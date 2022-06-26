Самый смешной анекдот в мире – в чем его секрет?

Лучший в мире анекдот – одна из самых спорных в мире номинаций, тем не менее и в этой сфере не могут не существовать свои рейтинги и «списки Форбс». Согласно одному из самых авторитетных исследований, проведенных в начале двухтысячных британским профессором Ричардом Вайсманом "самой смешной шуткой в мире" признана следующая история (ее автором считается некий Гарпал Госсел из Манчестера, психиатр).

Василий Перов. "Охотники на привале".Два охотника выходят из лесной чащи, когда один из них внезапно падает. Его глаза остекленели и кажется, что он уже не дышит. Другой охотник быстро вытаскивает из кармана телефон, набирает номер службы спасения и кричит в трубку задыхающимся от волнения голосом: -С моим другом случилось несчастье, возможно, он уже мёртв! Скажите, что мне делать?-Успокойтесь, мы обязательно поможем вам, но сначала необходимо удостоверимся, что ваш друг на самом деле мёртв, - участливо отвечает дежурный. Некоторое время в трубке звучит тишина, потом раздается хлопок выстрела, и мужчина снова берет трубку: - Вы можете быть уверены, что теперь он точно мертв. Как поступать дальше?

Попробуем разобраться, почему этот именно этот анекдот взобрался на самую вершину «пищевой цепочки» юмора.

Луи де Фюнес в фильме "Фантомас против Скотланд-ярда". Охота в поместье шотландского лорда.

Тема. Охота – одна из любимых тем юмористов всех времен и народов. «Нигде не врут так, как на охоте и на войне», – говаривал канцлер Бисмарк (возможно, эту фразу, как и многие другие, ему лишь приписывают). Врут не только на охоте, но и после нее, рассказывая анекдоты и смешные истории которые, как принято считать, часто происходят в процессе этого волнующего сердца всех настоящих мужчин события (вспомним культовый фильм 90-х - "Особенности национальной охоты"). Охота, среди прочего, - этого еще и люди с ружьями, которые имеют обыкновение стрелять, даже если висят на сцене, а будучи в рабочем состоянии в руках возбужденных мужчин - тем более.

Персонажи. Характерный момент, присущий лучшим анекдотам -то, что их героями часто выступают популярные фольклорные персонажи

Художник Хейвуд Харди. "Остановка у трактира".

В самом смешном анекдоте номер два (согласно тому же рейтингу профессора Вайсмана) главными действующими лицами были Холмс и Ватсон, что в общем-то не удивительно - появление любимых героев всегда повышает градус эмоций. Могли бы они стать персонажами анекдота номер 1? В принципе Ватсон, играющий в фольклоре роль записного дурака подошел бы на место охотника, если бы не одно «но». Кто такой Ватсон? Правильно, доктор, то есть человек, для которого внештатная для обычного человека ситуация, когда кому-то становится плохо является обыденной и, стало быть, несмотря на всю свою глупость, он не стал бы звонить куда-то и помог бы другу сам - ну, или убедился в его смерти.

Могли бы стать охотниками другие популярные персонажи британского юмора – лорд и его камердинер (например сэр Генри и Бэрримор, популярные герои российских анекдотов)? Тоже едва ли. Равнодушие аристократа к жизни и смерти слуги предсказуемо, поэтому не так смешно; конечно, выжившим охотником мог стать Бэрримор, но и тут есть фактор, нарушающий чистоту сюжета - любой слуга наверняка имеет свои счеты (классовые или личные) с хозяином, и поэтому убийство можно истолковать как своего рода месть. Финал является более неожиданным, если персонажи чувствуют себя на равных, - оба, что называется "люди из общества" и, еще лучше, друзья (что, собственно имеет место быть в данной истории)

Схема и сюжет. Анекдот построен по классической схеме "сетап" (завязка) и панчлайн (развязка), который на самом деле является парадоксальным и непредсказуемым.

Но все эти вещи присутствуют во многих историях. Что же все-таки явилось причиной успеха именно этого анекдота? Рискну предположить, что это глупость его главного персонажа, превосходящая все мыслимые и немыслимые пределы. Дежурный говорит охотнику, что необходимо сначала удостовериться в том, действительно ли его товарищ мертв. Формулировка не самая удачная, тем не менее смысл понятен: его заботил вопрос, необходимо ли оказывать пострадавшему срочную помощь, или можно не торопиться, поскольку тот уже мертв.

Джеймс Бонд (актер Роджер Мур) и суперзлодей Хьюго Дракс на охоте, жертвой которой должен был стать (но разумеется, не стал) агент 007. Кадр из фильма "Лунный гонщик".

Что же охотник? Он понял вопрос так, что в первую очередь необходима определенность диагноза - жив человек или умер, а какой она будет, в принципе не столь важно - и внес ясность путем выстрела. Глупость охотника - это даже не случай в стиле "тупой еще тупее", а нечто неизмеримо большее, тупость в кубе или даже квадрате.

Во-первых он понял заданный ему вопрос слишком буквально. В анекдоте использован характерный для британского юмора прием, заключающийся в том, что один из участников диалога принимает слова, которые произносит другой, слишком буквально (теория юмора присвоила ему наименование "простая истина"). В повседневном человеческом общении мы обычно воспринимаем сказанное в контексте ситуации. Например, если один человек спрашивает у другого, не знает ли он, который час, "другой" понимает, что хотят узнать точное (ну, или примерное) время. Не так обстоят дела у героев анекдотов.

Сэр Генри: - Бэрримор, не знаете ли вы, который час?- Да, я знаю, сэр! -ответил слуга и с достоинством удалился.

Во-вторых, охотник не только понял указание дежурного слишком буквально, но при этом даже не задумался о том, насколько его восприятие соответствует тому, что хотел сказать человек на другом конце провода и ничего не стал уточнять. Скорее всего тут сыграл свою роль фактор "авторитета должности". Слова человека, на котором белый халат врача или мундир полицейского, воспринимается нами, как правило, с гораздо большим пиететом, чем речь человека, на котором нет ни мундира, ни халата, ни каких-либо иных атрибутов представителя власти или члена экспертного сообщества.

И наконец, хладнокровно выстрелив в друга, персонаж истории продемонстрировал абсолютное отсутствие у него каких-либо человеческих эмоций и сопереживания (того, что психологи называют "чувством эмпатии"). Один мужик попросил, другой мужик сделал то, что от него требовали - поставил точку, устранив "проклятую неизвестность".

Именно характер главного персонажа - сочетание предельной глупости с исполнительностью, решимостью и бесчувствием и стал, на мой взгляд, залогом успеха анекдота.

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Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43306023935)

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