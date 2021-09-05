10 поразительных научных тайн из отдаленных уголков планеты

"Увезите меня в Гималаи", - распевала одна известная певица, лелея надежду, что вдали от цивилизации можно расслабиться, отдохнуть душой и телом в полной безопасности.
Но на самом деле даже в отдалённых уголках планеты трудно найти такое место, где человека действительно не поджидают никакие неприятные сюрпризы и опасности. В этом обзоре десятка самых неожиданных тайн из отдалённых уголков планеты.
1. Антарктида
Затерянная Атлантида, место посадки НЛО или нацистская база?
Антарктида является одним из самых пустынных мест на планете, а также самым холодным континентом. Несмотря на жуткий холод и тот факт, что здесь находится около 90 процентов мировых запасов льда, Антарктида классифицируется как пустыня из-за минимального количества осадков. На протяжении многих лет ученые сделали здесь много открытий, в том числе нашли долину глубже, чем Гранд-Каньон, которая находится под льдом в Западной Антарктиде, а также подводный вулкан у Антарктического побережья.
В начале 2017 года Интернет облетела фотография структуры, напоминающей гигантскую лестницу, которая поднимается вверх по склону горы в Антарктиде. Немедленно появились теории заговора. Некоторые люди убеждены в том, что «лестница» является остатком от затерянной Атлантиды, в то время как другие полагают, что это место посадки НЛО или нацистская база.С тех пор, как эта аномалия была замечена на Google Earth, не было выдвинуто никакой официальной научной теории.
2. Гренландия
Интересный факт о ледниковом покрове Гренландии.
В прошлом году несколько ученых из Юты провели несколько недель на ледниковом покрове Гренландии, а когда они вернулись домой, то сообщили, что обнаружили неопровержимые свидетельства тенденции потепления климата. Пять лет назад было обнаружено, что под слоем льда в Гренландии течет вода, которая никогда не замерзает, даже в разгар зимы.
Основная теория того, почему это происходит, заключается в том, что снег, падающий на поверхность льда, может выступать в качестве изоляции. Остается открытым вопрос о том, насколько эта вода уходит в море, и может ли она играть определенную роль в повышении уровня моря.
3. Мадагаскар
Социальный кошмар Мадагаскара.
В 2015 году в новостях появился шокирующий рассказ о том, как две маленькие девочки были доставлены в центр контроля питания на Мадагаскаре. Хотя Джиана и Рова были ровесницами (им было немногим более 3 лет), Рова весила на шестьдесят процентов меньше Джианы и была на голову ниже. Сегодня развивающиеся страны, в том числе Мадагаскар, имеют проблемы с хроническим недоеданием, что прекрасно было проиллюстрировано в случае с Ровой.
4. Аляска
«Аляскинский треугольник».
Большая треугольная область на Аляске от самых северных ее краев до Джуно была прозвана «Аляскинским треугольником» (по аналогии с Бермудским треугольником). Причиной этого является аномально большое количество случаев исчезновения людей в данной области. Население Аляски составляет около 600 000 человек, а с 1998 года здесь без вести пропали более 53 000 человек. Большинство из этих исчезновений произошли в пределах «Аляскинского треугольника».
Хотя есть возможные естественные объяснения этого феномена (такие, как нападения диких животных и просто то, что люди заблудились), любители теорий заговора не устают выдвигать разнообразные теории. К примеру, криптозоолог Кен Герхард убежден в том, что во всем виноваты НЛО. В качестве примера можно привести ситуацию, которая произошла в 1950 году: над территорией «треугольника» без вести пропал военный самолет с 44 людьми на борту. Несмотря на обширные поиски, не было найдено никаких следов самолета или его пассажиров.
5. Кубер-Педи
Нераскрытое убийство Карен Уильямс.
Кубер-Педи - удаленный город в северной части Южной Австралии с населением около 3 500 человек. Рано утром 4 августа 1990 года 16-летняя Карен Уильямс вышла из отеля Opal Inn в Кубер-Педи с группой друзей и направилась к ресторану Sergio’s Restaurant. Позже Уильямс покинула ресторан с тремя друзьями и взяла такси. Трое ее друзей вышли из на углу улицы через некоторое время, а Уильямс вышла на пару сотен метров дальше на Дауэс-стрит.
