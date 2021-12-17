Почему в 2002 году младшего сына Сталина тайно перезахоронили в Москве

Как известно, смерть настигла сына вождя в Казани. Там же он был и похоронен. Однако в 2002 году останки Сталина-младшего были перемещены на Троекуровское кладбище Москвы. Примечательно, что для могилы Василия родственники не выбрали Новодевичий погост, где нашла свой последний приют его мать. Впрочем, тот, кто занимался перезахоронением, не имел родственных связей со Сталиными.



В апреле 1953 года, то есть буквально через несколько недель после смерти отца, Василий Иосифович Сталин оказался за решеткой. Его обвинили в антисоветской пропаганде и приговорили к 8 годам заключения. Как утверждает Николай Непомнящий, автор книги «100 великих загадок современности», после освобождения прокуратура СССР и комитет государственной безопасности решили от греха подальше отправить сына вождя в Казань, куда был запрещен въезд иностранцам. В марте 1961 года Сталин-младший уже был в Казани, где ему предоставили однокомнатную квартиру. Вскоре там обосновалась и некая Мария Нузберг с детьми.

Медсестра Мария Игнатьевна Нузберг (в девичестве Шевергина) появилась в жизни Василия Иосифовича почти сразу после переезда последнего в Казань. Они познакомились, когда Сталин лежал в больнице. Несмотря на то, что у Нузберг было двое детей от предыдущего брака, Василий Сталин официально зарегистрировал с ней отношения. Если верить Евгению Джугашвили, написавшему книгу «Мой дед Иосиф Сталин», Василий даже удочерил дочерей Нузберг. С тех пор и сама Мария Игнатьевна, и Татьяна, и Людмила стали Джугашвили. Именно эта фамилия была указана в паспорте, полученном Василием Иосифовичем в апреле 1961 года.



Но эта ячейка общества долго не просуществовала. В марте 1962 года 40-летний Василий Сталин скончался. Как пишет Александр Ушаков в своей книге «Утомленные вином», согласно официальной версии, причиной смерти Сталина-младшего стало алкогольное отравление. Василий, по новому паспорту, Джугашвили был похоронен на Арском кладбище Казани. Светлана Аллилуева утверждала, что на похоронах присутствовало чуть ли не полгорода. Однако Сергей Крамаренко, автор издания «Против «мессеров» и «сейбров», со ссылкой на свидетельства очевидцев пишет о том, что попрощаться с Василием пришли лишь его дети да несколько любопытных.

Впрочем, родственникам простительно такое приукрашивание событий. А вот чем они были действительно недовольны, так это тем, что тело Василия Сталина не отправили в Москву. Так, Владимир Аллилуев не раз обращался к Никите Хрущеву с просьбой разрешить похоронить Василия Иосифовича рядом с его матерью на Новодевичьем кладбище столицы. Однако, как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Энциклопедический словарь российской жизни и истории», Владимиру Аллилуеву так и не удалось ничего добиться.



Ситуация изменилась только в начале 2000-х годов. Именно тогда близкие Василия Сталина получили разрешение на перезахоронение его останков в Москве. Если верить автору книги «Смерть Сталина», Леониду Млечину, произошло это событие не без участия министра обороны Сергея Иванова. В ноябре 2002 года останки Сталина-младшего были перевезены из Казани в столицу России. Правда, похоронили сына вождя не рядом с матерью на Новодевичьем погосте, как хотел Владимир Аллилуев, а на Троекуровском кладбище вместе с его последней супругой Марией Нузберг. Возможно потому, что инициатором всего этого процесса оказалась одна из дочерей Марии Игнатьевны, Татьяна.

Как утверждает Олег Смыслов, автор книги «Защитники русского неба. От Нестерова до Гагарина», перезахоронение состоялось рано утром в обстановке полной секретности, будто Татьяна боялась, что кто-нибудь отберет у нее останки приемного отца. Такая активность кажется странной хотя бы потому, что Василий Сталин жил с Нузберг и ее детьми всего около года и все время злоупотреблял спиртными напитками. По мнению старшего сына Василия Иосифовича, Александра Бурдонского, операция по перезахоронению была проделана Татьяной Джугашвили для того, чтобы примкнуть к семье Сталина. «Это своеобразное пиратство, свойственное нашему времени» — сказал Бурдонский.

Юлия Попова



Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-v-2002-godu-mladshego-syna-...

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