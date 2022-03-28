Скрытая жизнь султана Сулеймана и его фаворит

Личная жизнь османских султанов покрыта тайной. В литературе очень мало написано о том, что происходило в покоях правителя, а ведь это довольно интересно. Мне удалось обнаружить редкую информацию о скрытой от окружающих жизни султана Сулеймана Кануни или Великолепного, как его называли в европейских странах. Многим известен этот исторический персонаж, благодаря его супруге — Роксолане (Хюррем) и сериалу «Великолепный век».

Каким был султан Сулейман

Внешне высок, худощав, с длинным крючковатым носом, очень амбициозный. При нём территория Османской империи значительно расширилась. Правил султан Сулейман аж 46 лет, до самой смерти. Для османских правителей такой длительный период правления — редкость.

Его личность оценивают по-разному. К примеру, его современник и главный враг — шах Тахмасп, правитель Сефевидского государства, считал два поступка Сулеймана позорными — казнь его сына (шехзаде Мустафы), как говорили, по наговору жены Роксоланы, и казнь его друга и великого визиря — Ибрагима-паши.

В Европе султана Сулеймана опасались до самой его смерти. Он обладал таким влиянием, что даже запретил французам танцевать парные танцы, так как считал их недопустимыми и опасался, что эти веяния дойдут до Османской империи. Король Франции, желавший сохранить расположение султана Сулеймана и его военную поддержку, согласился на эту жертву.

Король Франции и султан Сулейман

Что можно сказать точно о султане Сулеймане, так это то, что его образ жизни был поистине великолепным, сравнимый, а быть может даже более вычурный, чем у европейских королей.

Сулейман любил тишину и мало разговаривал, потому в его свите было много немых. Остальные изучили язык жестов.

Каждую пятницу султан выезжал на молитву в мечеть, по дороге в нее его многие могли видеть, и чтобы выглядеть царственно на лошади, несчастную подвязывали особым образом за ноги незадолго до прогулки. В результате лошадь шла очень медленно и «величественно».

Эти интересные факты описаны в книге Джейсона Гудвина «Величие и крах Османской империи. Властители бескрайних горизонтов».

Султан Сулейман

В спальне Сулеймана

Каждый день на султана его приближённые надевали новый дорогой кафтан, в карманах которого всегда было много золота и серебра. Их султан раздавал своим подданным за разные хорошие новости и услуги в течение дня, а то, что оставалось — было чаевыми главного постельничего, который вечером, перед сном, снимал кафтан с султана.

Султан Сулейман имел несколько комнат, служивших ему покоями. В целях безопасности. О том, где он будет ночевать — не знал никто, кроме его самых близких. Кровати в этих покоях были роскошными, на каждой лежало по три бархатных матраса малинового цвета — один из пуха и два из хлопка. Накрывался султан зимой соболиным мехом или покрывалом из меха чёрной лисицы.

Никогда султан Сулейман не ночевал один. В его покоях, по четыре стороны от его кровати, всю ночь стояли стражники. В их задачу входил контроль за горящими высокими восковыми свечами, которые стояли по углам кровати. Если стражник замечал, что султан хочет перевернуться, и понимал, что он может задеть свечу, то должен был ее вовремя убрать или загасить.

В тех же покоях султан принимал пищу, которую ему приносили несколько пажей. На низеньком серебряном столике блюда выставляли в определённом порядке.

Ел султан из серебряных и фарфоровых блюд. Приносили еду «опечатанной» (в закрытом виде), а опечатывал ее главный дегустатор, но несмотря на это, рядом с султаном во время еды находился врач с разными противоядиями, на случай, если все же еда окажется отравленной.

Портрет султана Сулеймана на фоне скриншота из сериала "Великолепный век"

Главный постельничий — главный фаворит

Среди приближённых слуг султана особым его доверием пользовался Ибрагим из Парги (Греция), ставший в итоге главным визирем — вторым человеком в государстве после него.

Ибрагим занимал при Сулеймане разные должности, и был в том числе его главным постельничим — человеком, который ночевал в его покоях, его одевал и следил за безопасностью.

Но этим всё не закончилось. Сулейман и Ибрагим очень дружили, часто беседовали на разные темы и даже спали в одной постели, голова к голове. Эта информация сохранилась в исторических источниках.

Ибрагим, как и Сулейман, обожал великолепие, и европейцы даже прозвали того Ибрагимом Великолепным.

Ибрагим-паша

Ибрагим быстро обрёл политическую власть. Будучи в столице, первую половину дня они с султаном Сулейманом проводили аудиенции и консультировались с чиновниками. А во второй половине дня развлекались — смотрели представления шутов и карликов (коих было много во дворце), борцов, слушали музыку, читали, прогуливались по Третьему двору дворца Топкапы, засаженному пальмами и кипарисами, или отправлялись отдохнуть на азиатский берег Босфора, славившийся роскошными садами.

Но несмотря на многолетнюю крепкую дружбу, а Ибрагим был подле Сулеймана около 25 лет, султан по какой-то причине отдал приказ его казнить. Историки до сих пор спорят — что стало тому причиной. Слишком высокий взлёт Ибрагима и угроза власти Сулеймана или причина личная, возможно даже — ревность султана...

p.s. все портреты сделаны не с натуры из-за религиозных особенностей.

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