Михаил Сперанский: за что лучшего советника Александра I ненавидели современники

Он создал Свод законов Российской империи, судил декабристов, спорил с Карамзиным. По легенде, после встрече с ним Наполеон предложил Александру I обменять его «на какое-нибудь королевство». Михаил Сперанский сделал для России едва ли не больше, чем большинство правителей.
Говорящая фамилия
Михаил Михайлович Сперанский родился в семье священнослужителя, поэтому он не получил фамилии от своего отца. Сперанским его нарек дядя при зачислении во Владимирскую духовную семинарию. Уже тогда 8-летний Михаил показывал выдающиеся способности, и фамилия, происходящая от латинского spero (т. е. «надеюсь»), говорила о тех надеждах, которые подавал юный семинарист.
В семинарии Сперанский проявил себя одним из лучших учеников. Там он начал изучение языков (в том числе латинского и древнегреческого), философии, богословия, риторики, математики и естественных наук. За свои успехи Сперанский был удостоен чести стать келейником префекта, что открыло ему доступ к его библиотеке.
Невыбранная дорога
В 1790 году Сперанский стал слушателем Александро-Невской Главной семинарии, куда направлялись лучшие ученики семинарий со всей России. Это заведение готовило элиту духовного сословия. Среди изучаемых предметов было немало светских дисциплин: высшая математика, физика, даже новая французская философия.Сперанский в совершенстве освоил французский язык и всерьез увлекся творчеством западных просветителей. Впрочем, будущий реформатор показывал отличные успехи по всем предметам. В 1792 году Сперанский блестяще окончил Главную семинарию, он был оставлен при ней учителем математики. Позднее он также стал преподавать физику, красноречие и философию, а в 1795 году стал префектом семинарии.
В том же году Сперанского рекомендовали в качестве домашнего секретаря князю Куракину. Когда князь получил должность генерал-прокурора, он предложил Сперанскому отказаться от преподавания и перейти на гражданскую службу. В ответ на это митрополит, желая удержать Сперанского на духовном поприще, предложил ему постричься в монахи, что открывало путь к высокому архиерейскому сану. Однако Сперанский предпочел отказаться от этой возможности, и в 1797 году был зачислен в канцелярию генерал-прокурора.
На вершину
Чиновничья карьера Сперанского развивалась стремительно. В 1797 году он – титулярный советник, спустя 3 месяца – коллежский асессор, с 1798 года – надворный советник, а в 1799 году – статский советник. К 1801 году, когда на престол вступил Александр I, Сперанский стал действительным статским советником. Этот гражданский чин соответствовал званию генерал-майора в армии, а его носитель мог занимать даже губернаторскую должность.
После свержения Павла Сперанский стал статс-секретарем тайного советника Д.П. Трощинского – государственного секретаря Александра I. С 1802 года Сперанский осуществлял работу по подготовке проектов государственных реформ в Министерстве внутренних дел. В эти годы он составил для царя несколько важных политических проектов, главный из которых – «Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России». Также Сперанский участвовал в разработке указа о вольных хлебопашцах, который стал первым шагом к отмене крепостного права.
Великий реформатор
Во «Введении к уложению государственных законов» (1809 г.) Сперанский выступил одним из первых идеологов правового государства в России. Он ратовал за конституционную монархию, отстаивал принцип разделения властей и необходимость предоставления политических прав гражданам. Предлагалось создание Государственной Думы, выборность судей и введение судов присяжных, создание Государственного Совета – органа, которые осуществляет связь монарха со всеми органами власти. Эти политические преобразования неизбежно вели и к отмене крепостного права. По мысли реформатора переход к конституционному строю должен был происходить эволюционным путем, поэтому его проект прямо не ограничивал самодержавия, однако создавал инструменты для такого ограничения в будущем.
Карамзин против Сперанского
В 1810 году по инициативе Сперанского был создан Государственный совет , что задумывалось первым шагом к масштабным политическим реформам. В том же 1810 году должен был появиться манифест о выборах в Государственную Думу. Однако преобразования натолкнулись на неприятие аристократических кругов, хотя план Сперанского первоначально был одобрен царем. Дворянство невзлюбило Сперанского за его покушение на привычный порядок получения гражданских чинов и занятия государственных должностей. Теперь знать не могла записывать своих отпрысков с колыбели на службу, и для получения чина необходимо было окончить университет.
Война с Францией, идеями которой вдохновлялся Сперанский в своих реформах, дала козыри в руки консерваторов и недовольных чиновников. Были распущены клеветнические слухи о предательстве Сперанского, после чего государь отправил его в ссылку. Идеологическим лидером противников Сперанского был знаменитый писатель Карамзин. Он составил для государя «Записку о древней и новой России», в которой убедительно доказывал незыблемость самодержавия, отрицая необходимость реформ.
Судья декабристов
На 4 года Сперанский был удален от государственной службы, но в 1816 он был назначен пензенским губернатором. В 1819 году Сперанский стал генерал-губернатором Сибири. И только в 1821 году царь разрешил ему вернуться в столицу. После смерти Александра Сперанский написал манифест о вступлении Николая I на престол. А после восстания декабристов становится членом Верховного уголовного суда. Причиной последнего назначения стали подозрения в связи Сперанского с восставшими. Тем более что декабристы планировали сделать Сперанского членом Временного революционного правительства.
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Аттила: был ли он предком украинцев https://otari.mirtesen.ru/blog/43675447850
Семейная жизнь Ивана Айвазовского: из-за чего жена художника жаловалась царю https://otari.mirtesen.ru/blog/43683633121
За что болгары обижаются на русских https://otari.mirtesen.ru/blog/43516268279
Свежие комментарии