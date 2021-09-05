10 поразительных научных тайн из отдаленных уголков планеты

"Увезите меня в Гималаи", - распевала одна известная певица, лелея надежду, что вдали от цивилизации можно расслабиться, отдохнуть душой и телом в полной безопасности.

Но на самом деле даже в отдалённых уголках планеты трудно найти такое место, где человека действительно не поджидают никакие неприятные сюрпризы и опасности. В этом обзоре десятка самых неожиданных тайн из отдалённых уголков планеты.

1. Антарктида

Затерянная Атлантида, место посадки НЛО или нацистская база?

Антарктида является одним из самых пустынных мест на планете, а также самым холодным континентом. Несмотря на жуткий холод и тот факт, что здесь находится около 90 процентов мировых запасов льда, Антарктида классифицируется как пустыня из-за минимального количества осадков. На протяжении многих лет ученые сделали здесь много открытий, в том числе нашли долину глубже, чем Гранд-Каньон, которая находится под льдом в Западной Антарктиде, а также подводный вулкан у Антарктического побережья.

В начале 2017 года Интернет облетела фотография структуры, напоминающей гигантскую лестницу, которая поднимается вверх по склону горы в Антарктиде. Немедленно появились теории заговора. Некоторые люди убеждены в том, что «лестница» является остатком от затерянной Атлантиды, в то время как другие полагают, что это место посадки НЛО или нацистская база.

2. Гренландия

С тех пор, как эта аномалия была замечена на Google Earth, не было выдвинуто никакой официальной научной теории.

Интересный факт о ледниковом покрове Гренландии.

В прошлом году несколько ученых из Юты провели несколько недель на ледниковом покрове Гренландии, а когда они вернулись домой, то сообщили, что обнаружили неопровержимые свидетельства тенденции потепления климата. Пять лет назад было обнаружено, что под слоем льда в Гренландии течет вода, которая никогда не замерзает, даже в разгар зимы.

Основная теория того, почему это происходит, заключается в том, что снег, падающий на поверхность льда, может выступать в качестве изоляции. Остается открытым вопрос о том, насколько эта вода уходит в море, и может ли она играть определенную роль в повышении уровня моря.

3. Мадагаскар

Социальный кошмар Мадагаскара.

В 2015 году в новостях появился шокирующий рассказ о том, как две маленькие девочки были доставлены в центр контроля питания на Мадагаскаре. Хотя Джиана и Рова были ровесницами (им было немногим более 3 лет), Рова весила на шестьдесят процентов меньше Джианы и была на голову ниже. Сегодня развивающиеся страны, в том числе Мадагаскар, имеют проблемы с хроническим недоеданием, что прекрасно было проиллюстрировано в случае с Ровой.

4. Аляска

«Аляскинский треугольник».

Большая треугольная область на Аляске от самых северных ее краев до Джуно была прозвана «Аляскинским треугольником» (по аналогии с Бермудским треугольником). Причиной этого является аномально большое количество случаев исчезновения людей в данной области. Население Аляски составляет около 600 000 человек, а с 1998 года здесь без вести пропали более 53 000 человек. Большинство из этих исчезновений произошли в пределах «Аляскинского треугольника».

Хотя есть возможные естественные объяснения этого феномена (такие, как нападения диких животных и просто то, что люди заблудились), любители теорий заговора не устают выдвигать разнообразные теории. К примеру, криптозоолог Кен Герхард убежден в том, что во всем виноваты НЛО. В качестве примера можно привести ситуацию, которая произошла в 1950 году: над территорией «треугольника» без вести пропал военный самолет с 44 людьми на борту. Несмотря на обширные поиски, не было найдено никаких следов самолета или его пассажиров.

5. Кубер-Педи

Нераскрытое убийство Карен Уильямс.

Кубер-Педи - удаленный город в северной части Южной Австралии с населением около 3 500 человек. Рано утром 4 августа 1990 года 16-летняя Карен Уильямс вышла из отеля Opal Inn в Кубер-Педи с группой друзей и направилась к ресторану Sergio’s Restaurant. Позже Уильямс покинула ресторан с тремя друзьями и взяла такси. Трое ее друзей вышли из на углу улицы через некоторое время, а Уильямс вышла на пару сотен метров дальше на Дауэс-стрит.

