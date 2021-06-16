Куда вознёсся Христос?

Что такое Вознесение? Какое отношение оно имеет к рассказу Евангелия от Луки о перемещении Иисуса с земли в воздушное пространство? Почему по одним евангельским свидетельствам Вознесение произошло в сам день Воскресения, по другим — через сорок дней? А главное, какое отношение это имеет к нам?

Где сейчас Иисус?

Господь Вседержитель. Вознесение Господне; Италия. Венеция. Собор Святого Марка; XII в.

То, что Иисус Христос после Своего Воскресения взошел в тайну Бога, к Отцу Небесному — это принципиальный пункт христианской веры, который красной нитью проходит через новозаветные писания. Только апостол Лука конструирует подробный и красочный рассказ об этом событии, тогда как другие авторы говорят об этом более прикровенно. Но — говорят.

Начнем с того, что вообще самый цитируемый в Новом Завете ветхозаветный текст — это слова 109-го псалма: Сказал Господь Господу моему: седи одесную (то есть по правую руку, что в древнееврейской традиции символизирует близость и доверие. — Прим. прот. К. Пархоменко) Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Пс 109:1).

Эти слова, которые, кстати, попали и в наш Символ веры, встречаются в Новом Завете почти два десятка раз. Идея о прославлении Иисуса рядом с Богом Отцом зафиксирована самой древней допавловой традицией.

Вот тексты, которые апостол Павел принял в уже составленном виде: Он (Иисус) уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп 2:7–11).

Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе (1 Тим 3:16).

Самый первый новозаветный автор, апостол Павел, не пишет прямо о Вознесении Христа, но много сообщает о возвращении Иисуса из мира Божьего. Например, в самом раннем своем послании Павел говорит, что фессалоникийцы ожидают с Небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса… (1 Фес 1:10; ср. 4:16).

И в евангельской традиции (у евангелистов Марка, Матфея и Луки) мы встречаем многочисленные высказывания о возвращении Христа (Мф 16:27; 24:30; 26:64; Мк 8:38; 13:26; Лк 21:27; 22:69). Но предполагать возвращение можно только в отношении того, кто куда-то ушел.

Итак, можно с уверенностью сказать, что Новый Завет утверждает, что Воскресший пребывает теперь с Отцом Небесным, в мире ином, или, если пользоваться языком древних метафор, Сын ныне пребывает на Небесах.

Куда переместился Воскресший?

Хотя Новый Завет однозначно говорит о пребывании Воскресшего Христа с Отцом, в славе Божией, или на Престоле Божием, новозаветные авторы избегают говорить о том, что Иисус попал туда благодаря полету, то есть какому-то физическому перемещению на Небо.

Одна группа текстов говорит просто о вознесенном положении Христа. Другая говорит о перемещении Христа на Небеса, но не поясняет, как это происходит. В некоторых текстах упоминается слово Вознесение или его эквивалент (Рим 10:6–8; Еф 4:7–11), в других специальные термины пропущены (Евр 4:14; 6:19–20; 1 Пет 3:22).

Много об этом пишет евангелист Иоанн. Для него Иисус — это Тот, Кто спускается с Небес и впоследствии туда возвращается. Трижды Иоанн говорит о восхождении Сына (Ин 3:13; 6:62; 20:17), но обычно употребляет термин «путешествие » (греч. poreuomai), «уход» (греч. hypago), или «возвышение» (греч. hypsoo).

Рассказ о Вознесении у Евангелиста Луки



Апостол Лука. Миниатюра из «Остромирова Евангелия»

Только Евангелист Лука не избегает использовать прямые образы полета, восхождения. Он рассказывает об этом дважды — в своем Евангелии и в книге Деяний святых апостолов.

Вот эти тексты:

… И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью (Лк 24:49–52).

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня… Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, [брат] Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении (Деян 1:4–14).

