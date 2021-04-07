Древние пророчества, которые оказали серьёзное влияние на развитие истории

Сегодня идея о том, что пророчества могут раскрыть будущее, является разве что материалом для таблоидов.

В древнем мире же верили в то, что пророческие видения и советы оракулов являются указаниями богов.

Поскольку многие люди искали советы богов в повседневной жизни, есть некоторые пророчества, которые буквально сформировали весь мир.

1. Юлиан Отступник и рост христианства

Юлиан Отступник.

Юлиан Отступник был римским императором, который пришел к власти в 361 г. н.э. Несмотря на то, что христианство набрало тогда значительную популярность, Юлиан не только отказался от христианской веры, но вел своего рода ненасильственную войну против нее. Он писал труды по эллинистической культуре и религии, считал себя главой язычества, совершал жертвоприношения животных и назначал должностных лиц на основе их языческих верований.

Он даже финансировал восстановление еврейских храмов в Иерусалиме, но не потому что любил евреев, а потому, что ненавидел христиан. Он также пытался возродить Дельфийского оракула, не только объявив его свободным от налогообложения, но и посылая оракулу регулярные выплаты и заказы.

Кроме того, он послал одного из своих врачей, человека по имени Орибасий, контролировать финансы и консультации с пифийской жрицей в Дельфи. Несмотря на все усилия Юлиана, оракул огласил свое последнее пророчество, предвидя собственную гибель и конец влияния старых богов.

2. Демократия Солона

Драконовские законы.

В течение нескольких десятилетий афиняне жили в соответствии с законами, составленными Драконом в 621 г. до н.э. Эти законы были очень жесткие и предусматривали смерть за любое преступление. В 594 г. до н.э афиняне обратились к Солону, чтобы тот переписал законы. То, что издал Солон, в итоге послужило основой для современной демократии.

Несмотря на то, что эти законы были написаны далеко не в той форме, в которой они существуют в сегодняшние дни, они создали прецедент. Он избавился от практики продажи в рабство граждан, которые не могли рассчитаться с долгами и впервые ввел практику судебного процесса, в котором принимали участие жюри и правящий совет. Это было огромное изменение по сравнению с тем, к чему привыкли афиняне.

Плутарх писал, что идея такого типа правительства была подсказана Солону оракулом. Когда Солона выбрали на должность архонта, он также издал законы, согласно которых если должностные лица нарушали клятвы, которые они давали, то он должны были заплатить мзду оракулу.

3. "Серебряные копья" Филиппа Македонского

Монеты Филиппа Македонского.

Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, высоко ценились в течение длительного времени, но до греков драгоценные металлы практически никогда не переплавляли в монеты. Одними из первых монеты стали использовать греки, которым был нужен простой способ платить огромным армиям. Фактически идея монет принадлежала Филиппу II Македонскому (отцу Александра Македонского).

Когда Филипп пришел к власти, Македония считалась варварским соседом более культурной Греции, и первой задачей Филиппа было доказать, что он и его люди достойны называться греками. В 359 Филипп посетил оракула в Дельфах, который сказал ему, что Филипп с помощью "серебряных копий сможет покорить весь мир".

Многие из пророчеств оракула зачастую были очень туманными и нуждались в некоторой интерпретации, поэтому Филипп трактовал эти слова не как ссылку на военную мощь, а на экономическую мощь. Он захватил близлежащие серебряные рудники и добытое серебро пустил на чеканку мнет.

4. Прорицательница Сивилла и Апокалипсис

Пророчества десятой Сивиллы.

"Пророчества десятой Сивиллы" - рукопись, которая датируется 11-м веком. Она была настолько популярной , что до сих пор сохранились десятки ее копий на многих языках, включая греческий, латинский, арабский, славянский и эфиопский. Древний апокрифический текст, который датируется (как считают ученые) четвертым веком, рассказывает о грядущем апокалипсисе.

Оригинальный текст ссылается на троянского императора и рассказывает историю о том, как пророческие способности Сивиллы были востребованы лидерами Рима, которым Сивилла напророчила о судьбе девяти,поколений их народа. В течение первых двух поколений в Риме будет мир, в течение третьего в Риме будут беспорядки. Четвертое поколение будет свидетелем рождения Христа, а пятое будет распространять Евангелие.

Война и переворот случатся во время шестого, седьмого и восьмого поколений. Во время девятого же будут править четыре императора. Пятый император будет править в течение 30 лет, построит храм и увидит волю Божью. Тогда последний император омолодится и будет править в течение еще 112 лет. Именно ему бросит вызов антихрист, который будет побежден последним императором.

5. Тагес, основавший религию

Этрусская культура.

Доримская этрусская культура в значительной степени опиралась на искусство прорицания, а их провидцы и предсказатели написаны целые тексты о том, как интерпретировать знаки, которые были посланы богами. Этруски видели приметы во всем, от молний до органов жертвенных животных и они считали, что будущее буквально написано в окружающем их мире. Все, что нужно делать, это знать, как прочитать эти предзнаменования.

Их знания о гадании были хорошо известны по всей Италии. К тому времени, как начало активно распространяться христианство, к этрусским гадателям начали относиться намного более негативно. Но хотя старые предсказатели и новые христиане не могли ужиться вместе, людям, практикующим старую этрусскую религию, удалось удержать свою власть в течение на удивление еще долгого времени - достаточно долго, чтобы направлять Рим к тому, чтобы государство стало великой империей. А все это было основано на пророчествах о человеке по имени Тагес.

