5 шаблонов поведения, которые вредят отношениям

Почему отношения, которые вначале кажутся идеальными и многообещающими, со временем превращаются в изматывающие и холодные? А то и вообще резко обрываются, так и не успев развиться? Часто причина в привычном для нас поведении и роли, которую мы неосознанно берем на себя в паре.

Многие приходят в отношения с определенными ожиданиями, установками и сценариями поведения, которые задают изначально неверное направление развития событий. В итоге мы с удивлением получаем неудовлетворительный результат. Чтобы избежать такого развития событий, необходимо определить, какие отношения нам подходят, и задуматься, ведут ли наши текущие действия к этой цели.

ТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ

1. Брать на себя роль родителя по отношению к партнеру

Если у вас порой возникает желание усиленно заботиться о партнере — поучать, контролировать, делать что-то за него, в вас просыпается мать. Возможно, партнер провоцирует вас на эту роль, выбирая для себя роль ребенка.

Скорее всего, вы привыкли многое взваливать на свои плечи: решать проблемы окружающих, давать им напутствия. Опасность такого поведения по отношению к партнеру заключается в том, что, однажды примерив на себя роль родителя и закрепившись в ней, вам будет сложно что-либо изменить.

С течением времени партнер будет становиться все более беспомощным, перекладывая груз ответственности на вас

А вы, в свою очередь, будете чувствовать себя еще более загнанными и несчастными под бременем гнетущих проблем и нескончаемого списка задач. Если это не то, к чему вы хотите прийти в итоге, то лучше заранее останавливать себя в проявлении гиперзаботы и опеки.

2. Приходить в отношения из позиции «ребенок»

Когда вы ищете отношений из страха, что без них ваша жизнь неполная, не справляетесь сами с жизненными задачами и ищете того, кто мог бы вас от этого всего избавить, это показатель того, что вы оказались в детской позиции. Вы будто заново переживаете состояние сильной зависимости от другого, которое испытывали детстве: «без тебя я не справляюсь».

Хотя в таком положении есть и выгодная сторона: не нужно брать на себя ответственность, ведь у ребенка ее нет. И значит, не нужно потом отвечать за последствия принятых решений, злиться на себя. Вместо этого можно сказать: «Это ты виноват, ты мне сказал, чтобы я…»

Сложность в том, что, соглашаясь на роль ребенка, придется терпеть критику, находиться в зависимости от «взрослого», забывать себя

Вспомните детство, когда нужно было подстраиваться под родителя, быть хорошей девочкой, угадывать настроение… В результате не оставалось места для ваших эмоций, того, чтобы заглянуть в себя, прислушаться к себе: «а как мне там внутри?»

У ребенка нет другого выхода, так как он не выживет без взрослого, а вот взрослый человек вполне способен жить самостоятельно. Иногда люди эмоционально застревают в каком-то возрасте и так и остаются маленькими девочками и мальчиками. Они все время будут встречать одни и те же ситуации, которые будут их стимулировать расти дальше.

Когда с вами в очередной раз случается неприятность, с которой не хочется разбираться, спросите себя, зачем она возникла в вашей жизни. Скорее всего, в ней заключается задача вашего развития. Отказываясь разбираться с этой ситуацией, вы просто откладываете ее на потом. В итоге возникнет новая ситуация, которая хоть и будет отличаться по некоторым характеристикам, но все же будет нести в себе тот же смысл — дать вам возможность повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь.

3. Приходить в отношения с ожиданиями

Когда вы уверены, что мужчина должен вести себя определенным образом, действовать именно так, как вы представляете, и никак иначе, вы готовите почву для частых разочарований. Ожидания никогда не ведут ни к чему хорошему.

Конечно, нужно иметь представление о том, какие качества, характеристики и действия мужчины вам подходят, но не стоит стараться вложить в этот образ реального человека. Он такой, какой есть. Лучше запастись интересом и, возможно, терпением, чтобы начать узнавать его.

Когда вы постоянно сравниваете его с идеалом и пытаетесь переделать, это ничем хорошим не заканчивается

В какой-то момент нужно понять, готовы ли вы продолжать его узнавать или он слишком вам не подходит и это слишком ранит, чтобы идти дальше? И принять соответствующее решение: «да, я еще посмотрю», «нет, я больше не хочу продолжать».

Никто не заставляет вас оставаться там, где вам некомфортно, с тем, с кем вам некомфортно. Если же вы чувствуете дискомфорт, но остаетесь, то следует обратиться к психологу, чтобы разобраться в этой ситуации, пока у вас нет ресурсов изменить ее самостоятельно.

Если вы снова и снова уходите из отношений, это тоже своеобразный маячок: что для вас каждый раз столь невыносимо? Как вы находите, выбираете именно таких мужчин? Что их объединяет? В этом случае тоже, вероятно, лучше обратиться к психологу, чтобы лучше понять, что на вас влияет.

4. ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА НЕГАТИВНЫХ МОМЕНТАХ

Все люди состоят из достоинств и недостатков, и в любых отношениях есть и хорошие, и плохие периоды и моменты. При этом важно, на чем вы фокусируетесь, что чаще замечаете — плохое или хорошее?

Есть люди, которые зацикливаются только на плохих моментах, когда на самом деле во всем разнообразии жизни можно отыскать и множество хорошего

Примером такой фиксации может быть следующая позиция: «В своей жизни я следую правилу: если в отношениях 95% меня радуют, но есть хотя бы 5%, которые мне не нравятся, я направляю все свое внимание на эти 5%, чтобы изменить ситуацию».

Что в таком случае получает партнер? Постоянные претензии, критику и замечания, в результате раздражение между партнерами усиливается, атмосфера в отношениях накаляется, это приближает пару к разрыву.

5. СЧИТАТЬ, ЧТО ПАРТНЕР ВО ВСЕМ ДОЛЖЕН ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД ВАС

Отношения между двумя людьми строятся на постоянном взаимодействии, сонастройке и поиске «золотой середины». Очень часто здесь приводят метафору моста, который строят два человека, чтобы встретиться посередине.

Иногда мы уступаем партнеру, а иногда он уступает нам, но это не должно быть игрой в одни ворота. Обычно позиция «Я хочу, чтобы все было по-моему» эгоцентрична и неуважительна по отношению к другому, ведь она его не учитывает: каково ему при этом, удобно ли? Отношения как союз двух личностей не могут ориентироваться на потребности и желания только одной из них — у таких отношений просто нет пути для развития.

Метафорические ассоциативные карты позволят понять свои чувства и глубинные убеждения, которые в том числе вредят отношениям с партнером.

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