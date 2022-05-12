Пистолет Макарова - почему он такой знаменитый?

В 1951 году на вооружение правоохранительных органов и офицеров ВС СССР встал совершенно новый пистолет Макарова. Надёжный, удобный, компактный – эти три качества позволили ему довольно быстро обрести популярность среди военных и милицейских чинов. Но что же стало главной причиной того, что ПМ простоял на вооружении целых 70 лет?

Пистолет Макарова. Фото в свободном доступе.

История создания

К концу Великой Отечественной Войны в ГРАУ уже было окончательно решено – пистолет ТТ и револьвер Наган образца 1895 года уже не отвечают современным требованиям к личному стрелковому оружию, да и останавливающее действие пули калибра 7,62 мм оставляло желать лучшего. Поначалу были задумки даже закупать оружие за границей, либо использовать трофейные пистолеты, но высшее руководство страны такую задумку не оценило – не может страна-победитель признавать, что своё оружие достойное производить не может.

Walther PP образца 1929 года - "прообраз" будущего пистолета Макарова. Фото в свободном доступе.

В итоге было решено провести конкурс на лучший пистолет для офицерского состава между советскими конструкторами. В качестве отправной точки для создания нового пистолета был выбран немецкий Walther PP, отличавшийся завидной надёжностью конструкции.

Причём практически сразу было решено принять на вооружение два пистолета – один для офицерского состава, второй для экипажей бронетехники и линейных офицеров, находящихся в «горячих точках» (этот термин введут несколько позже, но автор решил его использовать для понятности). Офицерский образец предлагалось разрабатывать в двух калибрах – 7,65 (как исходный образец) и 9 мм. Однако от калибра 7,65 мм почти сразу отказались – ещё во время войны немецкая армия начала применять стальные нагрудники, которые для данных патронов оказались значительной преградой.

Основным типом "бронежилетов" в то время был стальной нагрудник, пользовавшийся популярностью и у немцев. Фото в свободном доступе.

При выборе калибра патрона инженеры пошли простейшим путём – даже если не пробьёт такой нагрудник, то хотя бы нанесёт серьёзную заброневую травму. А говорить о пробивающем и останавливающем действии пули на противника без защиты и говорить нечего. Итак, определившись с патроном, инженерам-конструкторам пришлось разбираться и с конструкцией. Новое оружие предлагалось создавать с применением самовзводного ударно-спускового механизма и со свободным затвором. Свои варианты на конкурс представили такие конструкторы как Фёдор Васильевич Токарев, Сергей Гаврилович Симонов, Сергей Александрович Коровин, Игорь Яковлевич Стечкин (представивший АПС, принятый на вооружение), Константин Александрович Барышев, Николай Фёдорович Макаров и другие. Однако ближе всех к требованиям комиссии свой образец создать смог лишь Николай Фёдорович Макаров. Он взял за отправную точку указанный Walther PP образца 1929 года и серьёзно поработав над конструкцией, представил самый простой и надёжный образец личного оружия для офицеров Советской Армии.

Николай Фёдорович Макаров. Фото в свободном доступе.

Макаров трудился над своим детищем практически круглыми сутками, но это давало и свой результат – путём множества проб и ошибок он создал максимально простую для пользователя конструкцию, не знающую осечек и неполадок. Доработки немецкого пистолета обобщённо коснулись следующего:

Упрощение механизма за счёт уменьшения количества деталей и повышения их функциональности;

Повышение общей надёжности механизмов при загрязнении и небольших повреждениях оружия;

Проработка технологии производства для удешевления и ускорения серийного производства нового пистолета;

Повышение эргономичности пистолета и общего удобства использования;

Помимо этого, был полностью переделан ударно-спусковой механизм, усовершенствована система подачи патронов, защёлка магазина объединена с боевой пружиной и вынесена на нижнюю плоскость рукояти.

Конструкция пистолета Макарова

Самозарядный механизм ПМ основан на использовании энергии отдачи свободного затвора. Запирание канала ствола происходит при возвращении тяжёлого затвора в боевое положение, при этом роль возвратной пружины в запирании ствола минимальна. Ударник также свободный, без установленной отводной пружины – такая конструкция в теории может привести к самопроизвольному выстрелу при падении, однако в случае с ПМ это невозможно – масса ударника слишком мала чтобы наколоть капсюль без удара курка.

Пистолет Макарова в разобранном виде. Фото в свободном доступе.

Ударно-спусковой механизм двойного действия, с открытым расположением курка – такая конструкция позволяет приводить оружие в боевое положение одним движением большого пальца. Также при помощи курка, пистолет можно поставить на предохранительный взвод – для этого нужно, придерживая курок большим пальцем, выжать спусковой крючок до конца.Предохранитель сделан тоже довольно отличающимся от «прародителя» - снятие пистолета с предохранителя осуществляется опусканием флажка на левой стороне оружия вниз. Постановка на предохранитель производится естественно, движением флажка вверх – при этом блокируется не только курок и спусковой крючок, но и сам затвор.Магазин однорядный, вмещает в себя 8 патронов калибра 9х18 мм, но многие современные операторы часто прибегают к схеме 8+1 (полный магазин + патрон в патроннике). Такая схема чуть увеличивает боекомплект оружия, но немного переносит центр тяжести выше – неопытному стрелку придётся «ловить» небольшое отклонение точки попадания от прицельной линии. Это критично лишь для тех, кто увлекается стрельбой «в яблочко», остальным отклонение точки попадания в 1,5-3 сантиметра не сыграет никакой роли.

Заключение

Итак, по скромному мнению автора, именно простая конструкция и надёжный механизм сделали пистолет Макарова образца 1951 года таким популярным. Ведь овладеть этим оружием может практически любой человек, причём не только в плане «бери и стреляй», но и мелким ремонтом, обслуживанием и даже в некотором роде модернизациями и доделками пистолета (по большей части запрещёнными законодательством РФ). Согласны ли вы с моим мнением? Пишите свои ответы в комментариях.

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А вы знали об этом?

Вся эта история с кольцом Хюррем — не более чем выдумка сценаристов сериала «Великолепный век», красивая легенда. В исторических документах никакой информации об этом нет.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43117121238/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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