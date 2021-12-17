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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                            Смейтесь на здоровье
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
В зоопарке: — Девушка! Не надо так настойчиво кормить бегемота мороженым! И вообще, у него голова с другой стороны!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
После того как врач объявил ему страшный диагноз - бесплодие, он был так растерян, что даже не знал, что сказать своей беременной жене…
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
— Изя, по ходу я беременна… Не знаю от кого… Но тошнит точно от тебя!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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