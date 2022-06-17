На что идут самцы пауков, чтобы их не съели самки? Подборка наиболее оригинальных решений

Думаете, только люди способны в постели на странности? Как бы не так! Пауки, в частности, самки, в этом процессе настолько эксцентричны, что в любовном порыве могут даже съесть своего партнёра прямо во время страстной ночи. Чтобы не стать обедом для своей любовницы, самцы разных видов используют всевозможные ухищрения: от подарков до более сомнительных практик! О них мы сегодня и расскажем.

Нет ничего слаще, чем сделать кусь любимому ❤

Для начала разберёмся, зачем паучихи вообще едят своих партнёров? Они настолько ревнивы? Или влюбляются в своих кавалеров так, что аж съесть их хочется? На самом деле, в этом процессе всё до дурости прагматично: во-первых, пауки в принципе склонны к каннибализму — система свой-чужой у них не работает. Во-вторых, самцы-пауки куда меньше самок — мадама может с лёгкостью перепутать ухажёра с обедом просто потому, что он не совсем чётко обозначил свои намерения. В-третьих, будущей мамочке нужны силы на вынашивание и охрану деточек. А папаша таким образом делает посильный вклад в будущее потомство.

Так, и это будет будущим отцом моих детей?!

Но самцы совсем не стремятся сложить голову на благо потомков! В их интересах заиметь как можно больше детишек от наибольшего числа самок.

Поэтому чем дольше ты остаёшься жив, чем успешнее ты уходишь от хищных хелицер возлюбленной, тем больше паучат у тебя будет, и тем больше своих генов ты оставишь. Именно поэтому парни придумали 1001 способ, чтобы остаться в живых после спаривания.

— Эй, красотка, не хочешь провести со мной ужин? — Да, при условии, что главным блюдом будешь ты.

Самый простой путь — преподнести даме подарок. На брюлики и айфоны паучихи не падки, поэтому самцы приносят им кулёк с замотанной едой. Пока та уплетает угощение, парень безопасно спаривается. Правда, некоторые умники упростили схему ещё сильнее: вместо аппетитной мушки, которую ещё поймать надо, они заматывают в паутину мелкие листики и даже собственные фекалии! Пока мадам распотрошит «подарочек» и обнаружит его содержимое, парень уже всё сделает и смотается куда подальше.

От сердца и почек дарю вам паутины комочек!

Другие пауки, такие как самцы каракуртов и чёрных вдов, пользуются неопытностью юных барышень. Они специально выбирают молодых самочек, от которых шансы улизнуть намного выше, чем от прожжённых жизнью дам.

Ты же говорила на сайте знакомств, что тебе только исполнилось 18...

Оригинальный способ изобрели самцы пауков-кругопрядов: они просто стали такими маленькими, что поймать их практически невозможно. Особенно в этом преуспели представители семейства нефилид — самцы могут весить в 200 раз меньше самок! Выглядит такое спаривание очень забавно.

Да-да, тот прыщ возле попки самки и есть самец.

Некоторые паучьи мужчины используют и вовсе изощрённые способы. Уже известные нам самцы филопонэлля проминэнс сразу после спаривания прыгают с самок, отталкиваясь от них сильными передними ногами. Для подстраховки они используют тросик из паутины, чтобы не грохнуться на землю.

Ничего не знаю, мадам, я сваливаю!

Самцы пизаурина мира пошли дальше и перед спариванием ограничивают подвижность самки, связывая её передние ноги паутиной. А самый жёсткий метод применяют самцы танатус фабриции: они не только фиксируют свою девушку, но и впрыскивают ей немного яда, чтобы лишний раз не дёргалась. Получается своеобразный паучий БДСМ, только ставка в нём — не получение извращённого удовольствия, а жизнь одного из партнёров.

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А вы знали об этом?

Был такой римский император Диоклетиан. Кстати сказать, очень приличный император. Так вот в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: ‟Если б вы видели, какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать”».

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43264164664/ )

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