"Лесной человек" Ле Лойон

В одном лесу в Западной Швейцарии происходит что-то жуткое. В этом лесу обитает странный мужчина в военной форме с противогазом. Вот уже более 10 лет местные жители, живущие рядом с этим лесом, сообщают, что каждый день видят, как этот мужчина идет одним и тем же путем. Они прозвали его Ле Лойон (Le Loyon), и боятся его.

Он не разговаривает, а, когда встречает кого-то, просто смотрит на него и молча уходит. Фотограф, который пытался сфотографировать таинственного мужчину, сообщил, что ростом он был почти 2 метра.

Дети слишком боятся играть в этом лесу, хотя мужчина, похоже, ничем им не угрожает.

Однажды люди увидели, как он медленно идет по лесной тропинке, неся в руках что-то, похожее на цветы. По словам местных властей, никаким образом нельзя заставить этого мужчину покинуть лес, поскольку он не нарушает границы и не делает ничего дурного.

В один момент, его одежду нашли в лесу с запиской о том, что он уезжает, потому что «риск охоты на Зверя» был слишком велик. Неизвестно, где живет этот мужчина, почему он носит противогаз, и почему не разговаривает.

Несколько теорий предполагают, что он может быть психически неуравновешенным или иметь кожное заболевание, которое заставило его прятаться от других людей. Но, пока кто-нибудь не заставит его снять противогаз, или хотя бы что-нибудь сказать, этот человек останется загадкой.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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