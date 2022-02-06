Михаил Сперанский: за что лучшего советника Александра I ненавидели современники

В том же году Сперанского рекомендовали в качестве домашнего секретаря князю Куракину. Когда князь получил должность генерал-прокурора, он предложил Сперанскому отказаться от преподавания и перейти на гражданскую службу. В ответ на это митрополит, желая удержать Сперанского на духовном поприще, предложил ему постричься в монахи, что открывало путь к высокому архиерейскому сану. Однако Сперанский предпочел отказаться от этой возможности, и в 1797 году был зачислен в канцелярию генерал-прокурора.

На вершину

Чиновничья карьера Сперанского развивалась стремительно. В 1797 году он – титулярный советник, спустя 3 месяца – коллежский асессор, с 1798 года – надворный советник, а в 1799 году – статский советник. К 1801 году, когда на престол вступил Александр I, Сперанский стал действительным статским советником. Этот гражданский чин соответствовал званию генерал-майора в армии, а его носитель мог занимать даже губернаторскую должность.

После свержения Павла Сперанский стал статс-секретарем тайного советника Д.П. Трощинского – государственного секретаря Александра I. С 1802 года Сперанский осуществлял работу по подготовке проектов государственных реформ в Министерстве внутренних дел. В эти годы он составил для царя несколько важных политических проектов, главный из которых – «Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России». Также Сперанский участвовал в разработке указа о вольных хлебопашцах, который стал первым шагом к отмене крепостного права.

Великий реформатор

Во «Введении к уложению государственных законов» (1809 г.) Сперанский выступил одним из первых идеологов правового государства в России. Он ратовал за конституционную монархию, отстаивал принцип разделения властей и необходимость предоставления политических прав гражданам. Предлагалось создание Государственной Думы, выборность судей и введение судов присяжных, создание Государственного Совета – органа, которые осуществляет связь монарха со всеми органами власти. Эти политические преобразования неизбежно вели и к отмене крепостного права. По мысли реформатора переход к конституционному строю должен был происходить эволюционным путем, поэтому его проект прямо не ограничивал самодержавия, однако создавал инструменты для такого ограничения в будущем.

Но начинания Сперанского практически не были реализованы, реформаторский пыл царя быстро иссяк, а Россия в очередной раз упустила возможность перемен, скатившись в реакцию.

Карамзин против Сперанского

В 1810 году по инициативе Сперанского был создан Государственный совет , что задумывалось первым шагом к масштабным политическим реформам. В том же 1810 году должен был появиться манифест о выборах в Государственную Думу. Однако преобразования натолкнулись на неприятие аристократических кругов, хотя план Сперанского первоначально был одобрен царем. Дворянство невзлюбило Сперанского за его покушение на привычный порядок получения гражданских чинов и занятия государственных должностей. Теперь знать не могла записывать своих отпрысков с колыбели на службу, и для получения чина необходимо было окончить университет.

Война с Францией, идеями которой вдохновлялся Сперанский в своих реформах, дала козыри в руки консерваторов и недовольных чиновников. Были распущены клеветнические слухи о предательстве Сперанского, после чего государь отправил его в ссылку. Идеологическим лидером противников Сперанского был знаменитый писатель Карамзин. Он составил для государя «Записку о древней и новой России», в которой убедительно доказывал незыблемость самодержавия, отрицая необходимость реформ.

Судья декабристов

На 4 года Сперанский был удален от государственной службы, но в 1816 он был назначен пензенским губернатором. В 1819 году Сперанский стал генерал-губернатором Сибири. И только в 1821 году царь разрешил ему вернуться в столицу. После смерти Александра Сперанский написал манифест о вступлении Николая I на престол. А после восстания декабристов становится членом Верховного уголовного суда. Причиной последнего назначения стали подозрения в связи Сперанского с восставшими. Тем более что декабристы планировали сделать Сперанского членом Временного революционного правительства.

Сперанскому, который симпатизировал республиканским идеям, суд над мятежниками дался очень тяжело. Свод Законов В очередной раз таланты Сперанского потребовались, когда император Николай I решил кодифицировать законы Российской империи. Этим занялся Сперанский. Он обобщил все законы, принятые после Соборного уложения 1649 года, и в 1830 году было опубликовано «Полное собрание законов Российской империи», включающее 45 томов. В 1832 году был издан «Свод законов» (15 томов), который отражал действующие в стране законы. За эту работу Сперанский был удостоен ордена Святого Андрея Первозванного – высшей награды Российской империи.

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