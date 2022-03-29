Празднование в честь иконы Божьей Матери Феодоровской

Празднование Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы совершается 27 марта (14 марта ст. ст.) и 29 августа (16 августа ст. ст.). Также во второе воскресенье Великого поста старообрядческая церковь совершает службу явлению Феодоровской иконы Божией Матери «по уставу Успенского собора Московского Кремля 1627 г.». У новообрядцев в этот день совершается память святителя Григория Паламы (1296-1359 гг.). Феодоровскому образу Богородицы молятся о здравии, рождении ребенка, легких родах, благополучии супружеской жизни.

История праздника в честь явления иконы Пресвятой Богородицы Феодоровской

О появлении на Руси Феодоровской иконы Божией Матери нет точных сведений. Первые упоминания об образе схожей иконографии относятся к XII веку. Икона располагалась в деревянной часовне у города Городец (Нижегородская область). В начале XIII века на этом месте был сооружен монастырь во имя иконы Богоматери, которая стала его главной святыней. Позже он стал называться по имени иконы Богородичный, Богородице-Феодоровский, а затем — Феодоровский. В 1238 году при нашествии войск Батыя город был уничтожен, монастырь также сгорел. Современники событий считали, что икона также была утрачена, но по истечении нескольких лет была обретена повторно.

Существует несколько преданий о повторном обретении Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы.

Первое предание. 16 августа 1239 года костромской князь Василий Квашня (XIII век) неподалеку от реки Запрудни увидел образ Богородицы, который висел на дереве. При участии священства икона была перенесена в Кострому и поставлена в соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Позднее на месте обретения иконы был построен Запрудненский Спасский монастырь. Повесть о явлении чудотворной иконы Феодоровской сообщает следующее:

…видеша народи честную ону икону, и начаша поведати, глаголюще, мы вчера видехом сию икону, несому сквозе град наш воином неким, подобен той воин видением святому великомученику Феодору Стратилату, и тако свидетельствоваху народи.

От имени великомученика Феодора икона получила свое название — Феодоровская. Вскоре в Костроме появился житель Городца, который сообщил, что это та самая икона, которая считалась утраченной после сожжения Феодоровской обители.

Согласно второму преданию, Феодоровскую икону Божией Матери 16 августа 1263 года обрел младший брат Александра Невского (1221-1263 гг.) костромской князь Василий Ярославич (1236/1241-1276 гг.). Эта дата указана в «Сказании о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери в Костроме» (1670 г.)

Третье предание сообщает, что Феодоровский образ Богородицы обрел Юрий Всеволодович (1188-1238 гг.) в ветхой деревянной часовне неподалеку от Городца (позднее на этом месте был построен Городецкий Феодоровский монастырь). После смерти князя икона перешла к его младшему брату Ярославу Всеволодовичу (1190/1191- 1246 гг.), который благословил образом брак своего сына Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. После смерти князя Александра в 1263 году икона перешла к его младшему брату Василию (о нем сообщает второе предание), который перенес святой образ в Кострому.

Описанные выше события легли в основу сказания об иконе. Икона была перенесена из разоренного Батыем Городца в Кострому, где была помещена в церкви великомученика Феодора Стратилата (ум. 319 г.). Этот факт подтверждается «Сказанием о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери в Костроме». С этого момента она стала именоваться Феодоровской. Некоторые исследователи, основываясь на тождестве иконографии Феодоровской иконы с Владимирской, считают ее списком с прославленной древней святыни и выдвигают три версии ее происхождения:

икона была написана в 1164 году по заказу Андрея Боголюбского (1111-1174 гг.) для Городецкого монастыря; икону написали по заказу князя Ярослава Всеволодовича в 1239 году как дар к свадьбе его сына Александра Невского. Примечательно, что на обратной стороне образа — изображение великомученицы Параскевы, которая на Руси считалась покровительницей невест и свадеб, а также бывшей покровительницей Полоцкого княжеского дома, откуда происходила невеста Александра; икона написана по заказу Ярослава Всеволодовича в 1218-1220 годы в честь возвращения ему его жены Феодосии, которая была отнята своим отцом в 1216 году в ходе противостояния, и рождения у него от нее первенца Феодора (1219-1233 гг.)

