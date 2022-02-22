Почему Хиросима и Нагасаки сегодня густо населены, а в Чернобыле почти никто не живёт?

Ядерная бомбардировка Японии в 1945 году и авария на Чернобыльской АЭС признаются одними из крупнейших радиационных катастроф в истории. Однако в переживших атомный удар японских городах сегодня проживает более 1,6 миллиона человек, а Чернобыльский район до сих пор остается закрытой территорией.

Почему Хиросима и Нагасаки смогли восстановиться после ядерной катастрофы, а Припять и Чернобыль – нет?

От Японии до СССР

Атомные удары по Хиросиме и Нагасаки произошли 6 и 9 августа 1945 года. Первая бомба «Малыш» имела мощность взрыва эквивалентную 18 килотоннам тротила, вторая – «Толстяк», 21 килотонне тротила.

Оба боеприпаса разорвались на высоте 500 метров от поверхности земли. По приблизительным оценкам, жертвами взрыва оказались 80 и 25 тысяч человек соответственно. Еще до 350 тысяч человек погибли в течение последующих пяти лет от радиационного заражения.

Однако уже в 1949 году японское правительство начало отстраивать разрушенные города. На начало 1960-х годов оба населенных пункта были полностью восстановлены. Сегодня численность населения Хиросимы составляет 1,2 млн жителей, Нагасаки – 400 тысяч человек.

Хиросима (слева) и Нагасаки (справа)

Советская катастрофа ознаменовалась взрывом атомного реактора и произошла в результате его неисправности и допущенных ошибок сотрудников станции.

Авария вынудила эвакуировать более 115 тысяч жителей близлежащих поселений и сформировать 30-ти километровую зону отчуждения. Взрыв произошёл в 1986 году.

Сегодня в зоне отчуждения организован биосферный заповедник, там же до сих пор работает около 2 тысяч человек. Кроме того, в близлежащих деревнях на свой страх и риск живёт около 200 крестьян-самосёлов.

Почему Хиросима и Нагасаки так быстро восстановились?

В техническом отношении, обе сброшенные на Японию атомные бомбы были значительно слабее и примитивнее современного оружия.

Для сравнения, бомба «Малыш» содержала 64 кг высокообогащенного урана, однако в реакцию деления успело вступить всего 700 г вещества. Оставшийся уран является сравнительно малорадиоактивным продуктом. Кроме того, взрывы произошли в воздухе на полукилометровом удалении от поверхности земли. Это значительно сократило заражение почвы.

Самое главное – радиоактивные осадки сами по себе не являются длительной угрозой. Уровень радиации после деления снижается по правилу 7/10: через 7 часов уровень заражения упал в 10 раз, через 49 часов – в 100 раз, через 2 недели (343 часа) – в 1000 раз. Через пару лет последствия радиоактивного заражения в Японии практически исчезли.

Сегодня на территориях, где были взорваны бомбы, люди живут спокойно

Почему Припять и Чернобыль до сих пор в зоне отчуждения?

Советская катастрофа намного страшнее японской – не по количеству жертв, а по серьезности происшествия. Против 64 кг урановой начинки в бомбе «Малыш», на советской АЭС разорвалось 190 тонн диоксида урана (ядерное топливо). Кроме топлива в зоне взрыва оказались сосредоточены различные радиоактивные отходы.

В итоге в атмосферу попали радионуклиды стронция, цезия, плутония, америция и других элементов. Опасность этих изотопов заключается в том, что их период полураспада составляет от 30 до нескольких сотен лет. Вместе с осадками они глубоко проникли в почву, растения, грибы и продолжают сохранять своё смертоносное влияние.

Почему Чернобыльский заповедник изобилует животными?

Радиация не уничтожила жизнь вокруг. Хотя вблизи взорвавшейся станции почти нет людей, местные территории уже спустя несколько лет после взрыва заполонили растения и животные.

Исследователи отмечают, что местная флора и фауна имеет повышенный уровень генетических мутаций. Однако это не шестилапые двухголовые монстры. Излучение лишь повреждает изначальную ДНК, вызывая нарушение работы клеток. И внешне эти организмы ничем не отличаются от их не пострадавших от радиации собратьев.

Наиболее сильно изменился Рыжий лес – 200 км² деревьев вблизи ЧАЭС, поглотивших большую дозу радиации. Но даже он спустя 35 лет стал возвращаться к изначальному цвету

Природа успешно справляется с этой проблемой – дефектные организмы просто не могут развиваться и функционировать и умирают. Этот же механизм действует, например, при естественных случайных мутациях.

Вместе с тем, из-за отсутствия человека, уровень рождаемости превышает смертность. Существам никто не мешает плодиться, никто не охотится, не изгоняет с пастбищ.

Таким образом, у местных животных чаще рождаются дефектные детёныши, которые быстро погибают, но рождаются и здоровые. Для них это лотерея. Человек в такую лотерею играть не готов. Поэтому зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС останется незаселённой ещё много лет, пока уровень радиации не снизится до допустимой нормы.

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