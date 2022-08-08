«Секс спасет брак» и еще 7 вредных мифов об интимной жизни после свадьбы

Существует много стереотипов о семейной жизни, но еще больше — о сексе после замужества. Разбираемся в отношениях и развеиваем миф о том, что секс и брак — несовместимые понятия.
Если вы в скором времени собираетесь выйти замуж, прочитали множество статей-страшилок о сексе в браке, то, возможно, уже не хотите связывать себя семейными узами. Разбираемся, откуда же берутся эти мифы и почему в них точно не стоит верить.
Миф1. Брачная ночь должна быть особенной
Скорее всего, каждая женщина слышала о «первой брачной ночи» не одну историю. Кажется, что за этим словосочетанием кроется нечто особенное и в хорошем смысле сумасшедшее, а некоторые ждут эту самую ночь больше, чем свадьбу. Тем не менее, не стоит забывать, что свадьба — утомительное мероприятие, которое длится целый день (в лучшем случае), вызывает обилие эмоций, волнение и радость, усталость. Поэтому возможно, что как только вы оба ляжете в кровать, то молниеносно заснете. И это совершенно не значит, что вы не будете жить долго и счастливо.
Миф 2. Брак убивает секс
Это самый распространенный миф о браке. Молодоженам советуют наслаждаться медовым месяцем, потому что о сексе после него якобы можно забыть. Правда же заключается в том, что в браке времени на физическую близость может быть меньше или что семейная жизнь с детьми отнимает энергию и силы, поэтому порой вам обоим может быть не до секса.Но это не означает, что для него вообще не останется места. Эмоциональная близость, проверенная годами, может сыграть на руку и сделать занятие любовью намного более значимым для обоих партнеров, чем во время конфетно-букетного периода. Тем более спустя продолжительное время вы уже отлично знаете предпочтения и особенности друг друга.
Миф 3. После замужества вы не мастурбируете
Статус женатой пары не делает мастурбацию занятием, которое вы оставили в прошлом. Как минимум потому, что получение удовольствия в одиночку никогда не перестанет быть актуальным. Брак не может физически «связать» вас на всю жизнь — бывают дни или даже недели, когда вы просто не совпадаете в графике, кто-то уезжает в командировку или просто не хотите секса в классическом понимании в данный момент. Тем более, мастурбация — один из способов, чтобы лучше узнать свою сексуальность даже после свадьбы.
Миф 4. Женатая пара знает все друг о друге
Некоторые думают, что муж и жена — люди, которые знают друг о друге все. Очевидно, что это не так. Многие пары сталкиваются со стеснением при разговоре о своих желаниях, боятся признаться в том, что не любят свою классическую позу и уже давным-давно хотя попробовать что-то новое. Если до замужества вы не поднимали тему взаимного сексуального просвещения, то появившийся штрамп в паспорте не сможет это исправить.
Миф 5. Секс по расписанию все испортит
Словосочетание «секс по расписанию» от женатой пары (а особенно от молодоженов) может показаться отталкивающим и натолкнуть на мысль, что монотонность и планирование точно приведут к скучному сексу или вообще его полному исчезновению. Но не стоит забывать, что такая договоренность дает возможность заняться делами без посторонних мыслей, а знание того, что секс случится по обоюдному желанию в удобное для обоих супругов время упростит жизнь. Более того, слово «расписание» не нужно понимать прямолинейно. Помните — любое расписание можно и нужно подстроить под себя.
Миф 6. Супруги перестают быть привлекательными друг для друга
Многие уверены, что после свадьбы со временем партнеры перестают казаться друг другу сексуальными и привлекательными. Вы становитесь старше, внешность меняется, появляются новые морщины или килограммы. Этот миф развеивают сами семейные пары: близость и притягательность ограничивается не только пресловутой физикой, важную роль играет эмоциональное состояние, открытость и комфорт. Если эти составляющие в порядке, то и в интимной жизни все останется на своих местах.
Миф 7. Сексом нужно заниматься определенное количество раз
Если вы начнете читать статьи и советы экспертов на тему: «сколько раз в неделю нужно заниматься сексом?», то натолкнетесь на самые разные варианты ответов. Первые будут говорить о том, что одного раза достаточно, вторые о том, что три раза — золотая середина, а третьи предложат свой вариант. И настаивать на том, что если эти правила не будут соблюдены, то сексуальную жизнь точно нельзя назвать здоровой. На самом деле о «здоровье» сексуальной жизни могут судить только два человека: вы и ваш партнер. И только вы, зная особенности друг друга, можете решить, сколько раз хотите заниматься сексом.
Миф 8. Секс спасет брак
Секс — бесспорно важная часть семейной жизни. Часто можно услышать, как женщины говорят о том, что муж точно от них точно не уйдет. Почему? Потому что их сексуальная жизнь настолько хороша, что отказаться от нее он не сможет. Но, как известно, жизнь куда сложнее — склеить брак сексом невозможно, и как бы он ни был важен, на первом месте все равно остаются духовная связь, уважение, поддержка и, конечно же, родство супругов.
А вы знали об этом?
Последний раз Турция поднимала вопрос о закрытии Босфора для военных кораблей СССР в конце 70-х годов.Тогда министр иностранных дел Громыко сказал на коктейле в Белом доме, что для прохода в Средиземное море Черноморскому флоту потребуется всего лишь пара залпов ракет. В результате этого появится кроме Босфора ещё два прохода, но, увы, не будет Стамбула. Этого предупреждения Анкаре хватило больше чем на 30 лет.
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