Относительно названия иконы «Феодоровская» высказывается гипотеза, что оно возникло по причине того, что Феодор Стратилат был небесным покровителем князя Ярослава и многих других князей Мстиславичей, с которыми Ярослав и его потомство были связаны через его жену Феодосию, дочь Мстислава Мстиславича Удатного (ум. 1228 г.).

Чудотворная икона Божьей Матери «Феодоровская»

«Однажды, когда татары подошли к Костроме, русские ополчения вышли им навстречу, неся перед собой свою святую икону Божией Матери. Когда рати встали друг перед другом, между ними промчался неведомый всадник. Его багряная мантия развевалась по ветру, и ослепительно сиял позолоченный щит. Русские узнали в нем святого великомученика Феодора Стратилата. На татар же напал ужас, и они бежали с поля битвы. Так была спасена Кострома».

У каждой иконы Богородицы есть своя история, свое название. Удивительно, как многое пересекается в истории иконы «Феодоровская» – здесь и имя Феодороа Стратилата, и Параскевы, и князя Александра Невского, с этой иконой связано и начало новой династии русских царей – Романовых.

Предание гласит, что икона эта была написана евангелистом Лукой, неизвестно, как она попала в маленький город Городец, куда восходят первые упоминания об иконе. Однако в 1239 году Городец был сожжен монголо-татарами, а образ исчез, но вскоре чудесным образом был найден младшим братом Александра Невского князем Василием Костромским. Преследуя на охоте зверя, князь случайно увидел на сосне икону. Он попытался снять ее, но она поднялась на воздух. В это же самое время в Костроме многие жители видели, как какой-то воин прошел по городу, пронося в руках икону. Этот воин был похож на изображение святого великомученика Феодора Стратилата, в честь которого был построен собор в Костроме.

Вернувшись в город, князь в волнении рассказал о случившемся духовенству. Придя на указанное князем место, священники и народ увидели образ Богоматери, пали на колени и долго молились. Сняв икону с дерева, ее поместили в соборный храм города Костромы, а икону назвали Феодоровской, памятуя о явлении Феодора Стратилата с иконой, который потом не раз являлся русским воинам на поле битвы. На месте обретения иконы была основана первая иноческая обитель на Костромской земле – Спасо-Запрудниковский мужской монастырь.

Известно, что в том же 1239 году великий князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына – благоверного великого князя Александра Невского – на брак с Александрой, дочерью полоцкого царя князя Брячислава. И здесь раскрывается еще одна особенность Феодоровской иконы: на оборотной стороне находится изображение святой мученицы Параскевы (Пятницы), считавшейся на Руси покровительницей свадеб и невест.

За время пребывания Феодоровской иконы в Костроме было явлено много чудесных событий: дважды горел Костромской собор, и дважды икона оставалась невредимой в огне. В 1260 году к Костроме подступили татары, и городу угрожало полное разорение. Ополчение князя составляла лишь малая дружина, которую ему удалось наскоро собрать. Не надеясь на свои силы, князь велел нести перед собой образ Защитницы христиан. Во время битвы совершилось чудо: от лика Пресвятой Богородицы стали исходить ослепительные лучи света. Пораженные жгучими лучами татары обратились в бегство, битва окончилась победой костромичей. В память об этом чуде князь утвердил крест, как раз на месте, где во время битвы стояла икона, позднее там была выстроена каменная часовня, а близлежащее озеро было названо Святым.

