Ваш мужчина часто упоминает бывшую: о чем это говорит?

Они мелькают в его рассказах и на фотографиях в соцсетях. Это вызывает у нас разные чувства — но точно не удовольствие. По каким причинам наши новые партнеры упоминают своих прошлых женщин и как нам на это реагировать? Четыре истории из жизни комментирует врач-психотерапевт Гурген Хачатурян.

«Мама, он постоянно упоминает о том, какой хорошей была его бывшая жена!» — «Начни говорить ему о том, каким прекрасным будет твой следующий муж, доченька!»

Старый добрый анекдот помогает с юмором отнестись к проблеме. Однако в жизни все далеко не так легко и весело. Четыре женщины поделились своими историями, и эксперт помогает разобраться в загадках мужской психологии.

1. Незавершенное

«Я познакомилась в Тиндере с мужчиной, мы приятно переписывались и решили встретиться. В переписке он упомянул, что в разводе, я и сама тоже, поэтому ничто меня не смущало. В остальном обсуждали фильмы, книги — начало показалось многообещающим.

Но на встрече в кафе он с первых минут начал рассказывать про свою бывшую, про развод, про детей, и через час я обнаружила, что уже даю ему советы, как наладить отношения… Это было самое странное свидание в моей жизни!»

2. Обиды

«Бывших он всегда вспоминал с пренебрежением и неприязнью.

Не рассказывал ничего такого про их действия, но всякий раз, когда всплывало чье-то имя или упоминалось о прошлых отношениях, он делал такое презрительное лицо и находил такое слово, что мне казалось — он вообще женоненавистник.

Это заставило меня задуматься — стоит ли связываться с таким человеком. Но при этом ко мне он относился иначе. Я так и не поняла, что это было. Может, он и меня с таким выражением теперь поминает: отношения у нас в итоге не сложились, уж очень тяжелый он был человек. Может, и они его отвергли».

3. Манипуляции

«Когда мы познакомились, он начал мне рассказывать о своих бывших. Как-то так звучало, что он — прямо-таки жертва злобных стерв, которые подло использовали его и предавали благородные чувства. Я тогда удивилась, зачем он себе таких женщин выбирал.

А потом мы стали встречаться и жить вместе. И внезапно характер его воспоминаний о бывших резко поменялся. Теперь периодически звучало, что одна превосходно готовила (когда оказалось, что я не фанат стоять у плиты), а с другой у них был офигительный секс (когда я отказалась от садо-мазо игр). Он даже показывал фото кого-то их них, говоря, какие женские прически ему нравятся (когда я оказалась отращивать волосы). Меня это порядком обижало, а потом уже просто злило».

4. Часть прошлого

«Вначале я довольно часто слышала от него упоминания о бывшей девушке, с которой он три года жил. «Мы с Таней» мелькало, когда он рассказывал о каких-то приключениях, путешествиях или просто историях из жизни.

Я каждый раз вздрагивала и нервничала — мне казалось, что это может говорить о том, что она «живет» в его голове, он не совсем с ней расстался и не забыл. Наши отношения только начинались, у каждого был свой негативный и позитивный опыт. Мой заставлял меня ощущать себя неуверенно и переживать из-за каждого его «мы с Таней».

Но прошло время, наши отношения стали ближе. Мы прожили и нажили свои истории. А он как-то естественным образом совсем перестал упоминать о ней. Наверное, это нормально — ведь она когда-то занимала важную часть его жизни, как «вырезать» ее из истории?»

«Перекладывать на нового партнера роль психотерапевта, как минимум, не деликатно»

Гурген Хачатурян, врач-психотерапевт

Все четыре истории, безусловно, об одном и том же. Ситуации, при которых люди вписываются в новые отношения, чтобы забыть предыдущие, очень распространены. Итог всегда один и тот же. Новое, что потенциально могло бы стать чем-то большим и значимым в жизни, становится продолжением старого, с теми же ошибками и, к сожалению, с предсказуемым итогом. Так что, если по каким-то причинам отношения не сложились, сделайте паузу, отрефлексируйте свои эмоции и по возможности попробуйте проанализировать, что в ваших действиях привело к тому, что все сложилось, как сложилось.

Может, придет понимание, что это был не ваш человек, и тогда можно подумать, а кто мог бы стать «вашим». Вот и ищите его. А перекладывать на нового партнера роль психотерапевта, как минимум, не деликатно.

Есть еще случаи, которые в этой статье не упомянуты, например, когда молодые люди рассказывают, какие они сердцееды и сколько у них было романтических историй. Не будем забывать, что многие из нас родом из прошлого, оттуда в нас вшита программа, что, если есть очередь, надо брать — скорее всего, там что-то стоящее.

Эта программа устарела, сейчас уже все понимают, что человек, имеющий в багаже множество отношений, скорее всего, незрел и к полноценному партнерству не готов. И, вероятно, он просто бахвалится и набивает себе цену, что само по себе достаточно печальный фундамент для новых отношений.

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