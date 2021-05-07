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«Корона» русских царей: кому на самом деле принадлежала шапка Мономаха

«Корона» русских царей: кому на самом деле принадлежала шапка Мономаха

Главная историческая реликвия и символ самодержавия России — шапка Мономаха — хранится сейчас в кремлевской Оружейной палате. Из чистого золота, украшенный драгоценными камнями, жемчугом и редчайшими шпинелями, этот легендарный царский головной убор весит порядка 1 кг.

«Тяжела шапка Мономаха!» — частенько сетовали русские самодержцы, подразумевая совсем не физический вес головного убора, а метафорический груз ответственности царской власти. Раньше многие века считалось, что эту золоченую шапку с собольей опушкой получил в подарок от деда Владимир Мономах. От его имени она и стала так называться.

Однако современные историки все чаще склоняются к тому, что Владимир никогда не носил этого головного убора, заменявшего у русских царей корону. И совсем не потому, что тот был слишком уж тяжел.

Византийская легенда

По распространенной до XX века легенде, в 1114 году великий князь переяславский, а затем и киевский Владимир решил пойти на Византию за данью по примеру многих своих предшественников. Об этом узнал тогдашний правитель Византии Константин IX Мономах, дедушка Владимира. Дабы амбициозный внук не развязывал войну, он сам предусмотрительно отправил богатые дары в Киев.

Откупился дед от внука аравийским золотом и символами царской власти, среди которых был и тот самый полусферический царский венец, украшенными драгоценными камнями.

Свой подарок Константин сопроводил пожеланием в мире и процветании править Русью. Таким образом византийский император благословил Владимира на царствование и нарек его по своему подобию «Мономахом».

Легенда долгое время была в ходу, пока российские историки не обнаружили в ней ряд несоответствий. Во-первых, Константин просто не мог подарить шапку своему внуку, планирующему поход на Византию. В то время император уже покоился в земле. Константин Мономах умер, когда его внуку едва исполнилось 2 года.

Во-вторых, при жизни Владимира никто не называл «Мономахом». Это прозвище к нему приклеилось во время создания легенды о шапке Мономаха. По мнению историка Николая Борисова, это произошло на рубеже XV—XVI веков, когда на престол взошел Василий III.

В период постоянных кровавых войн за власть новому царю было необходимо как-то упрочить и свои позиции, и авторитет самодержавия в целом. Вот тогда в угоду царю и была придумана красивая легенда о подарке императора Константина, якобы «помазавшего» русских князей на царствование. Власть Византии в то время была непререкаемой, ведь именно из нее на Русь пришло христианство, положившее начало объединению разрозненных славянских княжеств.

Время создания

По мнению историка Натальи Жилиной, шапка Мономаха была сделана приблизительно в начале XIII века, когда Владимир «Мономах» уже давно почил с миром. Так что носить легендарную шапку князь просто физически не мог.

На время создания царского головного убора указывает анализ его материалов. Интересно, что шапку Мономаха буквально собрали из разных частей. Приблизительно в XII столетии (или даже еще раньше) были выкованы золотые пластины ее тульи. Спустя 4 века к головному убору добавили навершие в форме полусферы.

Шапка собиралась из разрозненных элементов несколько веков. Когда точно появились первые из них и сама идея создать такой царский венец, точно не известно. Единственное, что роднит ее историю происхождения с Византийской легендой, — это то, что золотые пластины действительно могли быть созданы умелыми византийскими мастерами. Уж очень тонкой была работа. На Руси таких вещей тогда не делали.

Приданое монгольской невесты

Все тот же Николай Борисов высказал предположение, что шапка Мономаха могла быть подарком ордынского Узбек-хана московскому князю Юрию Даниловичу. Последний был женат на родной сестре Узбека, Кончаке (после бракосочетания и крещения она стала называться «Агафьей»). Юрий Данилович был в дружеских отношениях с шурином и часто навещал его в орде.

Борисов считает, что шапка Мономаха на самом деле была женским монгольским головным убором, который носила или получила в качестве приданого Кончака. Так будущий символ российской самодержавной власти и попал в руки к Юрию Даниловичу.

На монгольское происхождение шапки указывает ее стиль и некоторые элементы украшений. Историки Максим Крамаровский и Ирина Бобровницкая уверены, что шапка была сделана в Крыму, а ее золотые пластины являлись когда-то частями головных уборов Чингизидов.

Но и монгольская теория происхождения шапки Мономаха довольно шаткая. Во-первых, Чингизиды вряд ли бы стали передавать символ верховной власти чужаку и славянину. Монгольские правящие роды очень ревностно относились ко всему, что касалось владычества. Во-вторых, в Золотой Орде не было обычая давать женщинам приданое. Да и не стал бы московский князь носить головной убор жены.

Теорий и легенд вокруг шапки Мономаха создали множество, а откуда она действительно взялась, не знает никто. Историки уверены только в одном: Владимир Мономах этого головного убора не носил.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158396-korona-russkikh-carey-k...

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