Одно из значимых в истории нашей страны событий также связано с именем Феодоровской иконы – избрание на царство в 1613 году Михаила Федоровича Романова. В Троицком соборе Ипатьевского монастыря посольство Земского собора долго уговаривало Михаила Федоровича и его мать, инокиню Марфу принять избрание. На все мольбы они оставались непреклонны. Только речь Феодорита, архиепископа Рязанского, уповающего на помощь Пресвятой Богородицы, склонили Марфу к согласию благословить своего сына на царство. Она упала пред Феодоровской иконой и сказала: «Да будет воля Твоя, Владычице! В Твои руки предаю сына моего: наставь его на путь истинный, на благо Себе и Отечеству!» С этого времени образ Феодоровской Божьей Матери особенно почитался всеми представителями Царственного дома Романовых. Многие российские царицы и княгини иностранного происхождения получали отчество Федоровна в честь фамильной иконы.

Существует несколько списков с иконы Феодоровская, первый из них был сделан инокиней Марфой, который она привезла с собой в Москву.

Сегодня Феодоровская икона Божьей Матери находится в костромском Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе. В честь этой чудотворной иконы установлены два торжественных праздника: 29 августа по новому стилю – в память о чудесном явлении иконы в 1239 году и 27 марта – в память об избрании Михаила Романова на царство.

Феодоровская икона Божьей Матери почитается как покровительница невест, семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах.

Чудеса Феодоровской иконы Божией Матери

К первым чудесам Феодоровской иконы Божией Матери относят истории о ее чудесном спасении в огне при пожаре (сказания сообщают о двух пожарах: один уничтожил старую деревянную церковь, второй произошел уже в новом каменном храме). «Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божьей Матери», которое создавалось на протяжении нескольких столетий и дошло до наших дней в ряде списков, сообщает о чудесном спасении Костромы от татарских войск в битве при Святом озере (1262(?) г.):

…и отидоша от града яко два поприща или вдале мало и сташа у некоего езера, и яко же бысть полки близ между собою, и оружие свое извлекоша грешницы и напрягоша лук свои еже состреляти правыя и смиренныя сердцем, малое христианское воинство, и внезапу от чудотворного образа Пресвятыя Богородицы возсняша божественныя и пресветлыя лучи, паче солнечных луч и аки огнь попаляющи и нападающа на них и пожигая татарския полки, и от того озарения и луч божественных и от паления, вси противный полки смятошася, и мнози от них ослепоша и друг друга не познаша и вниде в них страх и трепет, и оружие вниде и сердце их и луцы их сокрушишася и нападоша на них российстии полпы и побиша их многое множество, останцы же нечестивых исчезоша и погибоша за беззаконие свое, пленников же российских всех отполониша заступлением и помощию Пресвятыя Божия Матере.

Почитание Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы

В 1613 году Земский собор избрал на царство Михаила Романова (1596-1645 гг.), что закрепил итоговым документом — Соборной клятвой. После этого было назначено посольство из Москвы в Костромской Ипатьевский монастырь, где Михаил Федорович жил с матерью, инокиней Марфой (ум. 1631 г.).

Михаил Романов на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде

Посольство возглавляли рязанский архиепископ Феодорит (1551-1617 гг.), келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын (ум. 1625/1626/1627 г.) и боярин Феодор Иванович Шереметев (ум. 1650 г.). 14 марта (ст. ст.) посольство было принято Михаилом Романовым и его матерью в Ипатьевском монастыре. И Михаил Романов, и его мать изначально отказывались от престола, но в результате уговоров согласились. Согласно сообщению патриарха Филарета:

Бысть же в тот день на Костроме радость велия, и составиша празднество чудотворной иконе пречистыя Богородицы Феодоровской.

Этот день стал днем празднования иконы, который отмечается и в наше время. Некоторые историки утверждают, что инокиня Марфа благословила при избрании на царство своего сына Феодоровской иконой Божией Матери. Однако участник тех событий келарь Авраамий Палицын в своем «Сказании» не упоминает об этой иконе. Он пишет, что когда инокиня Марфа и ее сын Михаил долго отказывались от предложения занять царский престол, тогда архиепископ «…взем на руце свои чюдотворную икону образ Пресвятыя Богородица, юже написал Петр митрополит, а Троицкой келарь старец Аврамей взем образ великих чюдотворцов Петра и Алексия и Ионы, и принесошя пред государыню».