Эти тексты внимательно исследованы библеистами, и на сегодняшний день консенсус в общем достигнут по следующим пунктам:

Несмотря на кажущееся различие, эти два рассказа сообщают об одном и том же событии, просто перед нами более короткая и более длинная версии. В обоих отрывках упоминаются одиннадцать апостолов, проповедь всему миру, необходимость оставаться в Иерусалиме до схождения Святого Духа, роль апостолов как свидетелей Вознесения и факт возвращения одиннадцати в Иерусалим. То есть схема рассказов одна и та же.Несомненно, что, когда Лука составлял свой рассказ о Вознесении Христа, он использовал иудейские и греко-римские образы, описывающие восхождение на небеса древних героев. Вот, например, что мы читаем у Тита Ливия в тексте, написанном незадолго до Рождества Христова: «По свер­ше­нии бес­смерт­ных этих трудов, когда Ромул, созвав сход­ку на поле у Козье­го болота, про­из­во­дил смотр вой­ску, вне­зап­но с гро­мом и гро­хотом под­ня­лась буря, кото­рая оку­та­ла царя густым обла­ком, скрыв его от глаз сход­ки, и с той поры не было Рому­ла на зем­ле. Когда же непро­гляд­ная мгла вновь сме­ни­лась мир­ным сия­ни­ем дня и общий ужас нако­нец улег­ся, все рим­ляне увиде­ли цар­ское крес­ло пустым; хотя они и пове­ри­ли отцам, бли­жай­шим оче­вид­цам, что царь был уне­сен вих­рем, все же, буд­то пора­жен­ные стра­хом сирот­ства, хра­ни­ли скорб­ное мол­ча­ние. Потом спер­ва немно­гие, а за ними все разом воз­гла­ша­ют хва­лу Рому­лу, богу, богом рож­ден­но­му, царю и отцу горо­да Рима, молят его о мире, о том, чтобы, бла­гой и мило­сти­вый, все­гда хра­нил он свое потом­ст­во» (История Рима. 1.16).

Много параллелей с рассказом Луки мы находим в иудейских историях того времени о вознесении Еноха, Илии, Ездры, Варуха и Моисея. Там есть весь тот набор, что и у Луки: гора, облако, поклонение присутствующих и проч. Было обращено внимание, что в рассказе Луки о Вознесении Иисуса есть много терминов, использующихся в 4 Цар 2:9–13, в описании взятия на небо Илии (в варианте Септуагинты — перевода ветхозаветных книг на древнегреческий, выполненного в Александрии в III-I веках до Р. Х.).

Тем не менее, несмотря на использование Лукой языка и образов, известных античному читателю по другим памятникам, учеными не обнаружено прямых заимствований из этих источников. Лука не пересказывает чужие повествования, просто заменив действующих лиц на Иисуса и апостолов, а говорит о некой совершенно оригинальной истории.

Почему Лука дает две версии времени Вознесения: в день Воскресения и через сорок дней?

Как это ни удивительно, но Лука, судя по всему, склонен говорить о Вознесении как о событии, следующем непосредственно и сразу за Воскресением.



Вознесение Господне. Клавдий Васильевич Лебедев. 1888 г. Церковно-археологический кабинет МДА

Например, согласно свидетельству евангелиста Марка, на суде Христос говорит:… И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных (Мк 14:62). Лука имеет перед собой Евангелие от Марка, но дает нам другую версию: отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией (Лк 22:69). Весь текст и особенно слово «отныне» показывает, что восседание Иисуса на Небесах должно последовать сразу с Его Смертью, а не через сорок дней.

Или другой пример: в беседе с путниками по дороге в Эммаус Спаситель говорит: Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? (Лк 24:26). Здесь между Страданием, Воскресением и Прославлением=Вознесением нет никакого зазора, они следуют непосредственно друг за другом.

В Деяниях читаем: Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею… (2:32–33). И здесь Воскресение и Вознесение мыслятся как неразделенные по времени события.

У Луки можно найти много других моментов, в которых не предполагается какого-то продолжительного периода пребывания Воскресшего с учениками, а говорится о Вознесении, непосредственно следующем за Воскресением (см.: Деян 3:15–16; 4:10; 5:30–32; 10:40–43; 13:31–37).

Та история, которую Лука описывает в Евангелии, где Христос возносится в самый день Своего Воскресения, на самом деле очень характерна для Луки; она отражает его понимание, которое становится очевидным при сопоставлении с другими цитатами этого автора.

Но тогда возникает вопрос: о чем же тогда говорит история из книги Деяний? История, породившая праздник Вознесения, празднующийся на сороковой день после Пасхи?..

