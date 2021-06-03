10 королевских любовниц

За успехом мужчины всегда стоит хорошая женщина, по крайней мере, так утверждает народная мудрость. В случае с королевскими особами речь иногда шла о нескольких плохих девочках. Браки августейших особ всегда были предопределены, иногда это случалось ещё в детстве.

Неудивительно, что короли искали удовольствие на стороне, а доступ к первым красавицам страны у них не был ограничен. Часто в любовницы короли брали женщин, на которых с удовольствием женились бы, если бы не политический долг. Некоторые из них были жадными, плели интриги и имели намерения получить немного больше, чем власть и благосостояние. Кто есть кто? Судите сами.

Одетта де Шамдивер

И как ей удалось окрутить самого короля?

Юная Одетта стала любовницей французского короля Карла VI Безумного в 17 лет. Монарх был психически болен, страдал от параноидальных идей, однажды ему почудилось, что Одетта сделана из стекла. Во время приступов, которые современные врачи классифицируют как шизофрения или раздвоение личности, он жестоко обращался со своей женой Изабеллой Баварской. А так как средневековые врачи были уверены, что «высвобождение семени» благотворно влияет на здоровье, Изабелла закрывала глаза на фавориток супруга, пытаясь защитить себя.

Одетта настолько сблизилась с Его Величеством, что получила прозвище «маленькоая королева» и родила от него дочь. Карл даже упомянул Одетту и её дочь в завещании, но после его смерти во Франции началась Гражданская война и девушке пришлось зарабатывать шпионажем для сына возлюбленного, будущего Карла VII.

В судьбе Одетты много неизвестных, никто не знает, как она провела остаток своих дней, но её фигура до сих пор привлекает внимание историков. Она изображена на многих известных картинах, о ней писал Бальзак в одном из своих произведений.

Агнес Сорель

Королевские любовницы часто влияли на политическую ситуацию в стране

Эта златовласая, голубоглазая прелестница познакомилась с королём Франции Карлом VII в 20 лет, монарху было 40. Они познакомились при дворе и сразу зацепились языками, Агнес была одета в очень открытое платье, по словам очевидцев оно не скрывало даже соски.

Но французский свет больше интересовала причастность Агнес к политическим делам. Это настолько раздражало общественность, что когда девушка внезапно заболела и умерла после рождения четвёртого ребёнка от короля, некоторые предположили, что её отравили. Подозрения упали на законного наследника Его Величества будущего короля Людовика XI, он открыло выражал недовольство в адрес отца и ненавидел Агнес.

Недавние исследования показали, что эта история вполне может быть правдой — анализ скелета Агнес показал, что причиной смерти могло стать отравление ртутью. Правда в то время ртуть использовали в медицине, поэтому есть вероятность, что отравление было непреднамеренным.

Какой бы ни была причина смерти девушки, Карл VII был безутешен, но это не помешало ему быстро найти замену, ей стала четырнадцатилетняя кузина Антуанетта Менеле. Образ Агнес запечатлён на полотне придворного художника Жана Фуке, он изобразил её в образе девы Мари с младенцем на руках.

Габриэль д’Эстре

Эта дама покорила королевское сердце

У французского короля Генри IV было много фавориток, только официально известно 56, но одной из них он был верен, это была Габриэль д’Эстре. Увидеть эту девушку можно на портрете в Лувре, там она изображена обнажённой в ванне с сестрой.

Случай Габриэль один из немногих в истории, когда любовница положительно повлияла на короля. Она убеждала протестанта Генри вернуться к католицизму и издать Нантский эдикт — закон, который гарантировал свободу французским протестантам. Габриэль подарила Его Величеству троих детей, все они были узаконены. Король даже просил Папу аннулировать брак с супругой Маргаритой де Валуа, чтобы узаконить отношения с Габриэль.

Генри обожал свою фаворитку, но вот знать её не взлюбила. Когда Габриэль родила мёртвого ребёнка оказалась на смертном одре, многие были уверены, что её отравили. И хотя любимая Габриэль так и не стала королевой официально, Генри организовал для неё похороны, как будто она ею была.

Алиса Перрерс

Короли часто выбирали любовниц из фрейлин своих жён

Пятнадцатилетняя Алиса Перрерс была фрейлиной у английской королевы Филиппы, когда на неё положил глаз пятидесятилетний Эдуард III. Шесть лет спустя королева умерла, а безутешный вдовец начал ухаживать за Алисой, он дарил ей подарки, в числе которых были предметы гардероба и украшения покойной супруги.