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в г. Костроме. Современная фотография

Михаил Романов взял с собой в Москву список с иконы и поставил его в придворной церкви Рождества Богородицы «на Сенях». В 1618 году он прислал в Кострому украшения для иконы, а в 1636 году по указанию царя икону подновили и украсили драгоценной ризой. С этого времени постепенно начинают создавать списки с этой иконы. С конца XVIII века немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая православие, по традиции в честь Феодоровской иконы получали себе отчество Феодоровна. К ним относятся Мария Феодоровна (жена Павла I), Александра Феодоровна (жена Николая I), Мария Феодоровна (жена Александра III), Александра Феодоровна (жена Николая II), Елизавета Феодоровна. Истоки этой традиции восходят к XVII веку, когда в честь той же иконы «неблагозвучное» отчество царицы Евдокии Лопухиной было поменяно с «Илларионовна» на «Феодоровна», а при вступлении в брак царя Ивана Алексеевича с Прасковьей Салтыковой ей не только изменили отчество, но и переменили имя ее отцу с Александра на Феодора.

Икона неоднократно украшалась драгоценными окладами. В начале XIX века на средства жителей Костромы для иконы был изготовлен новый золотой оклад, в который поместили драгоценные камни с прежнего. В описании Успенского собора Костромы, который датируется 1820 годом, об иконе сообщается:

На сем образе риза, устроенная в 1805 году чистейшего золота, соборным иждивением, а более усердием граждан, имеет весу с венцем 20 фунтов 39 золотников; она и венец украшены бриллиантами, яхонтами, изумрудами, рубинами (из коих один красный наидрагоценнейший), венисами и другими драгоценными камнями, крупным жемчугом и бурмитскими зернами… К сему образу принадлежат рясны или серьги длиной более полуаршина, с бурмитскими зернами, драгоценными камнями, золотыми плашкам, кольцами и колодками…

В 1891 году для иконы изготовили золотую ризу весом около 10 кг. Она украшала икону до 1922 года. После Октябрьской революции икона находилась в храме. В 1919 году в Костроме образ исследовала комиссия музейного отдела Наркомпроса под руководством И. Э. Грабаря. В 1922 году Успенский собор и Феодоровская икона перешли к обновленцам. В 1929 году костромская община привезла икону в Москву в Центральные государственные реставрационные мастерские. Во время реставрационных работ специалисты пришли к выводу, что в своей основной части живопись XIII века утрачена. С апреля 1964 года икона пребывала в церкви Воскресения на Дебре, куда перенесли архиерейскую кафедру. 18 августа 1991 года Феодоровскую икону перенесли в возвращенный РПЦ Богоявленский Анастасиин кафедральный собор, где она находится по настоящее время.

Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор (РПЦ). Здесь в настоящее время находится Феодоровская икона Божьей Матери

Празднование явления Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы известно с XIII века. Икона являлась местночтимой. После вступления на московский престол Михаила Феодоровича Романова появляется новое празднование иконе, связанное с событиями его наречения в Ипатьевском монастыре. С этого периода почитание образа становится общецерковным. Изначально оно не имело определенной даты. Различные чиновники указывают празднование то «во вторую или в третию или в четвертую неделю святаго поста», то в «неделю вторую или в ин день великаго поста». Празднование 14 марта (ст. ст.) в церковном календаре закрепляется начиная с 1620 года, что связывают с возвращением из плена патриарха Филарета, отца Михаила Романова. Типиконы Успенского собора на этот день указывают: «В 14 день пети пречистой Богородицы Федоровской с Венедиктом для наречения государева…». При первых Романовых дата празднования, которая приходилась на дни Великого поста, соблюдалась строго и переносилась на другие дни лишь в случаях совпадения с Лазаревой субботой или погребением кого-либо из царского рода. Во второй половине XVII века дата праздник начинают переносить на следующий воскресный день, что уже уменьшало его статус. При патриархе Филарете в день праздника по окончании богослужения царь устраивал праздничный прием, на котором одаривал своего отца-патриарха. Эта традиция полностью прекратила свое существование в 1668 году. Во второй половине XVIII века обычай переносить празднование иконе на ближайшее воскресение окончательно укоренился в церковной жизни господствующей церкви.

