Как генерал Деникин предлагал президенту США уничтожить СССР

Белый генерал, Антон Иванович Деникин, во время Великой Отечественной войны отказался сотрудничать с нацистами и даже материально помогал Красной Армии. Однако врагом советской власти военачальник быть не перестал. В 1946 году Деникин написал письмо президенту США Гарри Трумэну, в котором поделился соображениями, как можно победить СССР.

«Никаких кредитов!»

Деникин начал с сентенций, весьма созвучных мировоззрению Трумэна. По мнению белого генерала, Советский Союз не отказался от планов по распространению коммунизма во всем мире, а попытки «умиротворения» Сталина будут настолько же бесплодны, как в свое время аналогичные дипломатические меры по отношению к Гитлеру. Инструментами «большевизации мира» со стороны Кремля Деникин считал локальные войны, забастовки и беспорядки, распространение красной пропаганды.

Перед лицом этой угрозы бывший главнокомандующий Вооруженными силами юга России советовал «англоговорящим странам» действовать сообща и не выделять СССР никаких кредитов. Белый генерал утверждал, что любые полученные от западных демократий деньги Сталин потратит на «пушки, самолеты и атомные бомбы». Деникин подчеркивал, что советский вождь не хочет Третьей мировой войны, во всяком случае, до тех пор, пока расшатанные внутренними неурядицами страны мира не станут «легкой добычей».