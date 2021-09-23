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Самые смертоносные существа для человека

Оказывается, самое опасное и смертоносное животное в мире вовсе не человек и даже не акула.

На самом деле большинство случаев смертей от животных чаще всего имеют мало общего с ними самими. Скорее, с болезнями, которые они переносят.

Конечно, количественные оценки, представленные ниже, иногда могут значительно отличаться от реального положения дел, но точная статистика смертей людей, вызванных животными, пока не доступна никому.

Самые смертоносные существа для человека

Акулы — 6 смертей в год

Нападения на человека довольно редки. В 2014 году было зафиксировано всего три смерти, а в 2015-м — шесть.

Самые смертоносные существа для человека

Волки — 10 смертей в год

Нападения волков на человека довольно редки в тех частях света, где они проживают. Проводимые исследования показали, что за последние 50 лет случилось лишь несколько смертей в Европе и Северной Америке. Однако в некоторых регионах Индии волки убивали в среднем до 10 человек в год.

Самые смертоносные существа для человека

Львы — 22 смерти и более в год

Из года в год этот показатель меняется. Исследование 2005 года показало, что с 1990 года в Танзании львы убили 563 человека, в среднем 22 смертельных случая в год. Конечно, гибель людей от нападений львов происходит и за пределами Танзании, но это количество точно неизвестно.

Самые смертоносные существа для человека

Слоны — 500 смертей в год

Слоны также несут ответственность за ежегодную гибель людей — в статье National Geographic от 2005 года говорится, что в результате нападений слонов погибают 500 человек в год.

При этом гораздо больше слонов были убиты людьми.

Самые смертоносные существа для человека

Бегемоты — 500 смертей в год

Долгое время бегемоты считались самыми смертельно опасными животными Африки. Они известны своей агрессивностью по отношению к людям и постоянно опрокидывают лодки.

Самые смертоносные существа для человека

Солитеры, или ленточные черви, — 700 смертей в год

От цистицеркоза, которым заражаются от этого паразита, ежегодно погибает около 700 человек.

Самые смертоносные существа для человека

Крокодилы — 1000 смертей в год

В настоящее время крокодилы считаются тем крупным животным, которое, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, несет ответственность за самое большое количество человеческих смертей в Африке, хотя конкретные цифры точно неизвестны.

Самые смертоносные существа для человека

Аскариды — 4500 смертей в год

Согласно исследованию 2013 года, аскариды вызывают болезнь под названием аскориаз, которая ежегодно убивает примерно 4500 человек. ВОЗ отмечает, что заражение происходит в тонком кишечнике людей и это заболевание больше поражает детей, чем взрослых.

Самые смертоносные существа для человека

Мухи цеце — 10 тысяч смертей в год

Муха цеце является переносчиком сонной болезни — паразитической инфекции, от которой сначала болит голова, начинается лихорадка, боли в суставах и зуд, а позже могут начаться серьезные неврологические проблемы. Число смертей с каждым годом снижается. Сейчас отмечают около 10 тысяч смертельных случаев в год.

Самые смертоносные существа для человека

Хищнецы — 12 тысяч смертей

Хищнецы, которых также называют «целующиеся клопы», являются переносчиками болезни Шагаса, которая в среднем убивает около 12 тысяч человек в год. Возбудитель попадает в кожную ранку через испражнения насекомого.

Самые смертоносные существа для человека

Пресноводные улитки — 20 тысяч смертей в год

Пресноводная улитка является переносчиком паразитических червей, которые заражают людей шистосомозом. Болезнь вызывает сильную боль в животе и кровь в стуле или моче. Этой болезнью заражаются миллионы людей, и, по оценкам ВОЗ, от 20 до 200 тысяч человек ежегодно умирают от шистосомоза.

Самые смертоносные существа для человека

Собаки — 35 тысяч смертей в год

Собаки, зараженные вирусом бешенства, являются одним из самых смертоносных животных в мире, хотя этот вирус можно предотвратить с помощью вакцин. Около 35 тысяч смертей в год можно отнести к бешенству и причиной 99% этих случаев, по данным ВОЗ, являются собаки.

Самые смертоносные существа для человека

Змеи — 100 тысяч смертей в год

По состоянию на 2015 год, от укуса змеи умирают более 100 тысяч человек. Более того, в мире наблюдается нехватка противоядия.

Самые смертоносные существа для человека

Люди — 437 тысяч смертей в год

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2012 году в мире было зарегистрировано около 437 тысяч случаев убийств, что делает человека вторым самым смертоносным животным для человека. Мы пока не самый страшный враг сами себе, но очень близки к этому.

Самые смертоносные существа для человека

Комары — 750 тысяч смертей в год

На совести надоедливых и раздражающих насекомых, которые пьют нашу кровь и передают тем самым вирусы от человека к человеку, самое большое количество смертельных случаев, связанных с животными. От одной только малярии умирает 350 тысяч человек, главным образом в странах Африки к югу от Сахары, хотя это заболевание и идет на спад. Лихорадка Денге — другое заболевание, переносимое комарами, — стала основной причиной госпитализации и смерти многих детей в некоторых странах Азии и Латинской Америки.

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