заселиться в теплое жилье Москвы и Ленинграда. Чтобы сбавить напор наступления и дезорганизовать врага, следовало оставить его без жилья и средств к существованию.

Был издан указ о необходимости полностью разрушать населенные пункты, занятые немцами в 40-60 км от линии фронта и тех, что прилегают к основным транспортным магистралям.

Для уничтожения городов и деревень, занятых противником, должны были применяться артиллерия, минометный огонь и авиация. Партизанские отряды и отряды лыжников должны были совершать поджоги и подрывать склады и здания.

За такие действия в тылу врага воины представлялись к награде.

При отходе частей следовало забирать с собой гражданское население, а сам населенный пункт уничтожать. Каждые три дня в Ставку поступали сообщения по этому поводу, где указывалось какими средствами достигнуты эти результаты.

Приказ о Кулике Г.И. No 004 12 марта 1942 года

Верховный суд 16 февраля 1942 г. вынес приговор Маршалу Советского Союза Кулику Г.И. о лишении его этого звания и высоких наград СССР, а также звания Героя Советского Союза. После чего был издан указ, в котором говорилось, что такая участь постигнет всех, кто не выполняет приказы командования или допускает их собственное трактование, проявляя трусость и деморализуя своим пораженческим настроением вверенные ему военные подразделения. При этом не будут учитываться воинские звания и заслуги, имевшие место в прошлом.

Кулик Г.И.

Суть дела состояла в том, что Кулик Г.И. командовал войсками на Керченском направлении. Он получил приказ удерживать оборону города, не допуская противника к району, имевшему стратегическое значение. Но 12 ноября 1941 года началась эвакуация из Керчи без предупреждения Верховного Главнокомандующего. Город был сдан немцам 15 ноября, в войсках началась паника, солдаты и офицеры были полностью деморализованы.

До этого точно также им был сдан Ростов. При этом в штабе организовывались попойки за государственный счет со всеми вытекающими последствиями. Вопросами обороны Кулик не занимался, военную стратегию не разрабатывал, о чем засвидетельствовали военные специалисты и результаты военных операций, позволивших вернуть оба города.

Кулик лишился партийного билета и был снят с поста зам. Наркома.

Приказ 227 «Ни шагу назад!»

Летом 1942 года началось очередное массовое отступление частей Красной армии под напором армии вермахта. Немцы были под Москвой, взяли в блокадное кольцо Ленинград, пал Севастополь, немецкие части ворвались на Северный Кавказ и продвигались к Волге.

Плакат Владимира Серова, 1942 год.

Трудно было поддерживать в армии боевой дух и веру в победу. Отступая, армия оставила в тылу врага миллионы своих сограждан. Были потеряны предприятия, где плавили сталь и лили чугун, где добывали 70% угля и сеяли пшеницу.

До этого приказа были случаи, когда на ряду с беспримерным героизмом офицеры сдавались в плен вместе с вверены им воинскими подразделениями. Были среди них генералы и маршалы.

Больше такого допускать было нельзя.

Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. говорилось в документе.

Там признавалось, что СССР понесла непоправимые потери и теперь стоит вопрос о выживании страны и ее народа. А каждый клочок земли, отданный врагу, только укрепит его.

В приказе подчеркивалось, что сегодня армия укрепляется новым вооружением, идущим с эвакуированных заводов, но в ней не достает дисциплины. Каждый командир и политработник должен осознать, что его самовольное распоряжение об уходе с позиций подрывает ход армейских операций. Спасти страну может только «строжайший порядок и железная дисциплина».

Было решено создать штрафбатальоны и штрафные роты, где бы рядовые и офицеры могли искупить свою вину перед Родиной. Командирам грозили судом военного трибунала. К Дню Победы 1945 года в этих военных формированиях отслужили 428 тысяч штрафников. Часть из них была переброшена на Восток, где шла война с Японией.

Появились заградительные отряды, которые бы предотвращали панику и не позволяли дезертирам подрывать боевой дух остальных солдат, готовых выполнять приказы и воинский долг. Они были распущены в 1944 году, согласно приказа Сталина.

Советский агитационный плакат.

Приказ No227 был с пониманием встречен на фронте. Это сегодня можно рассуждать о его жестокости, а тогда в сознании людей он совершил настоящий перелом. Люди поняли, что не с проста приказ начинается словами о позоре войск Южного фронта, оставивших без боя Ростов и Новочеркасск. Это откровение правительства с народом, где действительно требуется поддержка и самоотверженность, в ответ будут приняты все меры, чтобы армия превратилась в боеспособную и громящую врага силу.

И это произошло. В начале лета 1942 года каждый день немецкие войска продвигались к Волге, преодолевая десятки километров. В августе это были 1-2 км, в сентябре счет пошел на метры, в октябре лишних 40–50 метров стало достижением для немцев. Но и их стали вдруг отсчитывать в обратном направлении. Приказ: «Ни шагу назад!» стал звучать, как: «Вперед! К Победе!».