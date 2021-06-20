Тайну личности раскроет выбранное перо. Простой тест.

Вы очень мудрый и самостоятельный человек. Независимость от чужого мнения помогает вам добиваться поставленных целей, вы не ждете поддержки и похвалы от других.

Упав, вы всегда поднимаетесь и продолжаете свой путь. Ваше кредо: неудачный опыт — тоже опыт.

Перо 4