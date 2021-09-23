Самые смертоносные существа для человека

Оказывается, самое опасное и смертоносное животное в мире вовсе не человек и даже не акула.

На самом деле большинство случаев смертей от животных чаще всего имеют мало общего с ними самими. Скорее, с болезнями, которые они переносят.

Конечно, количественные оценки, представленные ниже, иногда могут значительно отличаться от реального положения дел, но точная статистика смертей людей, вызванных животными, пока не доступна никому.

Акулы — 6 смертей в год

Нападения на человека довольно редки. В 2014 году было зафиксировано всего три смерти, а в 2015-м — шесть.

Волки — 10 смертей в год

Нападения волков на человека довольно редки в тех частях света, где они проживают. Проводимые исследования показали, что за последние 50 лет случилось лишь несколько смертей в Европе и Северной Америке. Однако в некоторых регионах Индии волки убивали в среднем до 10 человек в год.

Львы — 22 смерти и более в год

Из года в год этот показатель меняется. Исследование 2005 года показало, что с 1990 года в Танзании львы убили 563 человека, в среднем 22 смертельных случая в год. Конечно, гибель людей от нападений львов происходит и за пределами Танзании, но это количество точно неизвестно.

Слоны — 500 смертей в год

Слоны также несут ответственность за ежегодную гибель людей — в статье National Geographic от 2005 года говорится, что в результате нападений слонов погибают 500 человек в год.

При этом гораздо больше слонов были убиты людьми.

Бегемоты — 500 смертей в год

Долгое время бегемоты считались самыми смертельно опасными животными Африки. Они известны своей агрессивностью по отношению к людям и постоянно опрокидывают лодки.

Солитеры, или ленточные черви, — 700 смертей в год

От цистицеркоза, которым заражаются от этого паразита, ежегодно погибает около 700 человек.

Крокодилы — 1000 смертей в год

В настоящее время крокодилы считаются тем крупным животным, которое, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, несет ответственность за самое большое количество человеческих смертей в Африке, хотя конкретные цифры точно неизвестны.

Аскариды — 4500 смертей в год

Согласно исследованию 2013 года, аскариды вызывают болезнь под названием аскориаз, которая ежегодно убивает примерно 4500 человек. ВОЗ отмечает, что заражение происходит в тонком кишечнике людей и это заболевание больше поражает детей, чем взрослых.

Мухи цеце — 10 тысяч смертей в год

Муха цеце является переносчиком сонной болезни — паразитической инфекции, от которой сначала болит голова, начинается лихорадка, боли в суставах и зуд, а позже могут начаться серьезные неврологические проблемы. Число смертей с каждым годом снижается. Сейчас отмечают около 10 тысяч смертельных случаев в год.

Хищнецы — 12 тысяч смертей

Хищнецы, которых также называют «целующиеся клопы», являются переносчиками болезни Шагаса, которая в среднем убивает около 12 тысяч человек в год. Возбудитель попадает в кожную ранку через испражнения насекомого.

Пресноводные улитки — 20 тысяч смертей в год

Пресноводная улитка является переносчиком паразитических червей, которые заражают людей шистосомозом. Болезнь вызывает сильную боль в животе и кровь в стуле или моче. Этой болезнью заражаются миллионы людей, и, по оценкам ВОЗ, от 20 до 200 тысяч человек ежегодно умирают от шистосомоза.

Собаки — 35 тысяч смертей в год

Собаки, зараженные вирусом бешенства, являются одним из самых смертоносных животных в мире, хотя этот вирус можно предотвратить с помощью вакцин. Около 35 тысяч смертей в год можно отнести к бешенству и причиной 99% этих случаев, по данным ВОЗ, являются собаки.

Змеи — 100 тысяч смертей в год

По состоянию на 2015 год, от укуса змеи умирают более 100 тысяч человек. Более того, в мире наблюдается нехватка противоядия.

Люди — 437 тысяч смертей в год

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2012 году в мире было зарегистрировано около 437 тысяч случаев убийств, что делает человека вторым самым смертоносным животным для человека. Мы пока не самый страшный враг сами себе, но очень близки к этому.

Комары — 750 тысяч смертей в год

На совести надоедливых и раздражающих насекомых, которые пьют нашу кровь и передают тем самым вирусы от человека к человеку, самое большое количество смертельных случаев, связанных с животными. От одной только малярии умирает 350 тысяч человек, главным образом в странах Африки к югу от Сахары, хотя это заболевание и идет на спад. Лихорадка Денге — другое заболевание, переносимое комарами, — стала основной причиной госпитализации и смерти многих детей в некоторых странах Азии и Латинской Америки.