Легенды говорят, что Тагес был внуком Юпитера, который передал людям учение о дивинации (трактовании воли богов). Также Тагес преподавал гаруспицию (гадание, основанное на внутренностях животных) группе этрусков, известной как "Двенадцать человек". Подобная группа в каждом городе-государстве регулярно встречалась для обсуждения вопросов национального значения.

6. Ликург и создание Спарты

Ликург является одним из тех исторических деятелей, чья история жизни была пересказана так много раз, что никто точно не знает, какие из рассказов являются правдивыми. Историки даже не уверены , когда он на самом деле жил этот деятель: Аристотель писал, что Ликург жил примерно в 884 г. до н.э., а Ксенофонт предполагает, что он жил за 200 лет до того. Именно Ликурга связывают с развитием спартанской культуры, а делал он это под руководством оракула из Дельф.

Во время своего первого визита к оракулу Ликург был назван "возлюбленным богов, и скорее богом, чем человеком". Оракул пообещал Ликургу, что он создаст свод законов, которые смогут привести его народ к процветанию. Во время очередного визита к оракулу Ликург получил еще более пророческую мудрость о том, как создать Сенат и как распределить власть.

7. Гринус и основание Кирены

Кирена сегодня.

Кирена была одним из самых важных городов в эпоху эллинизма и во время римской оккупации. Город, основанный в 631 г. до н.э., был главным центром коммерческой торговли, религии и культуры на протяжении более 1000 лет. А основан город был благодаря велению оракула в Дельфах. Когда Геродот писал об основании города, он рассказал историю о Гринусе, сына Эсаниуса и царя Фера. Когда царь советовался с оракулом, ему сказали, что ему нужно основать город в Ливии.

Он проигнорировал предсказание просто потому, что икто не знал, где находится Ливия. В течение следующих семи лет перестали идти дожди и в стране наступили трудные времена. Когда царь снова обратился к оракулу, чтобы выяснить, как спасти свой народ, ему напомнили о пророчестве.

В итоге повсюду были разосланы гонцы, чтобы найти хоть кого-то, кто знал бы, где находится Ливия. После этого царь отправил экспедицию во главе с Гринусом, который и основал Кирену.

8. Сивиллины книги

Набор загадочных текстов.

Сивиллины книги представляют собой набор загадочных текстов, написанных примерно в шестом веке до нашей эры древними жрицами, которые, как считается, были благословлены даром пророчества. Поскольку книги хранились под неусыпной охраной теми, кто обладал ими, сегодня люди не имеют ни малейшего понятия о том, что в них было написано. Известно, что книги были частично уничтожены в 83 г. до н.э. , а затем сожжены в полном объеме в 400 г. н. э. по приказу римского генерала.

Но до тех пор книги хранились в Риме и их могли прочесть только по приказу Сената. Это случалось только во время серьезного кризиса или во времена большой необходимости. Современные ученые предположили, что многие из храмов в древнем мире были построены после консультаций с текстом книг и что бесчисленное количество культов, ритуалов и наблюдений также имеют свои корни в этих книгах.

9. Иосиф Флавий предсказал возвышение Веспасиана

Бюст Йотапата.

Иосиф Флавий был еврейским священником и историком , который писал о ранней еврейской истории. Именно ему приписывают точную историю его религии во время римского владычества. Иосиф Флавий, который родился в 37 г.н.э., уже в 26 лет впервые отправился из Иерусалима в Рим, чтобы освободить некоторых из своих соотечественников из римской тюрьмы. Когда он вернулся в Иерусалим, то присоединился к еврейскому восстанию против Рима.

Когда римляне ворвались в Галилею, Иосиф со своим и его спутники заперлись в крепости Йотапата. После 47-дневной осады крепость пала, а выжившие повстанцы забаррикадировались в пещере. Вместо того, чтобы сдаться, мужчины решили совершить самоубийство, которое считалось большим грехом. Иосиф убедил всех не брать на себя грех, а убить друг друга по очереди. В конце остались только Иосиф Флавий и еще 1 человек, которого он убедил сдаться римлянам.

Они были доставлены к командиру римлян Веспасиану, которому Флавий предсказал императорскую власть. Веспасиан был настолько заинтригован, что сохранил жизнь Иосифу Флавию. В итоге пророчество сбылось и Веспасиан стал императором. После этого Иосиф Флавий был освобожден и ему дали римское гражданство под именем Тит Флавий.

10. Ономакрит и его подделки

Ономакрита изгнали из Афин.

В древнем мире нередкими были войны. Чего только стоят завоевания Александра Великого и Ксеркса. В конечном счете, несмотря на все разрушения и смерти, это приводило к возможности культурного обмена, ускорению развития и увеличению торговли товарами и знаниями. Если бы не было довольно сомнительных пророчеств, собранных (а зачастую и написанных лично им) Ономакритом, мир мог бы выглядел совершенно по-другому.

Геродот писал, что Ономакрит работал главным образом в плане сбора, сохранения и представления информации древних оракулов. Он был ученым, историком и переводчиком, которого изгнали из Греции , когда обнаружилось, что информация, которую он выдавал, как исходящую от оракулов и пророческую, не была подлинной, а он сам правил ее. После того, как Ономакрита изгнали из Афин, он уехал в Персию, где нанялся на работу при дворе Ксеркса.

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