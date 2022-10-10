«В постеле», «итти», «чорт»: 7 «ошибок» в текстах Пушкина, Толстого и других классиков

С детства мы слышим: чтобы писать грамотно, надо больше читать. Желательно классику. Что ж, открываем произведения из школьной программы — и что мы там видим?

Современная норма: в постели

Для большинства из нас нет никаких сомнений в том, что существительное «постель» 3-го склонения, поэтому в предложном падеже будет: «в постели», а в винительном — «в постель». Но в «Медном Всаднике» Пушкина читаем:

Нева металась, как больной В своей постеле беспокойной.

Или вот в «Евгении Онегине»:

Что ж мой Онегин? Полусонный В постелю с бала едет он.

На самом деле это, конечно, не ошибка, а устаревший вариант современного слова «постель». По данным «Национального корпуса русского языка» (НКРЯ), именно «постеля» активно использовалась примерно до 1840-х годов.

Современная норма: идти

«Она не велела учиться, а велела итти гулять с мисс Гуль к бабушке», — читаем мы в «Анне Карениной» в полнейшем (90-томном!) собрании сочинений Льва Толстого, которое выходило в 1928–1958 годах. Может показаться, что писатель просто передает неправильную речь ребенка, — но форма «итти» вместо «идти» встречается во всем романе.

Дело в следующем. В 1956 году были утверждены современные правила русской орфографии и пунктуации, согласно которым «идти» стало нормативной формой глагола — именно она и будет встречаться во всех современных изданиях.

Но 18-й и 19-й тома собрания сочинений Толстого, в которые вошел текст «Анны Карениной», были изданы задолго до этого — в 1934-м и в 1935-м.

Кроме того, после принятия правил 1956 года «притти» стало «прийти», «вытти» — «выйти». Но если книга была напечатана до этого (или в издании решили сохранить старую орфографию), вы не раз встретите там «итти» — и это нормально.

Современная норма: восемнадцать

«Все украшало кабинет философа в осьмнадцать лет», — снова «Евгений Онегин». Мы понимаем, что главный герой был серьезен не по годам (шутка), но что еще за «осьмнадцать»? Это опять-таки устаревшая форма привычного числительного — она была в активном употреблении до конца XIX века (данным НКРЯ). Кстати, в болгарском языке, например, это слово так не обзавелось начальной буквой «в»: «осемнадесет». Да и русском просторечии встречается существительное «осьмушка», означающее 1/8 часть чего-либо.

В отличие от «итти», которое легко меняется на «идти», «осьмнадцать» в поэтическом тексте не заменишь на «восемнадцать» — появляется лишний слог и ломается весь ритм.

Современная норма: танцевать

«Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала: ― Мама велела вас просить танцовать».

Вы точно узнали — это «Война и мир». Но почему не «танцевать»? Такое написание бытовало до 1900-х годов и было окончательно отменено опять-таки в 1956 году. Вводилось правило: в безударных слогах после «ц» будет писаться"е», а не «о». Кроме слова «цокотуха» и производных.

Современная норма: чёрт

Мы знаем, что «чёрт» пишется через «ё», но у Пушкина в «Арапе Петра Великого» все не так: «На беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и чорт меня догадал принять в свой дом проклятого волченка». Слово «чорт» не просто было нормативным до 1956 года — надо иметь в виду, что буква «ё» в принципе официально вошла в русский алфавит только в 1942-м. А некоторые писатели и позже признавали только «чорта» (например, Венедикт Ерофеев).

Современная норма: казак «Полно горевать тебе, козак!» — так пишет Гоголь в «Вечере накануне Ивана Купала» и вообще везде, где речь идет о казаках. «Козак» — не то чтобы фирменное словечко автора: это «казак» по-украински, и Гоголю важно и в речи героев, и в тексте вообще сохранить колорит времени и места, о котором он пишет. То же самое — и у Шолохова, например. Современная норма: в шали Ударение тут нужно, чтобы вы неподумали, что речь о домике в Альмпах. Снова цитата из «Евгения Онегина»: Не дай мне бог сойтись на бале Иль при разъезде на крыльце С семинаристом в желтой шале Иль с академиком в чепце! И тут особый случай: современник Пушкина сказал бы, как и мы, «в желтой шали», так что это не устаревшие нормы правописания. Но дело в том, что поэт позволяет себе обращаться с этими нормами вольно: нужна рифма к «на бале»? Будет «в желтой шале». В его поэтических текстах встречаются «лицы», «в бани» (в смысле «в бане»), «по-латыне». А что, так можно было? Да, если вы Пушкин. А нам приходится следовать современным языковым нормам. Поэтому читаем русскую классику аккуратно, не повторяя чужих ошибок.