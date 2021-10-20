Муравьи Атта: Теория телепортирующийся матки. Правда или ложь?

Те, кто придумал блага цивилизации — поистине гениальные существа. Нет, мы не восхваляем род человеческий, он и без того порядком зазнался. Мегаполисы, сложнейшая сеть инфраструктур и даже сельское хозяйство — всё это заслуги муравьёв, которые мы бессовестно скоммуниздили. Но даже сейчас человечеству есть чему поучиться у крохотных членистоногих работяг. Знакомьтесь, мастера телепортации — муравьи атта или листорезы!

Приветствуйте членистоногих физиков-ядерщиков!

Прежде чем перейдём к паранормальщине, стоит пояснить за самих мурашей. Ведь наши герои — не простые лесные рыжики, что возятся в местном парке. Муравьи атта строят здоровенные мегаполисы диаметром в 15 метров и 6 метров в глубину! Население одного такого города может доходить до 7 млн особей! Отыскать чудо инженерной мысли можно в тропических лесах Южной Америки.

Очередное послание инопланетянам

Для каждого вида деятельности у муравьёв есть специальные камеры отсеки. Одна камера-ясли, другая камера для королевы, третья для мусора и так далее.

На возведении гигантских сооружений гений работяг не остановился. В документалках вы наверняка не раз видели, как наши герои стройными рядами тащат в муравейник листочки. В конце концов, не зря же их назвали листорезами.

Если вы подумали, что атта несут в дом еду, то отчасти так оно и есть. Только листьями членистоногие кормят не себя, а грибы, которые они выращивают и едят! Атта — одни из немногих существ на планете, успешно освоивших сельское хозяйство!

Таким макаром листорезы утаскивают в свой муравейник до 20% опавшей листвы в радиусе сотни метров вокруг муравейника!

После они складывают эти листы, листья гниют и вырастают грибы. Муравьи кушают эти грибы.

Подробно на всевозможных классах останавливаться не станем, это тема отдельной статьи. Скажем лишь то, что каждый член муравьиной семьи выполняет строго отведённую ему роль, от которой зависит судьба колонии. Именно благодаря этому большой механизм под названием муравейник работает с безукоризненной точностью! Все труды — во славу королевы-матери, что создаёт новые и новые поколения работяг.

Разный внешний вид муравьёв обуславливается разной работой, которую они совершают. Такое явление называется полиморфизмом. Матка, солдат, 3 типа рабочих.

Если крохотные насекомые освоили то, к чему мы шли тысячелетиями, возможность телепортации этих сверхразумов уже не кажется такой сказочной. Тем более вон у них головы какие большие! Мозговитые поди.

На самом деле, такие большие головы нужны для того, чтобы приводить в движение огромные челюсти, которыми орудует муравей, чтобы разрезать лист.

О сверхъестественных способностях листорезов повествует один эксперимент. Для защиты королевы муравьи сооружают прочные камеры. Настолько прочные, что пробить их нельзя ни ломом, ни молотком. Одна проблема. Несмотря на то, что наша мадам — королева и имеет право на любой ход, вырваться наружу она не может. Проходы слишком узкие — они предназначены для слуг матки, которые кормят её и забирают нянчить её детишек.

Королева выглядит крайне жуткой по сравнению с обычными муравьями-рабочими.

Группа испытателей срезали часть камеры, чтобы пронаблюдать за жизнью монархини. Пока камера остаётся открытой или прикрытой куском стекла, ничего не происходит. Однако если закрыть камеру наглухо всего на несколько минут, матка исчезнет!

Матка у них очень даже ничего!

Более того, она появится целой и невредимой в точно такой же камере на другом краю муравейника! И это при том, что сама королева не передвигается, а поместить её в узкий лаз, ведущий в царские хоромы, можно только по частям.

Чтобы убедиться в том, что королева одна и та же, экспериментаторы окрашивали матку, ставя на ней метку.

И, казалось бы, вот оно — научное открытие, которое перевернёт наш мир! Только вот проблема в том, что вышеописанное чудо излагается в одном единственном труде криптозоолога Айвена Сандерсона. Ни один мирмеколог (специалист по муравьям) не может подтвердить результаты испытания, которые «наблюдал» этот достопочтенный «учёный». Зато байка разлетелась по всему интернету.

Так что, друзья товарищи, не все книжки несут свет познания. Порой, паршивая беллетристика затягивает в омут невежества похлеще РЕНтв. Без сомнения, листорезы — невероятно крутые ребята, но до телепортации им, всё же, пока что далековато.

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