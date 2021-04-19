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Почему на крестах православных храмов есть полумесяцы

Почему на крестах православных храмов есть полумесяцы

Что полумесяц делает на вершине храма? Почему он там и крест и полумесяц? Это же разные религии? - никогда не возникало таких вопросов при взгляде на некоторые христианские храмы?

Сегодняшний мой рассказ именно на эту тему: о таких простых и известных в России символах как крест и полумесяц. Понятное дело, что для большинства людей они содержат в себе понятный культурный код, где крест символизирует христианство, а полумесяц – ислам.

Поэтому, когда люди видят полумесяцы на главах христианских храмов, у них и возникают те самые закономерные вопросы: "Что полумесяц делает на вершине храма?" и "Почему он "попирает" полумесяц?"

Почему на крестах православных храмов есть полумесяцы

На самом деле, ничего крест не попирает, а чтобы понять символизм данного сочетания нужно вспомнить некоторые места в Библии, а также принять во внимание тот факт, что христианство (равно как и ислам) возникла не на пустом месте, а из иудаизма, и относится к религиям авраамическим. Проще говоря, все последователи этих религий верят в одного Бога.

Первичное значение креста как символа не было связано с распятием, крест обозначал Солнце. Поэтому самая простая трактовка этого символа – Луна и Солнце. Солнцем называл грядущего Спасителя последний из ветхозаветных пророков – Малахия.

Книга Малахии (4:2): " А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его"

Поэтому мы часто видим в центре креста Солнце с расходящимися лучами.

Солнце и луна

Солнце и луна

У полумесяца есть ещё несколько значений, которые признаются церковью: колыбель Иисуса в Вифлееме, крестильная купель. Более того, совмещенный с крестом полумесяц может символизировать якорь.

Здесь идёт отсылка к словам апостола Павла:

Послание Апостола Павла евреям (6:18-19): "твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий..."

Современные богословы могут объяснить, что церковь это корабль, в котором вера есть якорь души. Эта сложная аллегория поясняет почему подобное сочетание встречается именно на храмах, а не, к примеру на нательных крестах, или на надгробьях.

Почему на крестах православных храмов есть полумесяцы

Ещё одна примечательная трактовка, когда символ дополнен двенадцатью лучами. Она отсылает нас к Апокалипсису, или проще – книге Откровения Иоанна, в котором церковь имеет аллегоричный образ женщины.

Откровение Иоанна (12:12): "И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд"
Луна и двенадцать лучей

Луна и двенадцать лучей

Пророчества Иоанна не имеют единой трактовки, поэтому иногда Богословы считают, что речь шла о Богородице, а иногда о церкви.

Ещё есть мнение, что полумесяц – это чаша. Действительно такое значение у полумесяца в христианстве есть. Но чаша имеется в виду евхаристическая.

Почему на крестах православных храмов есть полумесяцы

Судя по моему опыту, сейчас некоторые читатели захотят написать комментарий, что полумесяц это не просто чаша для причастия, но Святой Грааль. Вынужден разочаровать – это не так. Легенды о святом Граале появились лишь в XII веке и во Франции. В то время как символ гораздо более древний и встречался в православном символизме Византии значительно раньше появления легенд о Граале.

Почему на крестах православных храмов есть полумесяцы

Есть ещё всякие эзотерики, Блаватские и последователи новой лохотрон секты Алатры, но это уже не о христианском символизме. Это поля изысканий для любителей Рен-ТВ и искателей пРАвды (кто в теме посмеётся)

Источник : https://zen.yandex.ru/media/travelmaniac/

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