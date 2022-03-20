Кто был главным врагом России за всю историю ведения войн? Оказывается, что это не Франция, не Германия и даже не Польша

Вы никогда не задавались вопросом, кто же за всю историю Отечества добавил больше всех ложек дёгтя в российский медовый котёл? Некоторые военные конфликты почему-то "разрекламированы" историками больше других, а о многих боевых столкновениях все попросту забыли. В связи с этим у современного человека может сложиться ложное мнение об наиболее частых противниках России, Советского Союза и Руси.

Например, уровень напряжения между Российской империей и Англией вырос только к середине XIX века. До этого времени несколько столетий отношения с Туманным Альбионом были сравнительно дружественными и благоприятными. Конфликт с Америкой начал разгораться только после завершения Второй мировой войны. Даже противостояние с Германией возникло относительно недавно. Ну а с Францией нам и вовсе делить было нечего, кроме сожжённой в 1812 году Москвы, которую хотел захватить Наполеон.

Фрагмент картины "Переход Суворова через Альпы". Художник В. Суриков, 1899 год.

Для вычисления злейшего "иностранного партнёра", нужно понимать, что Российская империя, СССР и Русь соперничали с другими государствами всегда и на протяжении долгих веков. Сначала мне почему-то пришла в голову Польша. Это неудивительно, так как с этой страной у России было целых 7 военных конфликтов. Однако есть и другие государства, с которыми наша Родина сражалась большее число раз.

1. Турция

Эту страну можно смело именовать главным противником России. Уже в середине XVI века наблюдались первые военные столкновения. Турки были главными союзниками и помощниками Крымского ханства, из которого до самого конца XVII столетия совершались набеги на российские земли. Именно турки стояли за набегами мусульман на Урале и в Поволжье, которые в шестнадцатом и семнадцатом веках происходили с завидной регулярностью.

Почти до конца XVII века Россия придерживалась исключительно оборонительной политики, только у любого терпения есть предел. В 1695 году Пётр Великий первым принял решение наступать на юг. Его Азовские походы длились пару лет, но, к сожалению, успешными они не стали.

Переломный момент в противостоянии с турками был связан с периодом правления Екатерины Второй (1762 – 1796). Всего за несколько лет Российская империя завоевала Крым, северную часть побережья Черного моря и укрепила там свою власть.

Фрагмент картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Художник И. Репин, 1891 год.

К XIX веку противостояние между Турцией и Российской империей не угасало. Теперь военные столкновения возникали в зоне Балкан. Благодаря российской поддержке, Сербия, Румыния, Болгария и Греция стали независимыми. К концу семидесятых годов девятнадцатого века российская армия вплотную приблизилась к Царьграду, и имела все шансы завоевать Константинополь. Вероятно, победа была бы одержана, но все планы пришлось менять из-за Первой Мировой войны и последовавшей за ней революции.

История конфликтов с Турцией охватывает огромный период длительностью в 351 год (1568 – 1918). За это время произошло 12 крупных войн и более 50 мелких столкновений.

2. Швеция

Вторым государством, доставлявшим огромное количество проблем, можно смело считать Швецию. Правда эти проблемы возникали преимущественно в приграничных зонах. С середины XVI века, более двух десятков лет длилась Ливонская война (1558 – 1583). Именно тогда стало понятно, что именно Швеция – основная преграда на пути русских к Балтийскому морю. Ну а чтобы превратить Россию в морскую державу, необходимо было одерживать громкие победы.

К началу XVII века перевес был на стороне шведов, и Отечество потеряло доступ к Финскому заливу. Почти шесть лет в середине семнадцатого века длилась очередная Русско-шведская война (1656-1661). Её целью была попытка завладеть потерянными в 1617 году территориями недалеко от Балтики, чтобы построить там флот. Только вот царь Алексей Михайлович успеха так и не достиг.

"Штурм крепости Нотебург". Художник А. Коцебу, 1846 год.

Начало XVIII столетия было ознаменовано победами Петра Первого. Северная война со шведами (1700 – 1721) была продолжительной, но зато результативной. Теперь у Российской империи появился обширный выход в Балтийское море. Однако после этого сто лет шведы не сдавались, вплоть до момента полного завоевания Финляндии Россией в начале XIX века.

В итоге за весь период противостояний со скандинавами произошло 10 крупных войн. Это немного меньше, чем с Турцией, но число всё равно впечатляет.

Естественно, что есть ещё несколько государств, которые не желали искать пути мирного сосуществования с Россией . В статью они не попали, так как их роль в истории была не очень существенной.

Источник

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