Это был последний раз, когда ее видели. Основная теория заключается в том, что Карен Уильямс убита много лет назад. В 2016 году Никола Новакович предстал перед судом за ее убийство, но его признали невиновным. Утверждается, что 45-летний мужчина, возможно, убил Уильямс, потому что она стала свидетелем того, как он и его друг совершили вооруженное ограбление. Поиски останков Карен Уильямс продолжаются.

6. Исландия

Секретная подземная камера в Исландии.

В 2004 году в Исландии начались раскопки — группа итальянских исследователей искала секретную подземную камеру, поскольку считала, что в не могут содержаться священные предметы и писания из Иерусалимского Храма. Но самым захватывающим моментом являлось то, что там может быть Святой Грааль.

Джанкарло Джианацца считал, что он нашел ключ к разгадке этой вековой тайны в «Божественной комедии» Данте. Тем не менее, во время своей последней экспедиции в 2015 году, он не смог найти что-либо в горах этой страны. Таким образом, до сих пор остается тайной то, будет ли когда-либо найден Святой Грааль и будет ли он найден в Исландии.

7. Южный полюс

Загадочная смерть астрофизика Родни Марска.

Астрофизик Родни Марск находился на американской антарктической станции «Амундсен-Скотт» в мае 2000 года, когда он начал чувствовать себя плохо по непонятным причинам. На самом деле, он чувствовал себя так ужасно, что в течение 36 часов три раза посещал медпункт. Местные врачи не нашли никакого объяснения для его недуга, который включал рвоту с кровью, а 12 мая Родни Маркс умер.

Прошло шесть месяцев, прежде чем его тело было доставлено в Новую Зеландию, где установили, что 32-летний астрофизик умер от острого отравления метанолом. Прошло много лет, но исследователи до сих пор недоумевают, как Маркс мог отравиться. Сначала основной теорией было то, что он покончил с собой, но эта теория не выдерживает никакой критики, поскольку у него были очень счастливые отношения и Родни любил свою работу.

8. Джатинга

«Массовое самоубийство птиц» в Джатинге.

Деревня Джатинга находится в Ассаме на северо-востоке Индии. Это прекрасное место, окруженное зеленью и горами. Тем не менее, каждый год здесь происходит что-то ужасное, а ученые недоумевают относительно причины этого явления. Каждый год в период с сентября по ноябрь, сразу после захода солнца, сотни птиц взлетают в небо и внезапно падают сверху, намеренно врезаясь в деревья и здания.

Теории относительно происходящего варьируются от того, что птиц дезориентируют туманы, приносимые муссонами, до теорий, связанных с нечистой силой. Первое «массовое самоубийство птиц» наблюдалось в 1900-х годах. Научное исследование данного явления продолжается.

9. Ваханский коридор

Ступа Вранг или пирамида Вранг.

Над поселком Вранг в Ваханском коридоре в Афганистане находится артефакт, известный как ступа Вранг или пирамида Вранг. Считается, что эта структура является одним из старейших религиозных мест в Центральной Азии и, возможно, была построена еще в IV веке. Пока неясно, что являлось первоначальной целью структуры.

Некоторые историки считают, что это была буддийская ступа, в то время как другие говорят, что более вероятно, это был зороастрийский храм огня. Обе эти религии, а также анимизм сыграли значительную роль в истории Ваханского коридора, поэтому любая из этих теорий может быть правильной. Споры об истории ступы Вранг продолжаются.

10. Остров Рождества

Тайна выжившего моряка.

Австралийский крейсер HMAS Sydney был потоплен в ноябре 1941 года после боя с немецким крейсером Kormoran. Sydney был полностью разрушен, а все 645 членов экипажа на борту погибли. Был найден выжившим только один моряк, который доплыл в шлюпке до острова Рождества. Анализ ДНК его останков показал, что у этого мужчины были рыжие волосы, бледная кожа и голубые глаза, а также он был европейцем по происхождению, но его личность остается загадкой.

Ученые хотят найти потомков этого моряка, чтобы завершить свое расследование относительно его личности, но они так и не смогли узнать его имя. Качественные фотографии моряков исключили из «списка кандидатов» 330 членов экипажа, поскольку было установлено, что у черепа не хватало два зуба и стояли девять золотых пломб. Однако, личность моряка так и не была до сих пор установлена.

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