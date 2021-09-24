6 имен, обладатели которых не умеют зарабатывать

Некоторым людям тяжело добиться материального успеха. Они могут пахать целыми сутками, но так и не достичь больших высот в выбранной ими профессии. Эксперты назвали по три мужских и женских имени, которые, на их взгляд, притягивают к себе финансовую несостоятельность.

Максим

Мужчины, как правило, прирожденные карьеристы, многие отличаются трудолюбием и умением зарабатывать. Однако у Максимов после 40 лет начинается непростой период в жизни. Все их силы уходят на семью, а карьера отходит на второй план.

Алексей

Названные этими именами мужчины, напротив, обычно не отличаются амбициозностью. Они склонны течь по течению, не думая о дне завтрашнем. Алексеям не хватает решительности и твердости, как правило, они предпочитают бежать от проблем.

Оскар

Довольное редкое мужское имя, обладатели которого от природы любознательны и старательны. Они хорошо учатся в школе, их аттестаты пестрят пятерками, а на стенах висят золотые медали — но все это не помогает им в построении успешной карьеры, так как они слишком часто меняют места работы.

Рита

Их главная проблема заключается в том, что они всю жизнь могут работать за сущие копейки. Из них выходят отличные работники, которые с энтузиазмом отдаются любимому делу.

Дарья

Однако их альтруизм мешает достичь богатства.

Главным их препятствием к успеху и богатству является их кроткий нрав. Обладательницы этого имена талантливы в самых разных сферах. Они могут увлекаться и плаваньем, и прыжки с парашютом и шитьем. Увы, их хобби не приносят им материального благополучия.

Римма

Карабкаться по карьерной лестнице Риммам мешают мужчины, сраженные их привлекательностью. Поклонников всегда более, чем достаточно, поэтому они не видят смысла в том, что трудиться — все желаемое всегда бросят к ногам мужчины. Поэтому основная их цель — найти подходящего спутника жизни, финансовая сторона отходит на второй план.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2305921970751146012/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Что говорит наука о конце света https://otari.mirtesen.ru/blog/43284078697/

Передача Крыма Украине в 1954 году: что нарушил Хрущёв (https://otari.mirtesen.ru/blog/43580321071/)

Доказательства того, что квантовая механика изменила представление человека о реальности https://otari.mirtesen.ru/blog/43749130839/