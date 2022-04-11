"Святой" убийца: как Сталин расстреливал православных священников

О том, что Сталин был точно таким же людоедом, что и Ленин, неопровержимо свидетельствуют факты. К примеру, поклонники «отца народов» с пеной у рта любят доказывать, как снисходителен был тот к православным священникам, тогда как Ленин, тот – да, гнобил попов по полной программе. По этому поводу историк и писатель Сергей Цветков приводит любопытные документы, опубликованные в ученых записках Российского Православного Университета ап. Иоанна Богослова еще в 1995 году, полностью опровергающие эту точку зрения.
Одни из них – это секретная записка Сталина членам Политбюро ЦК РКП(б), в которой говорится о том, что суд приговорил к расстрелу 11 человек, из них8 попов, 1 дровосек, агитаторша, торговец мясной лавки. «Каменев предлагает ограничиться расстрелом 2 попов. Прошу голосовать „за” или „против” предложения т. Каменева. Я лично голосую против отмены решения суда. Секретарь ЦК Сталин».
Другая записка Сталина с тем же адресатом тоже касается голосования об утверждении расстрельного приговора двум священникам из Шуи. Причем Калинин предлагал отменить приговор, тогда как Сталин, Троцкий и Ленин наоборот - оставить его в силе.
В результате голосования приговор был утвержден большинством, «за» высказались Ленин, Троцкий, Сталин и Молотов, «против» Рыков, Томский и Каменев».
Могут и тут остаться какие-либо сомнения в кровожадности советских лидеров?
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Разве не Сталин и его соратники намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви? Разве можно простить нехристю Сталину его приказ на заседании правительства 5 декабря 1931 г. снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов. Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?
Разве можно простить палачу народов Сталину продажу Синайского кодекса (Codex Sinaiticus) – древнейшего рукописного кодекса Библии и самого древнего полного текста Нового Завета, написанного христианскими монахами на пергамене в IV веке н.э.! Ведь эта древнейшая реликвия, которая оказалась в руках российских монархов 170 лет назад, практически бесценна !
Немаловажно также, что резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился , насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты.
В 1942 году, когда обстановка на фронтах была накалена до предела и командование вермахта нацелилось на Дон, Сталинград и Кавказ, величайший лжец и авантюрист современности Сталин отменить даже комендантский час во время празднования Пасхи.А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»!
Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное отношение Сталина к религии с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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