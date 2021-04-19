Почему на крестах православных храмов есть полумесяцы

Что полумесяц делает на вершине храма? Почему он там и крест и полумесяц? Это же разные религии? - никогда не возникало таких вопросов при взгляде на некоторые христианские храмы?

Сегодняшний мой рассказ именно на эту тему: о таких простых и известных в России символах как крест и полумесяц. Понятное дело, что для большинства людей они содержат в себе понятный культурный код, где крест символизирует христианство, а полумесяц – ислам.

Поэтому, когда люди видят полумесяцы на главах христианских храмов, у них и возникают те самые закономерные вопросы: "Что полумесяц делает на вершине храма?" и "Почему он "попирает" полумесяц?"

На самом деле, ничего крест не попирает, а чтобы понять символизм данного сочетания нужно вспомнить некоторые места в Библии, а также принять во внимание тот факт, что христианство (равно как и ислам) возникла не на пустом месте, а из иудаизма, и относится к религиям авраамическим. Проще говоря, все последователи этих религий верят в одного Бога.

Первичное значение креста как символа не было связано с распятием, крест обозначал Солнце. Поэтому самая простая трактовка этого символа – Луна и Солнце. Солнцем называл грядущего Спасителя последний из ветхозаветных пророков – Малахия.

Книга Малахии (4:2): " А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его"

Поэтому мы часто видим в центре креста Солнце с расходящимися лучами.

Солнце и луна

У полумесяца есть ещё несколько значений, которые признаются церковью: колыбель Иисуса в Вифлееме, крестильная купель. Более того, совмещенный с крестом полумесяц может символизировать якорь.

Здесь идёт отсылка к словам апостола Павла:

Послание Апостола Павла евреям (6:18-19): "твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий..."

Современные богословы могут объяснить, что церковь это корабль, в котором вера есть якорь души. Эта сложная аллегория поясняет почему подобное сочетание встречается именно на храмах, а не, к примеру на нательных крестах, или на надгробьях.

Ещё одна примечательная трактовка, когда символ дополнен двенадцатью лучами. Она отсылает нас к Апокалипсису, или проще – книге Откровения Иоанна, в котором церковь имеет аллегоричный образ женщины.

Откровение Иоанна (12:12): "И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд "

Луна и двенадцать лучей

Пророчества Иоанна не имеют единой трактовки, поэтому иногда Богословы считают, что речь шла о Богородице, а иногда о церкви.

Ещё есть мнение, что полумесяц – это чаша. Действительно такое значение у полумесяца в христианстве есть. Но чаша имеется в виду евхаристическая.

Судя по моему опыту, сейчас некоторые читатели захотят написать комментарий, что полумесяц это не просто чаша для причастия, но Святой Грааль. Вынужден разочаровать – это не так. Легенды о святом Граале появились лишь в XII веке и во Франции. В то время как символ гораздо более древний и встречался в православном символизме Византии значительно раньше появления легенд о Граале.

Есть ещё всякие эзотерики, Блаватские и последователи новой лохотрон секты Алатры, но это уже не о христианском символизме. Это поля изысканий для любителей Рен-ТВ и искателей пРАвды (кто в теме посмеётся)

Источник : https://zen.yandex.ru/media/travelmaniac/

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