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Самые страшные приказы Сталина в Великую Отечественную

Самые страшные приказы Сталина в Великую Отечественную

Война вносит в жизнь общества свои коррективы. Иногда они не совсем понятны мирным гражданам другого времени, возникают споры, звучат осуждения. К ним относятся и «страшные» приказы Сталина.

Уничтожение населенных пунктов в прифронтовой зоне

Этот нелегкий для исполнения указ был утвержден в ноябре 1941 года. Войска вермахта, казалось, были оснащены до зубов, но одного у них не было – навыков выживать в чистом поле. Обычно они квартировали в поселениях и городах, вытесняя из теплых квартир местное население европейских стран.

Из приказа Ставки Верховного Главнокомандования№ 0428 от 17 ноября 1941 годаИз приказа Ставки Верховного Главнокомандования
№ 0428 от 17 ноября 1941 года    

В Советском Союзе предполагалась та же тактика, но наступление затянулось до холодов, и немцы не успели заселиться в теплое жилье Москвы и Ленинграда. Чтобы сбавить напор наступления и дезорганизовать врага, следовало оставить его без жилья и средств к существованию.

Был издан указ о необходимости полностью разрушать населенные пункты, занятые немцами в 40-60 км от линии фронта и тех, что прилегают к основным транспортным магистралям.

Для уничтожения городов и деревень, занятых противником, должны были применяться артиллерия, минометный огонь и авиация. Партизанские отряды и отряды лыжников должны были совершать поджоги и подрывать склады и здания.

За такие действия в тылу врага воины представлялись к награде.

При отходе частей следовало забирать с собой гражданское население, а сам населенный пункт уничтожать. Каждые три дня в Ставку поступали сообщения по этому поводу, где указывалось какими средствами достигнуты эти результаты.

Приказ о Кулике Г.И. No 004 12 марта 1942 года

Верховный суд 16 февраля 1942 г. вынес приговор Маршалу Советского Союза Кулику Г.И. о лишении его этого звания и высоких наград СССР, а также звания Героя Советского Союза. После чего был издан указ, в котором говорилось, что такая участь постигнет всех, кто не выполняет приказы командования или допускает их собственное трактование, проявляя трусость и деморализуя своим пораженческим настроением вверенные ему военные подразделения. При этом не будут учитываться воинские звания и заслуги, имевшие место в прошлом.

Кулик Г.И.Кулик Г.И.

Суть дела состояла в том, что Кулик Г.И. командовал войсками на Керченском направлении. Он получил приказ удерживать оборону города, не допуская противника к району, имевшему стратегическое значение. Но 12 ноября 1941 года началась эвакуация из Керчи без предупреждения Верховного Главнокомандующего. Город был сдан немцам 15 ноября, в войсках началась паника, солдаты и офицеры были полностью деморализованы.

До этого точно также им был сдан Ростов. При этом в штабе организовывались попойки за государственный счет со всеми вытекающими последствиями. Вопросами обороны Кулик не занимался, военную стратегию не разрабатывал, о чем засвидетельствовали военные специалисты и результаты военных операций, позволивших вернуть оба города.

Кулик лишился партийного билета и был снят с поста зам. Наркома.

Приказ 227 «Ни шагу назад!»

Летом 1942 года началось очередное массовое отступление частей Красной армии под напором армии вермахта. Немцы были под Москвой, взяли в блокадное кольцо Ленинград, пал Севастополь, немецкие части ворвались на Северный Кавказ и продвигались к Волге.

Плакат Владимира Серова, 1942 год.Плакат Владимира Серова, 1942 год.

Трудно было поддерживать в армии боевой дух и веру в победу. Отступая, армия оставила в тылу врага миллионы своих сограждан. Были потеряны предприятия, где плавили сталь и лили чугун, где добывали 70% угля и сеяли пшеницу.

До этого приказа были случаи, когда на ряду с беспримерным героизмом офицеры сдавались в плен вместе с вверены им воинскими подразделениями. Были среди них генералы и маршалы.

Больше такого допускать было нельзя.

Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. говорилось в документе.

Там признавалось, что СССР понесла непоправимые потери и теперь стоит вопрос о выживании страны и ее народа. А каждый клочок земли, отданный врагу, только укрепит его.

В приказе подчеркивалось, что сегодня армия укрепляется новым вооружением, идущим с эвакуированных заводов, но в ней не достает дисциплины. Каждый командир и политработник должен осознать, что его самовольное распоряжение об уходе с позиций подрывает ход армейских операций. Спасти страну может только «строжайший порядок и железная дисциплина».

Было решено создать штрафбатальоны и штрафные роты, где бы рядовые и офицеры могли искупить свою вину перед Родиной. Командирам грозили судом военного трибунала. К Дню Победы 1945 года в этих военных формированиях отслужили 428 тысяч штрафников. Часть из них была переброшена на Восток, где шла война с Японией.

Появились заградительные отряды, которые бы предотвращали панику и не позволяли дезертирам подрывать боевой дух остальных солдат, готовых выполнять приказы и воинский долг. Они были распущены в 1944 году, согласно приказа Сталина.

Советский агитационный плакат.Советский агитационный плакат.

Приказ No227 был с пониманием встречен на фронте. Это сегодня можно рассуждать о его жестокости, а тогда в сознании людей он совершил настоящий перелом. Люди поняли, что не с проста приказ начинается словами о позоре войск Южного фронта, оставивших без боя Ростов и Новочеркасск. Это откровение правительства с народом, где действительно требуется поддержка и самоотверженность, в ответ будут приняты все меры, чтобы армия превратилась в боеспособную и громящую врага силу.

