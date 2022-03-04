Титикакский свистун: Лягушка из зоны экстремального дефицита кислорода. Чтобы дышать, ей пришлось пойти на серьезные жертвы

Для школьника озеро Титикака — причина бесконечного потока каламбуров. Для взрослого человека — прекрасный горный водоём и экстравагантный курорт. А для земноводных — место, где за жизнь приходится бороться каждую секунду. И титикакский свистун, 1 из 2 видов местных лягушек, борется, изобретая всё новые и новые способы не откинуть лапки.

Маленький шаг для лягушки, но большой шаг для всех амфибий!

Почему амфибиям так тяжко здесь жить? Всё просто: вспомним, зачем земноводные обзавелись лёгкими вообще? Правильно, чтобы компенсировать недостаток кислорода в воде атмосферным воздухом. Но вот в чём загвоздка: Титикака находится в Андах, на высоте в 3800 метров. А значит, воздух здесь сильно разряжен. Даже люди без должной подготовки могут словить удушающий, что уж говорить о более примитивных лягушках и тритонах.

Когда узнал, что внизу много кислорода и можно было не эволюционировать, а просто спуститься с гор.

Так что на лёгкие свистун не рассчитывает — этот орган у него в 3 раза меньше, чем у других соразмерных ему лягушек. Отчаявшись ловить кислород на суше, он отправился в свою родную стихию — воду. Лягух настолько разочаровался в жизни на земле, что теперь не выходит на неё в принципе. Титикакский свистун — самая большая полностью водоплавающая лягушка в мире. Учёные ни разу не видели амфибию на поверхности.

Учёные не видели, а мы увидим.

Только и водой надышаться непросто — уровень кислорода в озере нестабилен и может падать ниже приемлемых величин. Чтобы не задыхаться, свистуну пришлось радикально преобразить тело. Так как земноводное дышит кожей, то этой самой кожи потребовалось как можно больше. Поэтому из лягушки животина превратилась в шарпея и обросла кучей складок.

Нет, со мной всё нормально, я просто немного пересидел в ванне.

Если стратегического запаса складок недостаточно, вторую линию обороны от асфиксии держат эритроциты — клетки крови, ответственные за перенос кислорода. У нашей животины они мелкие, перенасыщенные гемоглобином и их ОЧЕНЬ МНОГО.

Несмотря на очень маленький ареал, у титикакской лягушки образовалось несколько морф (расцветок).

Ещё одна фича, помогающая лягухе выживать, — пониженный уровень метаболизма. Это значит, что все процессы в организме проходят о-о-очень медленно. У холоднокровных в целом, и земноводных в частности, скорость метаболизма не сильно высокая. Но у титикакского свистуна она самая медленная среди лягушек! Это значит, что воздуха и еды ему нужно в разы меньше, чем более активным собратьям.

Невыпущенная версия обложки альбома Нирваны.

Есть в замедленном метаболизме и минусы: жизнь у нашего героя крайне скучная. Отобедав червячком, рыбкой или улиткой, свистун на несколько дней заляжет на дно: будет сидеть, пялить в одну точку и просто дышать. Время от времени лягух будет смешно перебирать лапками и негромко звенеть.

И вот так целый день. Очень увлекательно.

Первое нужно для того, чтобы перемешать воду вокруг себя и насытить её кислородом. А вот зачем лягух звенит — непонятно. Может быть, речной шарпей общается с соседями или обозначает свою территорию. А может, ищет парочку — этот вид лягух живёт в постоянных условиях и может себе позволить размножатся круглый год.

Это мы с обречённым оптимизмом смотрим в будущее.

Как мистер лягух выбирает миссис лягух — неизвестно. Зато известно, что мистер лягух — очень хороший отец. Сразу после оплодотворения, он забудет о своей пассии и бросится защищать икру. Папаша готов атаковать каждого, кто рискнёт приблизиться слишком близко к кладке.

— А давай сфоткаемся как на той картине, где влюблённые над городом летят? — А давай.

Увы, титикакский свистун не ходил на уроки биологии и не знает, что из икры получаются головастики. Поэтому детки, которые только появились на свет, могут стать кормом для оголодавшего папаши и любых других родственников. Зато, если молодняк доживёт до 3 лет, он тоже получит восхитительную возможность съесть своих детей!

Мы обязательно выживем.

Моя оценка титикакскому свистуну: 10 складок кожи из 10. Странный, эффективный и по-своему милый лягух является настоящим украшением этого озера. Пока что является: загрязнение окружающей среды, адепты альтернативной медицины и завезённые болезни рискуют свести животину под корень в ближайшие десятилетия.

С вами была Книга животных!

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Бишон фризе: С корабля на бал. Как чупокабра, которая ловила крыс в трюме, превратилась в собаку богачей и монархов? https://otari.mirtesen.ru/blog/43938414903/

За что Александр III изгнал из Москвы всех евреев https://otari.mirtesen.ru/blog/43914918350/

Почему русские называют германцев немцами https://otari.mirtesen.ru/blog/43983289489/