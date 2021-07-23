Как Французская революция перевела Российскую империю на «карантин»

Каждый глава государства, вступая на престол, стремится проявить себя, внеся изменения в экономический, политический или социальный уклад вверенной ему державы. Как говорится, новая метла по-новому метёт.

Многие правители, в том числе и российские, запомнились потомкам важными и действенными реформами. А вот император Павел І за неполные пять лет правления – с 1796 по 1801-й – «прославился» нововведениями, которые можно назвать по меньшей мере эксцентричными.

«Мракобесие» Павла I: запрет вальса, жилетов, шляп и высоких сапог

Император отменил моду на высокие сапоги.

Великая Французская революция оказала огромное влияние на внутриполитическую обстановку европейских государств. Настоящий бунтовщический вихрь пролетел странами Старого Света. Отголоски этой бури донеслись и до России, чем немало потревожили её правительство.

Император Павел I осознавал, что любая революция не только несёт разрушение старого образа жизни, но и меняет взгляды людей, их понимание моральных ценностей. Мысль о возможности проникновения идей Французской революции в Россию приводила его в панический ужас и подвигла на принятие ряда ограничительных мер. Однако большинство из царских запретов выглядели весьма сумасбродными.

Среди таковых – табу на французскую моду. Во времена Петра I представители дворянского сословия ориентировались в одежде на Париж. Мужчины носили кафтаны, камзолы, короткие, застёгивающиеся под коленом штаны в сочетании с чулками и башмаками с пряжками. Женщины щеголяли в глубоко декольтированных платьях с пышным подолом, в туфлях на высоких каблуках. При Павле I от этой роскоши пришлось отказаться. Никаких высоких сапог и цветных лент, фраков и жилетов, высоких цилиндров и круглых шляп.

Павел I называл вальс «развратным, жестоким, циничным, доводящим до исступления».

Нарушение правил грозило телесными наказаниями, а для военных, рискнувших появиться в длинной шубе, – гауптвахтой. В стремлении регламентировать все стороны общественной жизни император дошёл до того, что запретил вальс, объявив его неприличным, порочащим честь дам. Существует, правда, версия, что Павел взъелся на этот танец после того, как упал при его исполнении, чем вызвал ехидные усмешки придворных.

Чем не устраивала императора французская литература и язык. Запрет на выезд

Отворачиваясь от Франции, император искал поддержки у «Старого Фрица» – Фридриха II.

Страх перед экспансией революционных настроений в Россию вылился у Павла I в отторжение французского языка, использование которого считалось у русской знати признаком хорошего тона и отличного воспитания. Мало того, что из лексикона выводились французские слова, – началась настоящая война с французской литературой. Таможня получила указание конфисковать ввозимые в Россию книги, был установлен жёсткий контроль над государственными типографиями, а частные закрывались.

Такая политика не могла не настроить против самодержца прогрессивных граждан. Ещё среди антифранцузских реформ было вето на выезд за границу. Таким образом предполагалось уберечь русские головы от проникновения в них опасного вольнодумства. Своеобразный «карантин» привёл в негодование желающих путешествовать и молодых людей, стремящихся получить образование за границей.

Новая причёска от Павла I и почему император запретил носить бакенбарды

Парикмахерские способности императора реализовались в создании новой причёски – все обязывались носить косичку и зачёсывать волосы исключительно назад.

Ещё одна из сомнительных инициатив императора – борьба с бакенбардами. Похоже, Павел I считал их непременным атрибутом вольнодумцев и надеялся таким способом спасти Отечество. По-видимому, предполагалось, что, избавившись от этого вида растительности на лице, его верноподданные непременно станут благонадёжными гражданами. Поэтому, согласно государственному указу, всем представителям сильного пола надлежало избавиться от бакенбард любых форм и размеров. Также вводилась новая причёска – гладко зачёсанные назад волосы, заплетённые в косичку. Павел показал пример, первым появившись в обществе в новом образе. А злые языки поговаривали, что такими парикмахерскими нововведениями самодержец пытался избавиться от личных комплексов, связанных с тем, что растительность на его лице была не по-мужски бедна. Не известно, по какому побуждению царя под парикмахерские «репрессии» попали и дамы: им было отказано в удовольствии иметь букли и чёлки.

К счастью, этот запрет канул в лету вместе с его законодателем, и прежняя мода вернулась, свидетельство чему – пышные бакенбарды Пушкина, Багратиона, Крылова.

Кто стал идеалом для Павла I

Фридрих II, или Фридрих Великий, известный также по прозвищу «Старый Фриц» — король Пруссии с 1740 года.

Отвергая Францию и французское, российский император был ярым приверженцем прусского уклада и традиций. Значительную роль в этом сыграло то, что ещё во времена правления Елизаветы Петровны Пруссия была своеобразным образцом для подражания почти во всей Европе. Кроме того, Павел I находился под огромным впечатлением, произведённым на него прусским королём Фридрихом II. Русский монарх стремился походить на своего кумира даже в мелочах. Он перенимал его походку и манеру держаться в седле, выработал грубовато-резкий стиль общения с подчинёнными. Павел разработал для себя распорядок дня, как у Фридриха Великого, а также внёс изменения в личный гардероб.

Российский правитель восхищался не только личностью «Старого Фрица», но и чётко отлаженным государственным механизмом Пруссии. По возвращении из зарубежной поездки Павел I превратил Гатчину в миниатюрное подобие Пруссии: навёл в городке идеальную чистоту, построил больницу, школу, несколько мануфактур, церкви для прихожан разных вероисповеданий, а караульные будки приказал выкрасить в прусские государственные цвета. Небольшое воинское подразделение возглавил прусский полковник, который соответственно вымуштровал солдат. А русским офицерам, находившимся в его подчинении, пришлось придумывать для себя вторые фамилии – на немецкий манер.

Справедливости ради следует отметить, что личность Павла I и его методы правления получили неоднозначные оценки историков. Часть учёных говорят о нём как о капризном сумасброде, а о его деятельности – как о ряде бесцельных и необоснованных поступков, затормозивших развитие страны. А другие, напротив, видят в Павле I просвещённого правителя, заботившегося о благе своей державы, инициировавшего позитивные перемены в армии и экономике, а также улучшившего социальное положение крестьян.

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