Итак, если для Евангелиста Луки Вознесение тесно связано с Воскресением, почему Лука рассказывает о сорокадневном периоде явлений Иисуса?

Начнем с того, что первохристианская традиция никогда не говорила, что Иисус вознесся сразу после Воскресения. Это произошло через какое-то время, то есть период пребывания с учениками, несомненно, был. Как мы увидели выше, для Луки Вознесение тесно связано с Воскресением Иисуса и Лука обычно надолго эти два события не разделяет.

Тогда почему Лука рисует нам такой длительный, сорокадневный период явлений Воскресшего?

Во-первых, он конкретно и внятно (как до него не делалось) утверждает некий период пребывания с учениками воскресшего Иисуса.

Во-вторых, ему важна эта мысль в перспективе дальнейшего повествования книги Деяний, которую она и открывает. В каком-то смысле Лука делает ее ключом ко всей книге Деяний и к истории жизни ранней Церкви.



Апостолы. Фрески Церкви Св. Троицы монастыря Сопочани (Сербия), около 1265 года

Благодаря такому длительному времени пребывания с учениками Лука может показать, что Церковь является преемницей Предания, которое ей открыл Воскресший: в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием (Деян 1:3).

Возможно, число сорок было использовано Лукой как антитеза сорокадневному периоду искушения Иисуса в пустыне. Там Иисус провел сорок дней в подготовке к Своему служению, здесь — Он это же время готовит Апостолов к их служению.

Более выраженный акцент на пребывании Иисуса с учениками и на Вознесении в Деяниях позволяет Луке сделать более плавный и органичный переход к темам, которые для Деяний будут главными: христологии, пневматологии, сотериологии, эсхатологии и миссиологии.

Христология (учение Церкви о Христе): торжественный уход Иисуса на Небеса подчеркивает Его Воцарение там. Именно потому, что Иисус царствует на Небесах, Его исповедают как Господа и Христа (Деян 2:33).

Пневматология (учение Церкви о Святом Духе): Святой Дух придет только после ухода Иисуса, и тут подчеркивание ухода, Вознесения, служит удачным прологом к Пятидесятнице — приходу Святого Духа.

Сотериология (учение Церкви о спасении): торжественное Вознесение служит Луке удачной возможностью сделать акцент на одной из его любимых тем: Иисус входит в Небесную славу через Страдания и дарует с Небесного Престола прощение и Святого Духа всем кающимся и верующим в Него.

Эсхатология (учение Церкви о конце времен): о Вознесении Ангелы говорят: Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Таким образом, Вознесение закладывает фундамент для веры в возвращение Иисуса.

Миссиология (учение Церкви о проповеди Благой Вести): в день Вознесения апостолы получают заповедь проповедовать Распятого, Который теперь вознесен и пребывает в Славе Божией. Ученики сорок дней общались с Воскресшим Учителем, так что теперь они наставлены в том, что и как проповедовать миру. Осталось чуть-чуть подождать Духа Святого, который их укрепит и окончательно просветит.

Таким образом, мы видим, что длительное пребывание Иисуса с учениками, а потом Его торжественное восхождение на Небеса является для Луки важным богословским прологом к дивной истории жизни и роста христианской Церкви.

Точно ли сорок дней?



Вознесение Господне. Миниатюра Евангелиария. Византия. XI в.

Что можно сказать конкретно о сорока днях пребывания Иисуса с учениками? Лука упоминает о сорока днях лишь однажды, в других местах он либо упоминает неопределенный срок пребывания Иисуса, либо говорит о многих днях (Деян 13:31). Известна любовь евангелиста Луки к числам (он больше, чем кто бы то ни было другой из авторов Нового Завета приводит цифры), причем он любит символические числа. Возможно, что и для указания на время пребывания Иисуса с учениками Лука мог взять сорок как символическое число: в Библии оно означало время испытания или Божьего посещения.

Может быть, Лука отталкивался от праздника еврейской Пятидесятницы (на иврите — Шавуот, день обретения Торы, празднуется на 50-й день после еврейской Пасхи. — Прим. ред.), дня, в который произошло очень важное для повествования Луки событие — схождение Духа Святого. В этом случае, Луке нужно было бы подобрать день, близкий к Пятидесятнице, но предшествующий ей. Символическое число сорок было удачным решением этого вопроса.