Название свое икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича (+ 1246), отца святого Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор — в честь святого Феодора Стратилата. Обретена она была, по преданию, его старшим братом, святым Юрием Всеволодовичем (+ 1238, память 4 февраля), в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца — позже на том месте был устроен Городецкий Феодоровский монастырь. Князь Ярослав-Феодор, ставший после гибели в битве с татарами на Сити святого Юрия великим князем Владимирским, в следующем, 1239 году торжественно перенес его мощи из Ростова в Успенский собор Владимира, а оставшейся от брата иконой благословил своего сына, святого Александра Невского, вступившего в том же году в брак с полоцкой княжной Брячиславой.

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери — благословение отца — постоянно находилась при святом Александре, была его моленным образом. После его смерти (святой князь умер 14 ноября 1263 года в Городце, в основанном отцом монастыре) икона, в память о нем, была взята его младшим братом Василием.

Василий Ярославич был «мизинным», то есть младшим (восьмым), сыном Ярослава Всеволодовича. В 1246 году после смерти отца (князь был отравлен в столице Монголии — Каракоруме), пяти лет от роду, он стал князем костромского удела — наименее значительного во владениях его отца. Но в 1272 году Бог судил ему стать великим князем Владимирским. Четыре года его великого княжения (1272 — 1276) заполнены обычными для того времени княжескими междоусобными бранями. Несколько лет вел он войну за Новгород с непокорным племянником Димитрием Александровичем. Поэтому, став великим князем, Василий не поехал во Владимир, а остался под защитой чудотворной иконы в Костроме, считая это место более надежным на случай новых усобиц.

В 1276 году князь Василий завершил свой жизненный путь, важнейшие вехи которого были осенены благословением Феодоровской иконы Божией Матери. Он умер в Костроме и там же обрел место последнего упокоения. Святая икона пребывала с тех пор в Костромском соборе святого Феодора Стратилата.

Восстановление памяти Феодоровской иконы Божией Матери и широкое распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века — прекращением Смутного времени. В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконе Феодоровской Богоматери 14 марта. Появились многочисленные списки с Костромской Феодоровской иконы, один из первых был заказан и принесен в Москву матерью царя Михаила — инокиней Марфой. Со второй половины XVII века получают распространение иконы Феодоровской Божией Матери с клеймами, изображающими события из истории чудотворного образа.

Феодоровская икона особо почиталась всей династией Романовых, и в послепетровское время принимавшим Православие иноверным невестам наследников русского престола именно в ее честь давалось обычно отчество Феодоровна. Как некогда совершилось перед этой иконой поставление на царство первого царя из династии Романовых, так и сопровождала она до самой мученической кончины последнего государя и его семью. Царица-мученица Александра Феодоровна особенно чтила Феодоровскую икону. В Царском Селе ею был выстроен Феодоровский собор с Феодоровским городком вокруг него. В доме Ипатьева в Екатеринбурге после кровавой расправы над царской семьей был найден образ Богоматери Феодоровской, без которого Александра Феодоровна никуда не выезжала.

До 2001 года Феодоровская икона ни разу не покидала пределов Костромской земли (за исключением 1940-х годов, когда ее реставрировал И.Э. Грабарь). В начале третьего тысячелетия чудотворная, издавна чтимая как нарочитая покровительница православной семьи и подрастающего поколения, с благословения предстоятеля Русской Православной Церкви навестила Москву и Екатеринбург, где освящала собою крупные православные молодежные форумы. Феодоровскую икону в этих длительных путешествиях сопровождал архиепископ Костромской и Галичский Александр, председатель Отдела по делам молодежи Московского Патриархата.