Это был последний раз, когда ее видели. Основная теория заключается в том, что Карен Уильямс убита много лет назад. В 2016 году Никола Новакович предстал перед судом за ее убийство, но его признали невиновным. Утверждается, что 45-летний мужчина, возможно, убил Уильямс, потому что она стала свидетелем того, как он и его друг совершили вооруженное ограбление. Поиски останков Карен Уильямс продолжаются.
6. Исландия
Секретная подземная камера в Исландии.
В 2004 году в Исландии начались раскопки — группа итальянских исследователей искала секретную подземную камеру, поскольку считала, что в не могут содержаться священные предметы и писания из Иерусалимского Храма. Но самым захватывающим моментом являлось то, что там может быть Святой Грааль.
Джанкарло Джианацца считал, что он нашел ключ к разгадке этой вековой тайны в «Божественной комедии» Данте. Тем не менее, во время своей последней экспедиции в 2015 году, он не смог найти что-либо в горах этой страны. Таким образом, до сих пор остается тайной то, будет ли когда-либо найден Святой Грааль и будет ли он найден в Исландии.
7. Южный полюс
Загадочная смерть астрофизика Родни Марска.
Астрофизик Родни Марск находился на американской антарктической станции «Амундсен-Скотт» в мае 2000 года, когда он начал чувствовать себя плохо по непонятным причинам. На самом деле, он чувствовал себя так ужасно, что в течение 36 часов три раза посещал медпункт. Местные врачи не нашли никакого объяснения для его недуга, который включал рвоту с кровью, а 12 мая Родни Маркс умер.
Прошло шесть месяцев, прежде чем его тело было доставлено в Новую Зеландию, где установили, что 32-летний астрофизик умер от острого отравления метанолом. Прошло много лет, но исследователи до сих пор недоумевают, как Маркс мог отравиться. Сначала основной теорией было то, что он покончил с собой, но эта теория не выдерживает никакой критики, поскольку у него были очень счастливые отношения и Родни любил свою работу.
8. Джатинга
«Массовое самоубийство птиц» в Джатинге.
Деревня Джатинга находится в Ассаме на северо-востоке Индии. Это прекрасное место, окруженное зеленью и горами. Тем не менее, каждый год здесь происходит что-то ужасное, а ученые недоумевают относительно причины этого явления. Каждый год в период с сентября по ноябрь, сразу после захода солнца, сотни птиц взлетают в небо и внезапно падают сверху, намеренно врезаясь в деревья и здания.
Теории относительно происходящего варьируются от того, что птиц дезориентируют туманы, приносимые муссонами, до теорий, связанных с нечистой силой. Первое «массовое самоубийство птиц» наблюдалось в 1900-х годах. Научное исследование данного явления продолжается.
9. Ваханский коридор
Ступа Вранг или пирамида Вранг.
Над поселком Вранг в Ваханском коридоре в Афганистане находится артефакт, известный как ступа Вранг или пирамида Вранг. Считается, что эта структура является одним из старейших религиозных мест в Центральной Азии и, возможно, была построена еще в IV веке. Пока неясно, что являлось первоначальной целью структуры.
Некоторые историки считают, что это была буддийская ступа, в то время как другие говорят, что более вероятно, это был зороастрийский храм огня. Обе эти религии, а также анимизм сыграли значительную роль в истории Ваханского коридора, поэтому любая из этих теорий может быть правильной. Споры об истории ступы Вранг продолжаются.
10. Остров Рождества
Тайна выжившего моряка.
Австралийский крейсер HMAS Sydney был потоплен в ноябре 1941 года после боя с немецким крейсером Kormoran. Sydney был полностью разрушен, а все 645 членов экипажа на борту погибли. Был найден выжившим только один моряк, который доплыл в шлюпке до острова Рождества. Анализ ДНК его останков показал, что у этого мужчины были рыжие волосы, бледная кожа и голубые глаза, а также он был европейцем по происхождению, но его личность остается загадкой.
Ученые хотят найти потомков этого моряка, чтобы завершить свое расследование относительно его личности, но они так и не смогли узнать его имя. Качественные фотографии моряков исключили из «списка кандидатов» 330 членов экипажа, поскольку было установлено, что у черепа не хватало два зуба и стояли девять золотых пломб. Однако, личность моряка так и не была до сих пор установлена.
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