Может быть, как уже указывалось выше, Лука хочет этим сорокадневным периодом сделать параллель к рассказу о сорокадневном посте Иисуса. Там Христос подготавливается Сам к служению, здесь в течение этого же периода подготавливает к апостольству Своих учеников.

Интересно, что Древняя Церковь не праздновала Вознесение на сороковой день после Пасхи, то есть не обратила внимания на конкретный срок, указанный Лукой. До конца IV века Вознесение праздновалось вместе с Пятидесятницей. Около 383 года римская паломница Эгерия, побывавшая в Иерусалиме, сообщает о праздновании Вознесения так: в вечер Пятидесятницы все христиане Иерусалима собираются на горе Елеон — «в том месте (называемом Имвомон), с которого Господь вознесся на небо», и начинается служба с чтением Евангелия и Деяний, повествующих о Вознесении Господнем.

Но уже с начала V века этот праздник отделяется от Пятидесятницы и приурочивается к сороковому дню, как он совершается и поныне. Здесь, несомненно, нужно сказать, что свидетельство евангелиста Луки о сорока днях, отделяющих Воскресение от Вознесения, оказалось определяющим для даты нового праздника.

Богословие Вознесения



Начиная от первых веков, апостолы и святые отцы размышляли о том, чем явилось Вознесение для Христа и для нас, людей.

Для Иисуса Христа оно явилось последней точкой восхождения к Богу Отцу и высшей степенью прославления.

Своим Вознесением Господь Иисус Христос не только вошел в самое небо, чтобы предстать… за нас пред лице Божие (Евр 9:24), но и прошел небеса (Евр 4:14), восшел превыше всех небес (Еф 4:10) и воссел одесную Бога (Мк 16:19; ср. Деян 7:55).

При этом нужно помнить, что Христос взошел в Небесную Славу в человеческом теле. В том, Которое Страдало и Воскресло. Таким образом, человеческое тело, рожденное от Девы, приняло участие в Пренебесной Жизни, и в нем Господь Иисус Христос воссел одесную Бога Отца. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в Божественной жизни и вечном блаженстве.

Как замечает блаж. Феодорит Кирский, «ныне, в день Вознесения, всё и вся наполнилось радости… Ныне диавол оплакивает свое поражение, взирая на наше тело, восходящее на небо… Ныне диавол сетует, говоря: что делать мне, несчастному? Все, кого я, как быстрокрылый сокол, захватил, отнимаются у меня, и со всех сторон я побежден. Перехитрил меня Сын Марии. Не знал я, что в человеческом теле кроется Бог».

Вознесение и пребывание одесную Бога Отца — это продолжение того Спасения, которое Христос дарует верующим в Него: «восседание Спасителя одесную Бога Отца означает Его продолжение спасения мира путем Его заступничества, посредничества перед Богом Отцом за человеческий род» (преподобный Иустин Попович). Автор послания к Евреям говорит: Христос вошел не в рукотворенное святилище… но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие (Евр 9:24). Зачем предстать? Чтобы ходатайствовать за нас пред Богом. «То, что Спаситель носит тело, — говорит блаженный Феофилакт, — и не сбросил его с Себя — сие самое и есть заступничество и ходатайство пред Отцем. Ибо, взирая на тело, Отец вспоминает ту любовь к людям, ради которой Его Сын принял тело, и приклоняется к состраданию и милости».

Емко значение Вознесения Господня передано в кондаке праздника, сочиненном преподобным Романом Сладкопевцем: «Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз еcмь с вами и никтоже на Вы».

Русский перевод: «Исполнив домостроительство спасения нашего за нас и соединив земное с небесным, Ты вознесся во славе, Христе, Боже наш, никаким образом (от нас) не отлучаяся, но пребывая неизменным, и вопия к любящим Тебя: Я с вами, и никто на вас».



Сошествие Святого Духа. Современная икона

Выше уже указывалось, что важнейшее значение Вознесения Христова — в вознесении в Тайну Пресвятой Троицы человеческого тела и через это всецелое прославление тела и приобщение его к божественной жизни. Это является и основной темой кондака. Но кроме этого в кондаке есть и другая тема: присутствие Христа с верующими. Вот это-то со-присутствие Христа с нами есть другое важное следствие Вознесения. Через Вознесение, воцарившись над миром, Христос избавился от свойственной любому человеку пространственной ограниченности. У современных западных богословов можно встретить выражение «Космический Христос», или «Всекосмический Христос». Это все о том же — о преодолении через Вознесение всякой ограниченности и локальности. Христос — Нисшедший с Небес, через Вознесение есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все (Еф 4:10).