За время пребывания святыни в Москве и Екатеринбурге сотни тысяч православных смогли поклониться ей и получить благодатное утешение. В столицу Урала икона была доставлена по воздуху, и этот крестный ход сопровождался чудесными знамениями. Несмотря на очень плохую погоду, самолет со святыней на борту — единственный из десятков других — сумел совершить посадку в аэропорту Екатеринбурга. В Екатеринбурге состоялся покаянный крестный ход с Феодоровской иконой к местам убиения и погребения святых царственных страстотерпцев. Событие это, учитывая историческую и духовную связь иконы с царской семьей, несомненно, имеет глубокое символическое значение.

Сегодня, 27 марта, в день празднования иконы, в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови, возведенном на месте мученической кончины Царской семьи, будет совершена Литургия Преждеосвященных Даров, которую возглавит епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.

Богослужение явлению иконы Пресвятой Богородицы Феодоровской. Тропарь, кондак и канон празднику

Тропарь, глас 8.

Днесь светло красуется град Кострома, и вся российская страна, созывающи к веселию вся боголюбивыя христианския народы, на преславное торжество Божия Матере, чудотворнаго Ея и многоцелебнаго образа пришествия. Днесь боя вися нам пресветлое великое солнце. Приидите вси богоизбраннии людие, новыи израиль, ко источнику цельбоносному, источает бо нам неоскудная милости Пречистая Богородица, избавляет вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих. Но О! всемилостивая Госпоже Дево Богородице Владычице, сохрани страну нашу и митрополита, и вся люди Твоего достояния от всяких бед, по велицей Твоей милости, да зовем Ти, радуися Дево християном похвало.

Кондак, глас 8.

Притецем людие вси к тихому и доброму пристанищу, в Дом Божия Матере чуднаго образа явлению Царицы и Богородицы. За неизреченную милость Ея, верно припадающе и вопиюще: О! Всемилостивая Владычице, за спасительное Твое смотрение чуднаго образа к нам пришествие, посети нас грешных, светло сотворяющих празднество Твое. Укрепи людей наших, дивно им на враги победу подающи. И митрополита нашего утверди, церковь Сына Твоего непоколебиму соблюди. Притекающих к Тебе спаси, от всяких напастей избави: сохраняя в мире все православие, да зовем Ти, радуися Невесто Неневестная.

Феодоровский образ Пресвятой Богородицы. Иконография

По преданию, Феодоровская икона Богородицы написана евангелистом Лукой. Образ относится к иконографическому типу Елеуса (Умиление). Его иконография очень близка к Владимирской иконе Пресвятой Богородицы. По этой причине многие исследователи считают Феодоровскую списком Владимирской. Отличием Феодоровской иконы от Владимирской является обнаженная до колена левая ножка Спасителя. Согласно описанию иконы, сделанному при ее перенесении в Кострому, она имела следующий вид:

…написана масляными красками «на сухе древе». Доска в длину 1 аршин 2 вершка, в ширину 12 вершков. Богородица изображена несколько склонившею главу на правое плече. Правой рукой поддерживается Богомладенец, обнимающий Богоматерь. Правая нога Богомладенца покрыта ризою, левая же по колено неприкрыта. На оборотной стороне написана святая великомученица Параскева, называемая Пятница… Нижняя часть иконы заканчивается рукоятью в 1 1/2 аршина длины.

До наших дней икона сохранилась плохо, она не единожды поновлялась, и оригинальная живопись ликов Богородицы и Исуса Христа заметно потерта. На оборотной стороне иконы — поясное изображение великомученицы Параскевы Пятницы. Святая изображена в красных одеждах, украшенных золотым растительным орнаментом. Ее руки воздеты в молении на уровне груди.



Феодоровская икона Божией Матери. XII век. Кострома, Богоявленско-Анастасиин монастырь



Феодоровская икона Божией Матери в драгоценном окладе. XII век. Кострома. Дореволюционная фотография из собрания С.М. Прокудина-Горского, 1910 год



Пелена «Богоматерь Феодоровская», которая считается вкладом старицы Марфы, матери царя Михаила Федоровича, в Ипатьевский монастырь

Существует ряд списков Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы.



Феодоровская икона Божией Матери с избранными святыми на полях. Около 1630 г.

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