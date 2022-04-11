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"Святой" убийца: как Сталин расстреливал православных священников

"Святой" убийца: как Сталин расстреливал православных священников
Вопреки всем домыслам о лояльном отношении Сталина к православной религии, он был не менее жесток к священникам, чем Ленин

О том, что Сталин был точно таким же людоедом, что и Ленин, неопровержимо свидетельствуют факты. К примеру, поклонники «отца народов» с пеной у рта любят доказывать, как снисходителен был тот к православным священникам, тогда как Ленин, тот – да, гнобил попов по полной программе. По этому поводу историк и писатель Сергей Цветков приводит любопытные документы, опубликованные в ученых записках Российского Православного Университета ап. Иоанна Богослова еще в 1995 году, полностью опровергающие эту точку зрения.

Одни из них – это секретная записка Сталина членам Политбюро ЦК РКП(б), в которой говорится о том, что суд приговорил к расстрелу 11 человек, из них8 попов, 1 дровосек, агитаторша, торговец мясной лавки. «Каменев предлагает ограничиться расстрелом 2 попов. Прошу голосовать „за” или „против” предложения т. Каменева. Я лично голосую против отмены решения суда. Секретарь ЦК Сталин».

Другая записка Сталина с тем же адресатом тоже касается голосования об утверждении расстрельного приговора двум священникам из Шуи. Причем Калинин предлагал отменить приговор, тогда как Сталин, Троцкий и Ленин наоборот - оставить его в силе.

В результате голосования приговор был утвержден большинством, «за» высказались Ленин, Троцкий, Сталин и Молотов, «против» Рыков, Томский и Каменев».

"Святой" убийца: как Сталин расстреливал православных священников

Могут и тут остаться какие-либо сомнения в кровожадности советских лидеров?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

"Святой" убийца: как Сталин расстреливал православных священников

Разве не Сталин и его соратники намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви? Разве можно простить нехристю Сталину его приказ на заседании правительства 5 декабря 1931 г. снести храм  Христа Спасителя  для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов.  Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина,  Марксина и т.д.)?

Разве можно простить палачу народов Сталину продажу Синайского  кодекса (Codex Sinaiticus) – древнейшего  рукописного  кодекса Библии и самого древнего  полного  текста Нового Завета, написанного  христианскими монахами на пергамене в IV веке н.э.! Ведь эта древнейшая реликвия, которая оказалась в руках российских монархов 170 лет назад, практически бесценна !

Немаловажно также, что резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только  после того,  когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации  народа против  иностранных захватчиков,  убедился ,  насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого Сталин повернулся  лицом к церкви и восстановил  патриаршества и другие церковные институты.                                                                                                       

В 1942 году, когда  обстановка на фронтах была накалена до предела и командование вермахта нацелилось на Дон, Сталинград и Кавказ, величайший лжец и авантюрист современности  Сталин  отменить  даже комендантский час во время празднования Пасхи.А ведь  в  1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! 

Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное отношение Сталина к религии с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка,  однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе!  Вот она – двуликая и  и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !      

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !                 

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