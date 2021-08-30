Все серьезно: 3 места в доме, где категорически нельзя вешать зеркало

Согласно древнему китайскому учению фэншуй, зеркало может приносить владельцам не только пользу, но и вред. Поэтому необходимо ответственно подходить к выбору этого предмета декора и вешать его лишь в подходящих для этого местах, чтобы избежать скопления негативной энергии в доме и предотвратить неприятности.

Если форму зеркала многие все же предпочитают выбирать по своему вкусу (хотя классической считается овальная), то вот вешать следует согласно правилам, чтобы случайно не навредить своему дому.

Места, где не стоит размещать зеркала.

Напротив входной двери и окна

Эксперты не рекомендуют вешать зеркала напротив дверей или окон, потому что это может спровоцировать отток положительной энергии из дома, а также забрать благополучие и успех. Зато неприятностей прибавится, а это в наши планы не входит.

В спальной комнате

В этой комнате категорически не рекомендуется вешать зеркала. Считается, что спящий человек не должен отражаться в зеркале, иначе быть беде. Это может негативно повлиять и на семейные отношения. Если уж вам так необходимо смотреть на свое отражение по утрам, поместите зеркало внутри шкафа (на внутренней стороне дверцы), так вы сможете соблюсти правила и удовлетворите свои желания.

Рядом с плитой или напротив

Напротив плиты тоже не стоит размещать зеркало, иначе оно будет забирать ваши силы, и вы станете уставать в два раза быстрее. Если уж вам так хочется украсить свою кухонную зону зеркалом, тогда поместите его напротив стола, за которым собирается вся семья. Считается, что таким образом вы увеличиваете достаток и сохраняете гармонию в доме.

А вот в прихожей ему самое место. Зеркало способно улучшить атмосферу прихожей и визуально расширить пространство. Ведь тесное помещение, согласно древнему учению, может забирать ресурсы у вас, поэтому в прихожей как раз рекомендуется размещать зеркало или шкафы с зеркальной поверхностью.