И это произошло. В начале лета 1942 года каждый день немецкие войска продвигались к Волге, преодолевая десятки километров. В августе это были 1-2 км, в сентябре счет пошел на метры, в октябре лишних 40–50 метров стало достижением для немцев. Но и их стали вдруг отсчитывать в обратном направлении. Приказ: «Ни шагу назад!» стал звучать, как: «Вперед! К Победе!».

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 Самые страшные приказы Сталина в Великую Отечественную

 

Разве можно оправдать чудовищный приказ палача народов Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы!                                                                                                                                   

Блокада Ленинграда считается самой смертоносной осадой во всей мировой истории .Она унесла больше жизней , чем бомбардировки Гамбурга , Дрездена , Хиросимы и Нагасаки вместе взятые .Советские потери во время блокады превысили число всех погибших за годы войны американцев и британцев !                                 

Разве для кровавого диктатора Сталина существовало что-то святое на этом свете? Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог приказать взорвать Иваньковское и Истринское водохранилища для предотвращения продвижения немцев к Москве, предварительно не предупредив собственное население об эвакуации? Именно в результате этого десятки тысяч жителей тридцати деревень поголовно были затоплены в лютый морозный день 26 ноября 1941 г. ледяной водой с осколками мелкого льда!

Еще более худшая участь ждала москвичей, поскольку в случае провала обороны столицы, мстительный Сталин после эвакуации задумал полностью разрушить и затопить Москву, взорвав Химкинскую плотину. В том, что этот чудовищный план был бы осуществлен, сомневаться не приходится, особенно вспомнив судьбу исторического центра Киева, который после сдачи города немцам по приказу Сталина был взорван вместе с его жителями!                                                                                                                                                                   

Разве можно оправдать «отцовскую заботу» товарища Сталина о воинах Красной Армии, когда он посылал в бой сначала «черную пехоту», потом штрафбат и уже за ними красноармейцев! Чёрной пехотой или «одноразовыми бойцами товарища Сталина» назывались беспомощные и больные люди, не представляющие никакой ценности для тирана и которых бросали в бой часто без оружия для живого прикрытия более «ценных» соотечественников – бойцов Красной Армии. Этих несчастных людей называли также «черносвитниками», поскольку среди них было много жителей областей Украины.                                               

Мало кто знает, что одной из причин жестокого отношения немцев к населению и пленным красноармейцам по утверждению историка Бориса Соколова был негласный приказ Сталина зверски расправляться с немецкими военнопленными! По убеждению Сталина это должно было вызвать ярость и гнев населения и приостановить массовую сдачу в плен красноармейцев из-за боязни ответных жестоких мер со стороны немцев! Например, в октябре же 1941 года в подвале Таганрогского УВД немцы нашли трупы своих солдат со следами зверских пыток. В качестве ответной меры были расстреляны около 4000 пленных советских солдат.

И разве не кощунственны его слова «У нас пленных нет, есть только предатели!» и поэтому для всех сдавшихся в плен красноармейцев на Родине существовал один приговор – смерть. И разве не варварство , когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал уничтожить многих из них. По некоторым данным непосредственно в тюрьмах тогда было уничтожено десятки тысяч заключенных !                                                                                                 
Как не чудовищно, но ,согласно приказу изувера Сталина №0428, диверсанты должны были поджигать все дома, даже если в них находились местные жители и даже дети, чтобы фашистские захватчики не смогли бы укрыться от жестоких морозов. Разумеется, этих диверсантов в Подмосковье не любили и поэтому Зою выдали сами жители подмосковной деревни, которые, оставшись без жилья, не хотели замерзнуть вместе со своими детьми!                                                                                                                                                                   
Что касается сталинской «тактики выжженной земли», то подобный метод применялся и Петром I во время наступления шведской армии, и Александром I перед наступающей наполеоновской армией в 1812 году. Однако тогда это не принимало таких жестоких и чудовищных последствий для самого населения как в войне с гитлеровцами, когда часто население оставалось без жилья в лютые морозы ! Кроме того, в результате проведения сталинской «тактики выжженной земли» был , например , уничтожен Успенский собор Киево-Печерской лавры.                                                                                                                                                           
Однако еще более зловещим преступлением был преднамеренный взрыв Днепрогэса, в результате чего было утоплено до 20 тыс. советских военнослужащих и до 80 тыс. гражданского населения, заранее неосведомленных о готовящем подрыве плотины ! Большинство историков, а также знаменитый советский диверсант И. Старинов, подобную кровавую тактику Сталина считали просто преступной и бесполезной, так как потраченные силы можно было использовать с большей пользой, при этом обойдясь наименьшими жертвами!
                                                                                                                                                                                          Разве не Сталин устроил геноцид многим народам СССР, выселяя их в казахские степи?                                           
Разве прогрессивное человечество может забыть и простить чудовищные злодеяния в чеченском селении Хайбах, когда 700 жителей были заперты в колхозную конюшню и строение было подожжено .Когда же под натиском людей ворота конюшни рухнули, обезумевшая толпа детей, женщин и стариков хлынула наружу, где их стали расстреливать не каратели СС, а куда более свирепые и жестокие сталинские душегубы !                               
Нетрудно догадаться ,что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и поэтому многие воевали не против СССР, а фактически против сталинского кровавого режима.Вот она дьявольская сущность узувера и иуды Сталина , побежденная война которого была «Пировой победой»!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !  

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