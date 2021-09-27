Храм Петра и Павла в Сергиевом Посаде - описание, расписание богослужений

К северу от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры расположен удивительный по своему архитектурному решению храм Петра и Павла. Сергиев Посад стал местом, куда стекаются тысячи верующих людей. Здесь они ищут умиротворения и ответы на извечные вопросы.

Расписание богослужений

Храм Петра и Павла в Сергиевом Посаде открыт для верующих каждый день. Службы здесь проводятся без выходных. Литургия начинается в 7:40, а вечерняя служба в 17:00. Ежедневно в 12:00 проводится таинство соборования.

Особенностью храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде является то, что еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье, исключая великие праздники архимандритом Германом совершается чин изгнания злых духов. Одержимых бесами привозят сюда во всех концов страны. Запись на это мероприятие производится заранее.

Адрес храма

В обитель святых может заглянуть любой человека с любого конца мира. Храм открыт для всех и расположен по адресу: г. Сергиев Посад, улица 1 Ударной Армии.

Историческая справка

В 1608 году объединенная польско-литовская армия напала на Троицево-Сергиевую лавру. Осада длилась долго, но стены монастыря выдержали натиск врагов. На месте нынешнего храма Петра и Павла находилась Конюшенная слобода, на месте которой неоднократно происходили ожесточенные бои.

По словам летописцев «земля в этом месте орошена кровью, как каплями дождя». В память о мужестве защитников крепости была освящена небольшая Вознесенская церковь, построенная из дерева.

К 1820 году строение обветшало, его снесли и возвели кирпичный храм Петра и Павла (Сергиев Посад). Его построили в стиле классицизма, что разительно отличало новый храм от других монастырских построек. При этом была сохранена схема и план первоначального храма. Появились лишь новые приделы с южной и северной сторон.

В строительстве обновленного храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде принимал активное участие крестьянин из Кокуева Г.А. Лобов, о чем есть записи в церковных архивах.

К концу XIX века приход насчитывал 185 дворов. В первые годы XX века храм был отреставрирован, рядом с ним была возведена колокольня. Но грянувшая революция изменила судьбу церкви кардинально. В 1939 году, несмотря на увещевания прихожан, которых по официальным данным было 592 человека, ее закрыли, а спустя несколько лет взорвали колокольню. Часть построек была разобрана и пущена на нужды города, в том числе и на строительство рынка.

Еще об этом уникальном месте известно, что в 1920 году неподалеку жил иеромонах Алексий, после закрытия Зосимовской пустыни. Именно этому святому человеку было доверено тянуть жребий, предрешивший судьбу Митрополита Тихона.

Лишь в 1990 году изрядно обветшавший храм без куполов, крестов и церковной утвари был возвращен церкви. Сейчас он восстановлен и в нем вновь проводятся богослужения, возносятся молитвы и звучат песнопения.

Культурное наследие

Храм Петра и Павла в Сергиевом Посаде – единственный в городе архитектурный памятник, который относится к эпохе классицизма, возведенный в XIX веке. К сожалению, после реставрации были установлены пластиковые двери, не вписывающиеся в исторический облик.

Изначально у храма была важная градообразующая роль, ведь для большинства жителей слободы это был домовой храм, где проводились все важнейшие церковные таинства.

Сегодня храм Петра и Павла снова является центром притяжения верующих. Он открыт для прихожан каждый день.

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