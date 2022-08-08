«Секс спасет брак» и еще 7 вредных мифов об интимной жизни после свадьбы

Существует много стереотипов о семейной жизни, но еще больше — о сексе после замужества. Разбираемся в отношениях и развеиваем миф о том, что секс и брак — несовместимые понятия.

Если вы в скором времени собираетесь выйти замуж, прочитали множество статей-страшилок о сексе в браке, то, возможно, уже не хотите связывать себя семейными узами. Разбираемся, откуда же берутся эти мифы и почему в них точно не стоит верить.

Миф1. Брачная ночь должна быть особенной

Скорее всего, каждая женщина слышала о «первой брачной ночи» не одну историю. Кажется, что за этим словосочетанием кроется нечто особенное и в хорошем смысле сумасшедшее, а некоторые ждут эту самую ночь больше, чем свадьбу. Тем не менее, не стоит забывать, что свадьба — утомительное мероприятие, которое длится целый день (в лучшем случае), вызывает обилие эмоций, волнение и радость, усталость. Поэтому возможно, что как только вы оба ляжете в кровать, то молниеносно заснете. И это совершенно не значит, что вы не будете жить долго и счастливо.

Миф 2. Брак убивает секс

Это самый распространенный миф о браке. Молодоженам советуют наслаждаться медовым месяцем, потому что о сексе после него якобы можно забыть. Правда же заключается в том, что в браке времени на физическую близость может быть меньше или что семейная жизнь с детьми отнимает энергию и силы, поэтому порой вам обоим может быть не до секса.

Миф 3. После замужества вы не мастурбируете

Но это не означает, что для него вообще не останется места. Эмоциональная близость, проверенная годами, может сыграть на руку и сделать занятие любовью намного более значимым для обоих партнеров, чем во время конфетно-букетного периода. Тем более спустя продолжительное время вы уже отлично знаете предпочтения и особенности друг друга.

Статус женатой пары не делает мастурбацию занятием, которое вы оставили в прошлом. Как минимум потому, что получение удовольствия в одиночку никогда не перестанет быть актуальным. Брак не может физически «связать» вас на всю жизнь — бывают дни или даже недели, когда вы просто не совпадаете в графике, кто-то уезжает в командировку или просто не хотите секса в классическом понимании в данный момент. Тем более, мастурбация — один из способов, чтобы лучше узнать свою сексуальность даже после свадьбы.

Миф 4. Женатая пара знает все друг о друге

Некоторые думают, что муж и жена — люди, которые знают друг о друге все. Очевидно, что это не так. Многие пары сталкиваются со стеснением при разговоре о своих желаниях, боятся признаться в том, что не любят свою классическую позу и уже давным-давно хотя попробовать что-то новое. Если до замужества вы не поднимали тему взаимного сексуального просвещения, то появившийся штрамп в паспорте не сможет это исправить.

Миф 5. Секс по расписанию все испортит

Словосочетание «секс по расписанию» от женатой пары (а особенно от молодоженов) может показаться отталкивающим и натолкнуть на мысль, что монотонность и планирование точно приведут к скучному сексу или вообще его полному исчезновению. Но не стоит забывать, что такая договоренность дает возможность заняться делами без посторонних мыслей, а знание того, что секс случится по обоюдному желанию в удобное для обоих супругов время упростит жизнь. Более того, слово «расписание» не нужно понимать прямолинейно. Помните — любое расписание можно и нужно подстроить под себя.

Миф 6. Супруги перестают быть привлекательными друг для друга

Многие уверены, что после свадьбы со временем партнеры перестают казаться друг другу сексуальными и привлекательными. Вы становитесь старше, внешность меняется, появляются новые морщины или килограммы. Этот миф развеивают сами семейные пары: близость и притягательность ограничивается не только пресловутой физикой, важную роль играет эмоциональное состояние, открытость и комфорт. Если эти составляющие в порядке, то и в интимной жизни все останется на своих местах.

Миф 7. Сексом нужно заниматься определенное количество раз

Если вы начнете читать статьи и советы экспертов на тему: «сколько раз в неделю нужно заниматься сексом?», то натолкнетесь на самые разные варианты ответов. Первые будут говорить о том, что одного раза достаточно, вторые о том, что три раза — золотая середина, а третьи предложат свой вариант. И настаивать на том, что если эти правила не будут соблюдены, то сексуальную жизнь точно нельзя назвать здоровой. На самом деле о «здоровье» сексуальной жизни могут судить только два человека: вы и ваш партнер. И только вы, зная особенности друг друга, можете решить, сколько раз хотите заниматься сексом.

Миф 8. Секс спасет брак

Секс — бесспорно важная часть семейной жизни. Часто можно услышать, как женщины говорят о том, что муж точно от них точно не уйдет. Почему? Потому что их сексуальная жизнь настолько хороша, что отказаться от нее он не сможет. Но, как известно, жизнь куда сложнее — склеить брак сексом невозможно, и как бы он ни был важен, на первом месте все равно остаются духовная связь, уважение, поддержка и, конечно же, родство супругов.