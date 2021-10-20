Муравьи Атта: Теория телепортирующийся матки. Правда или ложь?

Те, кто придумал блага цивилизации — поистине гениальные существа. Нет, мы не восхваляем род человеческий, он и без того порядком зазнался. Мегаполисы, сложнейшая сеть инфраструктур и даже сельское хозяйство — всё это заслуги муравьёв, которые мы бессовестно скоммуниздили. Но даже сейчас человечеству есть чему поучиться у крохотных членистоногих работяг. Знакомьтесь, мастера телепортации — муравьи атта или листорезы!
Прежде чем перейдём к паранормальщине, стоит пояснить за самих мурашей. Ведь наши герои — не простые лесные рыжики, что возятся в местном парке. Муравьи атта строят здоровенные мегаполисы диаметром в 15 метров и 6 метров в глубину! Население одного такого города может доходить до 7 млн особей! Отыскать чудо инженерной мысли можно в тропических лесах Южной Америки.
На возведении гигантских сооружений гений работяг не остановился. В документалках вы наверняка не раз видели, как наши герои стройными рядами тащат в муравейник листочки. В конце концов, не зря же их назвали листорезами.
Если вы подумали, что атта несут в дом еду, то отчасти так оно и есть. Только листьями членистоногие кормят не себя, а грибы, которые они выращивают и едят! Атта — одни из немногих существ на планете, успешно освоивших сельское хозяйство!
Подробно на всевозможных классах останавливаться не станем, это тема отдельной статьи. Скажем лишь то, что каждый член муравьиной семьи выполняет строго отведённую ему роль, от которой зависит судьба колонии. Именно благодаря этому большой механизм под названием муравейник работает с безукоризненной точностью! Все труды — во славу королевы-матери, что создаёт новые и новые поколения работяг.
Если крохотные насекомые освоили то, к чему мы шли тысячелетиями, возможность телепортации этих сверхразумов уже не кажется такой сказочной. Тем более вон у них головы какие большие! Мозговитые поди.
О сверхъестественных способностях листорезов повествует один эксперимент. Для защиты королевы муравьи сооружают прочные камеры. Настолько прочные, что пробить их нельзя ни ломом, ни молотком. Одна проблема. Несмотря на то, что наша мадам — королева и имеет право на любой ход, вырваться наружу она не может. Проходы слишком узкие — они предназначены для слуг матки, которые кормят её и забирают нянчить её детишек.
Группа испытателей срезали часть камеры, чтобы пронаблюдать за жизнью монархини. Пока камера остаётся открытой или прикрытой куском стекла, ничего не происходит. Однако если закрыть камеру наглухо всего на несколько минут, матка исчезнет!
Более того, она появится целой и невредимой в точно такой же камере на другом краю муравейника! И это при том, что сама королева не передвигается, а поместить её в узкий лаз, ведущий в царские хоромы, можно только по частям.
И, казалось бы, вот оно — научное открытие, которое перевернёт наш мир! Только вот проблема в том, что вышеописанное чудо излагается в одном единственном труде криптозоолога Айвена Сандерсона. Ни один мирмеколог (специалист по муравьям) не может подтвердить результаты испытания, которые «наблюдал» этот достопочтенный «учёный». Зато байка разлетелась по всему интернету.
Так что, друзья товарищи, не все книжки несут свет познания. Порой, паршивая беллетристика затягивает в омут невежества похлеще РЕНтв. Без сомнения, листорезы — невероятно крутые ребята, но до телепортации им, всё же, пока что далековато.
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