Почему супруга президента США Джона Кеннеди боялась Мэрилин Монро

Джон и Жаклин Кеннеди были своеобразным воплощением американской мечты. Он – красив, амбициозен и трудолюбив, она – хорошая хозяйка, замечательная мать и жена. На самом же деле над этим браком всегда витали тучи, правда, каждый из них в своё время знал на что идёт, поэтому о разводе не могло быть и речи.

И всё же была одна женщина, которую откровенно опасалась Жаклин Кеннеди. Мэрилин Монро, самая известная блондинка, предмет мечтаний миллионов мужчин во всём мире, смогла напугать первую леди США.

Правильный расчёт

Жаклин Бувье.

Французская журналистка Жаклин Бувье была хороша собой, очень сдержана в проявлении эмоций, при этом отличалась хорошими манерами, разносторонними интересами и умением поддержать беседу на любую тему. Она встречалась с бизнесменом Джоном Хастедом, однако даже после официального объявления помолвки сомневалась в своём выборе. К тому же Чарли Бартлетт, близкий друг Жаклин, уговаривал девушку не спешить со свадьбой, потому что жених, по его мнению, совсем ей не подходил.

И ещё он собирался познакомить Джеки со своим другом Джоном, перспективным молодым политиком, автором книги «Почему спала Англия», участником войны и представителем штата Миссури в конгрессе.

Чарли решил организовать в своём доме вечеринку, где и встретились в результате Джон и Джеки. Она очаровала будущего президента буквально с первого взгляда, но назвать это всепоглощающей любовью было никак нельзя.

Джон Кеннеди.

Они прекрасно подходили друг другу, это стало понятно уже в момент знакомства. Жаклин разорвала помолвку с женихом и всецело погрузилась в новые отношения. Правда, уже тогда она понимала: завоевать его будет непросто. Настоящей страстью Джона, при всей его любвеобильности, были вовсе не женщины, а политика. В момент знакомства его занимали только выборы в сенат, а на первое свидание с Жаклин он пришёл в сопровождении Дэйва Пауэса, приятеля по партии.

Джеки была влюблена и решила играть на поле Джона. Она выбрала для себя роль серьёзной девушки, не склонной к легкомысленным отношениям, но способной разделять интересы близкого человека и поддерживать его карьерные амбиции. Она очаровала не только Джона, но и всю мужскую половину его семьи, в том числе – отца, который был бесспорным авторитетом для молодого политика. Самое главное, что она всё рассчитала правильно. Кажется, у Джона просто не оставалось выбора.

Джон и Жаклин Кеннеди.

Он поразмыслил, посоветовался с отцом, оценил готовность Жаклин помогать ему всегда и во всём, и всё же сделал предложение спустя полтора года после знакомства. Он не был безумно влюблён в свою невесту, он просто правильно всё рассчитал: умная, обаятельная, красивая и эрудированная Джеки будет хорошей женой политика.

Торжество было шикарным, ибо отец будущего президента решил, по его собственным словам, «познакомить Америку с будущей первой леди». Джон, как и Жаклин, соглашались на всё. Правда, Джеки вовсе не рассчитывала на то, что ей придётся постоянно завоёвывать внимание супруга. Ведь он больше любил проводить время в компании друзей или в обществе хорошеньких женщин.

Джон и Жаклин Кеннеди.

Знала ли об этом Жаклин до свадьбы? Скорее всего, знала, но была готова мириться с таким положением вещей, хотя любвеобильность супруга и огорчала её. Возможно, она верила в то, что сможет изменить отношение супруга. Когда надежды не оправдались, семейная жизнь превратилась в мучение. Джек и Жаклин Кеннеди не раз оказывались на грани развода, но всегда воздерживались от последнего шага.

Почти идеальный

Джон и Жаклин Кеннеди в день свадьбы.

Джеки старалась держать себя в руках, но общаться с супругом столь же легко, как раньше, она не могла. И выбрала для себя максимальную закрытость. Она переставала разговаривать с Джоном, а он злился и, вполне ожидаемо, стал искать утешения в женских объятиях на стороне. Уже спустя полгода после свадьбы он возобновил общение со своей бывшей подружкой.

Через несколько месяцев супруги уже задумывались о расставании. Правда, в дело вмешался отец Джона, объяснив сыну, какие последствия может повлечь за собой развод для его политической карьеры. Джо Кеннеди также провёл беседу и с невесткой. В результате супруги помирились, но впоследствии их семью ещё не один раз сотрясали ссоры на почве ревности или непонимания.

Джон и Жаклин Кеннеди с детьми.

Кажется, чем увереннее поднимался Джон Кеннеди к вершинам власти, тем больше страдала Жаклин. Уже тогда к ней пришло понимание, что развод мужу не выгоден, зато сама она может пользоваться своим преимуществом по отношению к другим женщинам. В конце концов, она была законной женой политика, родила ему дочь, а после того, как он стал президентом, ещё и сына.

Джеки даже научилась мириться с наличием у супруга подружек, понимая, что её браку они фактически не угрожают, слишком долгий путь проделал Джон на пути к политическому олимпу, чтобы скатиться вниз из-за подмоченной репутации. Они оба были заинтересованы в том, чтобы создавать для общественности красивую картинку своего почти идеального брака.

Опасная связь

Мэрилин Монро.

Лишь одна женщина в окружении Джона Кеннеди пугала его жену Жаклин. Самая известная в мире блондинка, предмет восхищения и желания миллионов мужчин, Мэрилин Монро. Джеки точно знала об отношениях между мужем и актрисой, и сам факт их существования актрису пугал. Тем более, что подробности взаимоотношений становились ей известны благодаря самой Мэрилин, которая вовсе не считала зазорным позвонить среди ночи законной супруге своего возлюбленного и велеть ей выметаться из Белого дома.

Мэрилин Монро и Джон Кеннеди.

Неизвестно, любил ли Джон Кеннеди Мэрилин Монро настолько, что был бы готов уйти из семьи, но эмоционально несдержанная актриса ни от кого не скрывала ни сам факт своей связи с президентом, ни своего увлечения Джоном Кеннеди. И, кажется, всерьёз намеревалась увести его из семьи. Жаклин всё терпела, но ею двигало не только нежелание разрушать семью и портить репутацию мужу. Джон Кеннеди был не слишком хорошим мужем, но отцом он оказался идеальным. Лишать детей замечательного папы, души в них не чаявшего, Жаклин точно не хотела.

Жаклин Кеннеди на похоронах мужа.

Они прожили вместе всего 10 лет, вместе вошли в Белый дом и, несмотря ни на что, смогли сохранить семью. Она была рядом с ним всегда, искренне надеясь на то, что когда-нибудь он сможет оценить её преданность. Жаклин была в машине вместе с Джоном, когда Ли Харви Освальд стрелял в него, в последние минуты его жизни она стояла в операционной. И после выдержала пять лет траура по человеку, которого любила.

Жаклин Кеннеди-Онассис.

А затем, словно в отместку за перенесённые унижения, выдержав определённый срок траура, вышла замуж за одного из самых богатых людей планеты Аристотеля Онассиса. Пока был жив Джон Кеннеди, он всячески старался помешать общению жены с миллиардером. Впрочем, второй брак Джеки тоже нельзя назвать счастливым, но это уже совсем другая история.

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