Readovka: Путин готовится изменить статус спецоперации

Президент России Владимир Путин 5 октября выступит с обращением к гражданам и заявит об изменении статуса спецоперации на Украине. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник.

«Президент сегодня может выпустить новое обращение к нации. Как сообщает источник Readovka, оно будет касаться изменения статуса спецоперации», — передает Readovka. Как именно может измениться статус спецоперации, не уточняется.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Кремля. На момент публикации ответа не поступило.Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донбассу. Ранее президент РФ выступал с экстренным обращением 21 сентября, в ходе него он объявил о начале частичной мобилизации в стране. О том, что власти готовятся к изменению статуса спецоперации заявлял 12 сентября политолог, экс-глава Совета министров ЛНР Марат Баширов, передает «Национальная служба новостей».

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А вы знали об этом?

В Омске врачи спасли местную жительницу, у которой в голове застрял нож. Женщина рассказала, что накануне отмечала праздник в компании друзей. Утром хотела причесаться и обнаружила, что из головы торчит рукоятка ножа. Пострадавшую госпитализировали — несмотря на ранение, она была в ясном сознании. Отмечается, что пострадавшая была настолько пьяна , что не вспомнила, как получила удар ножом в голову. Выжить, по информации местного Минздрава, ей удалось только потому, что лезвие вошло ровно между долями мозга в межполушарное пространство.

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