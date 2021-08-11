Как шарлатан, погубивший великого Баха, совершил революцию в офтальмологии и хирургии

Этого хирурга обвиняли в смерти Баха. И то был не единственный композитор, ставший его жертвой. Этот же хирург, знаменитый своими ярмарочными шоу, обнаружил и описал важную офтальмологическую проблему. И он же вдохновил другого хирурга разработать новую, эффективную операцию для больных катарактой. То ли шарлатан, то ли гений, которому не хватило более продвинутых технологий – кажется, история до сих пор не определилась, кем был Джон Тейлор.

Шоумен, продающий зрение

В восемнадцатом веке одним из популярных шоу на ярмарках были всевозможные хирургические операции. Даже не на ярмарках порой из операции делали шоу – ведь её успех зависел во многом от госпожи удачи. Всё надо было сделать виртуозно – но так быстро, чтобы пациент не умер от боли. Некоторые хирурги соревновались, ставя новые рекорды скорости, и не особо обращали внимание на то, что больной под ножом (и другими инструментами) погибает в их случае не от боли, а как раз от торопливости.

Джон Тейлор был одним из хирургов, сделавших деньги на шоу с операциями. Только специализировался он на катаракте – потере зрения из-за помутнения хрусталика. В те времена катаракта считалась сезонной болезнью, вызванной чрезмерным приливом жидкости в глаз из-за весеннего избытка жидкости в почве и воздухе. По счастью, операция заключалась не в том, чтобы выпустить из глаза жидкость. Специальным видом иглы, которая из-за специфической формы кончика называлась «секирой», хирург заталкивал помутневший хрусталик за радужную оболочку. На некоторое время больной прозревал.



С этим шоу и выступал Тейлор по городам и весям. После того, как хрусталик менял своё место, пациент с восторгом кричал, что прозрел. Хирург накладывал на глаза повязку с указанием снять её не раньше, чем через неделю… И срочно уезжал из города. Ведь через неделю пациент мог как оказаться здоровым (временно – хрусталик позже поднимался на своё место), так и ослепшим. Но догонять и линчевать хирурга толпе было уже не с руки.

Кстати, часто в качестве послеоперационного ухода за больным всю неделю предлагалось пускать ему кровь и ставить клизмы, так что некоторые больные умирали просто от слабости. Ещё хирург мог прописать закапывать глаза голубиной кровью и калёной солью.

Операция на глазу.

Мясник – или мастер?

Такими методами Джон Тейлор вылечил сотни людей – и сотни же покалечил или свёл в могилу. Среди его жертв оказались прославленные композиторы Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Бах потерял зрение, как оказалось, после Тейлора временно. Через некоторое время оно внезапно вернулось – и Бах так распереживался после многих дней мрачных мыслей о конце своей карьеры, что умер в тот же день от инсульта. Гендель же ещё долго продолжал выступать со своими произведениями, несмотря на то, что потерял зрение окончательно. Напротив, этот факт – слепота автора и исполнителя – привлекал к нему зрителей.



Тейлору же после скандала с неудачными операциями у таких знаменитых пациентов пришлось на время покинуть Европу. Его богатая карета с золотыми буквами, рассказывающими, что кто дарует зрение – дарует жизнь, укатила в сторону России. Тейлору пришлось радовать русских своими шоу несколько лет, прежде, чем он осмелился вернуться на запад.



Кстати, болезнь, которую описал Тейлор, была типичным осложнением после его (впрочем, не только его) операций. Речь идёт о кератоконусе - дегенерации роговицы, которая случалась после процедуры по коррекции зрения. Надо сказать, у Тейлора вообще разного рода осложнения после операции случались реже, чем у уважаемых хирургов из госпиталей. Те ведь порой оперировали после занятий в морге – и заносили пациенту опасную инфекцию. Но, поскольку они не выступали на ярмарках, их никто ни в чём не упрекал. А вот когда Тейлор в старости ослеп, люди злорадствовали, видя в том перст судьбы. Впрочем, в темноте, да не в обиде – Тейлор за жизнь заработал много денег и доживал свои дни в комфорте.

Георг Гендель, Джон Тейлор и Иоганн Бах.

Сам не думал, а вдохновил на открытие

Во время очередных гастролей по ярмаркам Джон Тейлор посетил французский город Марсель, а на его шоу пришёл поглазеть местный хирург Жак Девиаль, человек не без нотки авантюризма. Его настолько впечатлила операция и сопутствующая лекция Тейлора о строении глаза, что, когда заезжий шоумен уехал, оставив очередного пациента в повязках, Девиаль решил узнать о хирургии глаза всё, что только можно.



Он прочёл всё, что только нашёл в ближайшей крупной библиотеке о катаракте, и сам принялся разъезжать по городам и весям. Параллельно о каждой успешной операции он писал заметку в газету, а затем объявлял, куда ещё намерен приехать. Но ему не нравилось, что через некоторое время эффект операции, из-за вставшего обратно на место хрусталика, сходит на нет, и он решил извлекать хрусталик совсем.

Жак Давиель и его самый известный пациент, Людовик XV.

Первая пробная операция, на глазу престарелого монаха, закончилась неудачей. Во-первых, Девиаль слишком долго мучил старика, пытаясь вытянуть хрусталик через обычный прокол. Во-вторых, он занёс в глаз инфекцию – именно потом монах и ослеп окончательно. Но из операции Девиаль сделал свои выводы и разработал методику, которая в ходу до сих пор: стал делать не прокол, а разрез, чтобы быстро извлекать хрусталик. Тонкий разрез заживал не дольше прокола, а риск измучить или заразить больного намного понижался.



Конечно, отрабатывал свою методику Девиаль гуманно, в морге. Но потом успешно применил её на множестве живых пациентов и даже стал окулистом самого короля. И никто не думал называть его шарлатаном. А всё потому, что начинал Девиаль не на ярмарочных шоу, а в обычном госпитале. Но, если подумать, разве не шоу сделало его революционером от медицины и лучшим офтальмологом страны?



Текст: Лилит Мазикина



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/070821/50689/

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