Эдуард старел, а влияние молодой фаворитки росло. Она сидела рядом с ним на заседаниях совета и заняла место в Вестминстере, где указывала королевским судьям, как им править страной. Но этот номер не прошёл с парламентом, который отстранил её от двора, но ей удалось вернуться, когда следующий парламент признал запрет незаконным.

Король Эдуард III умер в 1277 году от инсульта. По словам очевидцев Алиса сидела подле охладевшего возлюбленного, пока не осталась с ним наедине, тогда она сняла перстни с его пальцев и тяжёлую золотую цепь с шеи. Но с поличным её не поймали. Алиса провела остаток дней в своих владениях в Эссексе, где она и скончалась зимой 1400 или 1401 года.

Барбара Вильерс

Эта женщина былас искусной любовницей

Из тринадцати любовниц английского короля Карла II Барбара Вильерс была его любимицей. Ей доелось побывать замужем и удалось сохранить красоту после перенесённой оспы, а ещё её открыто называли шлюхой. Сам Карл говорил, что она «владеет всеми приёмами из книги Аритен («Камасутра» XVII века), которые применяют для получения удовольствия».

Карл вынудил свою жену Екатерину Брагансскую принять её во фрейлины вопреки желанию королевы. Барбара родила шестерых детей, пять из которых Карл признал и быстро переключился на других фавориток. Барбара не утратила мужества, продолжила крутить романы и была втянута в скандал — оказалось, что её второй муж уже был женат.

До конца дней Барбара поддерживала дружеские отношения с Карлом II. Будучи при смерти, Карл попросил своего брата, будущего Якова II, хорошо относиться к ывшей фаворитке после его смерти. Барбара умерла в возрасте 68 лет, её некогда знаменитую красоту подпортила водянка.

Нелл Гвинн

Эта простушка долгие годы была главной фавориткой английского короля

«Повежливей, люди добрые! Я протестантская шлюха!» – так ответила Гвинн разгневанной толпе, которая перепутала её постель с ложем католической любовницы короля.

«Милашка Нелли» была дочерью держателя притона и, вероятно, занималась детской проституцией. Её «талант» открылся в 15 лет, когда она торговала апельсинами у театра Друри-Лейн и закрутила роман с актёром Чарльзом Хартом, он-то и учил её актёрскому мастерству. Нелл быстро училась и в короткие сроки стала ведущей комедийной актрисой.

Несмотря на то, что Нелл была безграмотной и не отличалась красотой, её добрый нрав и низкие требования пришлись по вкусу лондонской публике, которая жаждала веселья после нескольких лет пуританских ограничений Оливера Кромвеля. Карлу II импонировало и то, что Нелл не интересовалась политикой, в отличие от других любовниц, часто его смешила и особо ничего не просила.

Она родила ему двоих сыновей, один из которых умер маленьким. Умирая, Карл попросил своего брата, чтобы тот «не позволил бедняжке Нелли голодать», Ян II исполнил просьбу. Нелл пережила Карла всего на два года и умерла в довольно молодом возрасте от болезни, которая парализовала половину её тела.

Диана Пуатье

У этой дамы были только молодые любовники

Эта дама была последней женщиной-пумой эпохи Возрождения. В возрасте 32 лет она стала преподавателем для двенадцатилетнего сына короля, будущего Генриха II. Шесть лет спустя они стали любовниками, правда к тому времени Генрих был женат на Екатерине Медичи, к которой не испытывал особого интереса. Только по настоянию Дианы Генрих посещал покои супруги, чтобы понянчить детей.

Диана фактически исполняла обязанности королевы, даже писала письма от имени Генриха и подписывала их «ГенриДиана». Екатерина сильно ревновала супруга, но ничего не могла сделать, пока он не умер от полученных во время турнира ран в 1559 году. Екатерина сразу же отлучила Диану от двора и присвоила замок Шенонсо, который Генрих подарил Диане.

В период французской революции могилу Дианы вскрыли и бросили её останки в братскую могилу, где они и остались на последующие 400 лет. В 2008 году французский судмедэксперт исследовал останки Дианы и раскрыл секрет её красоты — у неё были тонкие волосы и хрупкие кости, а это признаки хронической интоксикации золотом. В эпоху Возрождения в золотые эликсиры добавляли ртуть, а она вызывает анемию, возможно поэтому кожа Дианы была белая и прозрачная. Женщина в прямом смысле убивала себя, чтобы пользоваться популярностью у молодых мужчин.

