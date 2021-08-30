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Все серьезно: 3 места в доме, где категорически нельзя вешать зеркало

Согласно древнему китайскому учению фэншуй, зеркало может приносить владельцам не только пользу, но и вред. Поэтому необходимо ответственно подходить к выбору этого предмета декора и вешать его лишь в подходящих для этого местах, чтобы избежать скопления негативной энергии в доме и предотвратить неприятности.

Если форму зеркала многие все же предпочитают выбирать по своему вкусу (хотя классической считается овальная), то вот вешать следует согласно правилам, чтобы случайно не навредить своему дому.

Фото №1 - Все серьезно: 3 места в доме, где категорически нельзя вешать зеркало

Места, где не стоит размещать зеркала.

Напротив входной двери и окна

Эксперты не рекомендуют вешать зеркала напротив дверей или окон, потому что это может спровоцировать отток положительной энергии из дома, а также забрать благополучие и успех. Зато неприятностей прибавится, а это в наши планы не входит.

В спальной комнате

В этой комнате категорически не рекомендуется вешать зеркала. Считается, что спящий человек не должен отражаться в зеркале, иначе быть беде. Это может негативно повлиять и на семейные отношения. Если уж вам так необходимо смотреть на свое отражение по утрам, поместите зеркало внутри шкафа (на внутренней стороне дверцы), так вы сможете соблюсти правила и удовлетворите свои желания.

Рядом с плитой или напротив

Напротив плиты тоже не стоит размещать зеркало, иначе оно будет забирать ваши силы, и вы станете уставать в два раза быстрее. Если уж вам так хочется украсить свою кухонную зону зеркалом, тогда поместите его напротив стола, за которым собирается вся семья. Считается, что таким образом вы увеличиваете достаток и сохраняете гармонию в доме.

Зеркало в прихожую - как оформить? 100 фото лучших идей дизайна.

А вот в прихожей ему самое место. Зеркало способно улучшить атмосферу прихожей и визуально расширить пространство. Ведь тесное помещение, согласно древнему учению, может забирать ресурсы у вас, поэтому в прихожей как раз рекомендуется размещать зеркало или шкафы с зеркальной поверхностью.

Чтобы избавиться от негативной энергии, зеркала необходимо протирать как можно чаще. Если зеркало треснуло или разбилось, необходимо промыть осколки под струей воды, а затем выкинуть. Это поможет избежать неприятностей
Источник : https://mistika.temaretik.com/2288485603709552803/

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