Апостол Павел много размышлял об этой теме космической полноты царствования прославившегося Христа:

Бог Отец, воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф 1:20–23). Можно на эту темы привести и другие цитаты, впрочем, достаточно.

Отметим еще одну важную тему: благодаря Вознесению, к нам сходит Святой Дух. Иисус говорит апостолам: Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам (Ин 16:7). В другом месте Евангелист поясняет: Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен (Ин 7:39). Во время пребывания Христа на земле Он был руководителем и наставником группы учеников. Тогда учеников было мало — горстка в Израиле. Но наступает время, когда проповедь должна распространиться до краев земли и тут нужен Другой Утешитель (Ин 14:16), который наполнит силой и дарует ведение Истины миллионам и миллиардам людей.

Резюме



Апостолы. Фрагмент фрески Вознесение Господне. XIV век



Итак, в нашем небольшом очерке мы рассмотрели разные аспекты, связанные с событием Вознесения Иисуса Христа. Подведем итоги и вспомним, о чем мы говорили.

После Воскресения Иисус Христос какое-то время пребывает с учениками в нашем мире. Продолжительность этого времени никто из авторов Нового Завета, кроме апостола Луки, не фиксирует.

Потом явления Воскресшего прекращаются, что позволяет говорить об уходе Христа от учеников. Куда? На Небеса, к Богу.

Евангелист Лука объясняет тайну пребывания Воскресшего с учениками и одновременно подчеркивает величие события ухода на Небеса: он говорит, что Христос пребывает с Апостолами символическое число времени — сорок дней.

То, что произошло с Воскресшим Иисусом после периода Его явлений, новозаветные авторы объясняют библейскими образными выражениями. Ключевым здесь становится ветхозаветный текст Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Пс 109:1).

Новозаветные авторы избегают натурализма в описании ухода Иисуса на Небеса. (Нужно помнить, что небо — это тоже условное указание на место пребывания Господа. Во времена Христа никто не считал, что Бог находится на небе, которое над нашей головой. Библейские «небеса» (др.-евр. шамаим) были символическим местом пребывания Бога. Поэтому, когда Христос заповедует молиться «Отче наш, сущий на небесах...», Он подразумевает скорее духовное небо, чем что-то имеющее отношение к нашему космосу.

Евангелист Лука не смущается открыто и прямолинейно писать об уходе Христа к Богу Отцу как о полете, перемещении в пространстве. Возможно, он это делает, имея в виду многочисленные тексты (греко-римские и иудейские), сообщавшие о подобных историях. Может быть, Лука хотел показать читателям, что Иисус прославлен, подобно другим великим древним героям, может быть, просто пользуется традиционными выражениями и образами, понятными читателям его времени и культуры.

Мы не знаем насколько рассказ евангелиста Луки соответствует исторической действительности. Осторожность в описании этого события у других новозаветных авторов наводит на мысль, что событие Вознесения было сокровенным, а не публичным. Но происходило ли все именно так, как описывает Лука, или нет, не столь важно. Важно, что Лука, подарив нам великолепный и выразительный рассказ о Вознесении, заключил туда бездну богословских смыслов, открывать которые и черпать духовные сокровища предстоит еще многим поколениям христиан.

Сначала в Евангелии крупной кистью, а потом, в книге Деяний, мелкой кистью Лука рисует икону ухода Иисуса из нашего мира на Небеса. Здесь и ангелы — свидетели события (их двое, потому что по иудейским представлениям только свидетельство двоих имеет значение); здесь облако (символ шехины — Славы Божией); радость учеников, потому что их Учитель теперь — прославленный Богом Царь Небесный.

Вознесение Христа, по мысли следующих поколений христиан, — это уникальное событие: прославление человеческого тела, которое имел Воскресший Иисус Христос, предпосылка для дарования верующим Духа Святого и, благодаря небесному воцарению, распространение власти Христа над всей Вселенной.

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