Мария Валевская

Сам Наполеон не устоял перед её красотой

Мария появилась на свет в 1786 году в аристократической семье. В первый раздел Речи Посполитой они потеряли бо́льшую часть своего состояния. В 16 лет она с неохотой согласилась выйти замуж за графа Валевского, богатого мужчину в преклонном возрасте (графу было 70 лет), чтобы улучшить благосостояние семьи.

В 1806 году на приёме в канун нового года Мария познакомилась с Наполеоном. Император завалил Марию любовными письмами и драгоценностями, которые она возвращала со словами «он относится ко мне как к проститутке». Только после того, как Наполеон намекнул, что мог бы изменить своё отношение к Польше, если бы Мария стала его любовницей, она сдалась.

Когда Мария забеременела от императора, Наполеон был на седьмом небе от счастья. Его супруга Жозефина так и не смогла родить ему детей, а беременность Марии подтвердила, что дело было не в способностях императора. Он развёлся с Жозефиной и женился на Марии-Луизе, дочери австрийского императора. Вскоре после этого Наполеон завершил роман с Марией. Вероятно у неё всё же были чувства к императору, она предложила ему поехать за ним в ссылку на остров Св. Елены, но Наполеон отказался. Мария развелась с Валевским и вышла замуж за одного из генералов Наполеона. Вскоре после того как она родила сына в новом браке, она умерла от болезни почек, ей был всего 31 год. Тело Марии вернули на родину в Польшу, а вот её сердце захоронили в Париже.

Маркиза де Помпадур

А это знаменитая мадам Помпадур

Урождённая Жанна-Антуанетта Пуассон появилась на свет в 1721 году. В девятилетнем возрасте мать отвела её к гадалке, которая предсказала, что юная Жанна-Антуанетта завоюет сердце короля. Одержимая идеей, что её дочери уготована великая судьба, мать дала девочке хорошее образование, в том числе она посещала уроки пения у звезды парижской оперы.

И вот на одном из маскарадов недавно овдовевший Людовик XV был очарован Жанной-Антуанеттой. Он предоставил ей помещение в Версале этажом выше и мог посещать её покои незаметно для всех. Там девушка собрала богатую библиотеку, подружилась с художниками и писателями, в их числе были Вольтер, Монтескье и Дидро. И хотя она была любовницей Людовика всего пять лет, позже она осталась при дворе и подбирала кандидаток для короля. Кроме того, она вмешивалась в политическую жизнь страны и, по мнению многих, из-за неё Франция ввязалась в Семилетнюю войну. Тем не менее, король был благосклонен к ней до самой смерти. Мадам Помпадур умерла в возрасте 46 лет от лёгочной недостаточности, оставив миру в наследство одноимённую причёску.

Лилли Лэнгтри

В честь этой дамы даже назвали город

Лилли была известной актрисой XIX века, её лицо на упаковке косметических товаров Pear’s soap гарантировало бренду высокие продажи. Она была музой таких деятелей искусства как Джон Эверетт Милле, любовницей миллионеров и августейших особ, включая женатого Принца Уэльского (будущего Эдуарда VII). Лилли вскружила голову Берти и он даже представил её своей матери, королеве Виктории. Правда их роман продлился недолго — на одном из балов Лилли кинула лёд за шиворот возлюбленному и отказалась извиняться за проделку, а Берти не оценил шутку. Позже Лилли забеременела, по слухам отцом ребёнка был кузен Берти и высшее общество отвергло бедняжку. Оскар Уайльд написал оду Лилли «Веер леди Уиндермир» в надежде, что она станет актрисой. Успех пришёл внезапно, Лилли прославилась и на родине, и за океаном, где в её честь даже переименовали один из городов Техаса.

После череды богатых любовников Лилли выбрала себе в мужья мужчину на 19 лет младше и ушла на покой в Монако, где она написала автобиографию и стала первой женщиной, сорвавшей банк в Монте Карло. Лилли умерла в возрасте 76 лет после приступа бронхита, её похоронили во дворе церкви на острове Джерси.

На первый взгляд может показаться, что в этих женщинах не было ничего особенного. Так в чём же их секрет? Может в том, что сердцу не прикажешь и короли часто жили с нелюбимыми жёнами всю жизнь, а фаворитки были их отдушиной? Кто знает.

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