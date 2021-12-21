Как Генрих VIII стал параноиком и тираном из-за одного рокового рыцарского турнира

Генрих VIII — это не только один из самых знаменитых монархов в истории, он ещё входит в список 100 величайших британцев. Когда он взошёл на престол — на него возлагали весьма большие надежды. Он был молод, статен, умён и образован.

Генрих был также невероятно амбициозен и энергичен. Для британцев он стал живым символом эпохи Возрождения. Однако всё изменил один драматический инцидент на рыцарском турнире. Король из живого, атлетичного юноши «со взором горящим» превратился в жестокого порочного тирана, страдающего паранойей. Ход истории Британии был нарушен навсегда...

Юность короля

Будущий король родился в Лондоне 28 июня 1491 года. На него поначалу особых надежд не возлагали. Он был вторым сыном в семье британской королевской четы. У короля Генриха VII и его супруги Елизаветы Йоркской было семеро детей. Наследником престола был старший — Артур. Он жил отдельно ото всех остальных отпрысков, у него даже был свой двор. Артура опекало огромное количество специально приставленных людей. Всю жизнь его готовили к трону.

Детский портрет Генриха и король в зрелом возрасте.

Судьба внесла в историю свои коррективы. В подростковом возрасте Артур скончался от какой-то болезни. Наследным принцем стал Генрих.

Конечно, он тоже получил блестящее образование, но к роли правителя его столь тщательно не готовили. Даже письму, судя по всему, Генриха обучала мать. Его любили и баловали, но к ответственности за государство он был не готов.

Король желал уберечь наследника от любой, даже самой незначительной опасности. Молодому человеку, который безумно любил спорт, запретили любую физическую активность. Кроме того, Генриха решили женить. Отец желал брака сына с Екатериной Арагонской, вдовой Артура. Помолвка состоялась, когда наконец были разрешены все полагающиеся формальности и получено разрешение Церкви.

Когда Генрих VIII взошёл на престол в 1509 году, брак с Екатериной был заключён. Народ одобрял и Генриха, и его супругу. На молодого короля возлагали множество надежд. Ожидали, что с ним придёт долгожданный мир, за которым неизменно последует всеобщее благоденствие и покой. Поначалу Генрих вполне оправдывал все надежды своих подданных. Его подход к государственной политике был расчётливым и разумным. Король стремился окружать себя людьми совсем не обязательно знатными и богатыми, а прежде всего талантливыми и умными.

Король Англии Генрих VIII верхом на лошади.

Монарх прекрасно осознавал всю опасность своего шаткого положения при дворе. Ведь у него было несколько теоретических конкурентов в борьбе за трон. Генрих методично и аккуратно избавился ото всех. Придворных король не притеснял. Он был щедр и добр. Кроме того, правитель был полон грандиозных планов на будущее. Он укрепил армию, расширил флот. Приглашал ко двору множество талантливых поэтов, музыкантов и живописцев, поддерживал театр. Крохобор-отец оставил богатую казну в наследство сыну. За период его правления тот растратил всё, но с пользой для страны.

Генрих бредил военными победами. Он вовсю старался ради славы на этом поприще. Монарх метался между различными союзниками, выбирая более выгодных. Ради политических преференций он выдал младшую сестру замуж за короля Франции Людовика XII. Дочь Марию неоднократно сватали за наследников то испанского, то французского престолов. Король больше всего мечтал о сыне. Он два десятка лет терпеливо ждал наследника от своей жены. Но этому так и не суждено было сбыться.

Последней каплей в чаше терпения Генриха стало рождение бастарда от его связи с одной из фрейлин королевы. Он решил добиться развода с Екатериной Арагонской. Как раз в это время король увлёкся молодой прелестной девушкой по имени Анна Болейн. Она была прекрасно образована и очень умна. Кроме того, она разделяла все увлечения Генриха. Основной же слабостью короля были рыцарские турниры. Он не только обожал их организовывать, но и любил непременно принимать в них личное участие.

Король просто обожал рыцарские турниры.

Тот самый роковой турнир

Шёл 1536 год. В Гринвичском дворце проходил очередной рыцарский турнир. Всё было совершенно обычно до определённого момента. В одну минуту Генрих вдруг потерял равновесие от броска вперёд и упал с лошади. В полном боевом облачении конь завалился прямо на голову короля. Все замерли. Два часа монарх не приходил в себя. Никто не верил уже, что он когда-нибудь очнётся. Самое ужасное, что Анна на тот момент была уже беременна и на большом сроке. От новостей о травме и возможной гибели супруга у неё случился выкидыш.

Сейчас это место является частью Национального морского музея. Колоннада между Домом Королевы и восточным крылом музея, спроектированная Иниго Джонсом в начале 17 века.

Когда Генрих пришёл в себя, его ждал двойной удар. Мало того, что он был тяжело травмирован, все его болезни обострились, так ещё и мечтам о долгожданном наследнике пришёл конец. После этого с личностью короля стали происходить неприятные изменения. Он стал подозрителен, злобен и придирчив. Перестал доверять даже самым близким. Неудивительно, что некогда столь любимая Анна была не просто изгнана, она была казнена всего через полгода после инцидента.

Роковой турнир изменил всё.

Почему так случилось

Историки считают, что у Генриха и до этого были опасные травмы головы. Эксперты утверждают, что образ его жизни более походил на жизнь каскадёра, а не изнеженного монарха. Последний случай стал действительно роковым для него. Исследователи пришли к выводу, что у Генриха, вероятно, произошло мозговое кровотечение. Это и привело впоследствии к столь пагубным изменениям его личности. В последующие за этим происшествием годы, король женился ещё четыре раза. С течением времени он становился всё более вспыльчивым и непредсказуемым.

Именно здесь происходил тот самый досадный рыцарский турнир.

Травма привела не только к повреждению мозга, проблемы с варикозными язвами на ноге усугубились. Король больше не мог принимать участие в своих любимых рыцарских турнирах. От отсутствия физической активности рослый мужчина стал всё больше увеличиваться в размерах. Только рос он вширь. Генрих совершенно безобразно растолстел. Из активного молодого человека, излучающего харизму, он превратился в постоянно недовольного жизнью толстяка, который тиранил всех окружающих.

Тучный король Генрих VIII изображён в виде неуклюжей игрушки. Из «Комической истории Англии» Гилберта Эббота А. Беккета с сатирическими иллюстрациями Джона Лича.

Плохому настроению способствовала изнурительная бессонница, ужасная мигрень и провалы в памяти. Монарх страдал депрессией и на склоне лет импотенцией. Правда к этому времени наследника он наконец-то заполучил. Король стал предметом многих шуток. Он был несчастен и отыгрывался на всех, кто попадался под горячую руку. Конечно, это нисколько не оправдывает его чудовищное поведение, но помогает его понять.

Генрих VIII и его сын Эдуард.

На закате жизни Генрих страдал от множества заболеваний. Всё тело несчастного было покрыто нарывами и язвами, его мучила подагра. Из-за чрезмерной полноты он с трудом передвигался, жуткие боли сводили его с ума. Придворные лекари оказались не в силах облегчить его состояние. Он умер 28 января 1547 года, оставив после себя наследником малолетнего Эдуарда VI.

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