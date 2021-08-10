5 амулетов от энергетических вампиров

На протяжении дня мы постоянно находимся в окружении разных людей. Мы не знаем, кто из них равнодушен к нам, кто желает добра, а кто отбирает нашу энергию. Встретиться с энергетическим вампиром можно везде: в офисе, в магазине, на трамвайной остановке, даже на дружеской вечеринке.

Кто же такие энергетические вампиры? Это люди, при общении с которыми другие люди (их называют донорами) теряют энергию и жизненные силы. Как заметить, что вам повстречался вампир? Если после разговора с кем-то вы чувствуете хандру, упадок сил, пропадает желание что-либо делать, то это верные признаки контакта с энергетическим вампиром.

Если вы столкнулись с ним случайно, а контакт не был продолжительным, то волноваться не стоит. Но вдруг подобный энергетический кровосос всегда находится в вашем окружении? Ведь им может быть коллега или сосед, начальник или кто-то из близких друзей.

В таком случае вам необходимо воспользоваться амулетом, который защитит вас и не позволит вытягивать жизненную энергию.

Английская булавка.

Казалось бы, такая мелкая незаметная вещица, но оказывается, она обладает силой защищать вашу ауру от вторжения чужаков. Носите английскую булавку на одежде, чтобы избежать неприятных последствий от столкновений с вампиром.

Глаз Фатимы.

Наверняка вы не раз видели эти милые сувениры из Турции в виде синего глаза. Так вот, эти недорогие амулеты могут оградить вас от многих бед, если носить их на видном месте. Для энергетического вампира они являются препятствием вытягивать из человека энергию.

Клевер.

Амулеты с изображением клевера помогут создать защитную оболочку, которая убережет вас от энергетического вампира.

Солнце.

Не зря во всех сказках вампиры боятся Солнца и его ярких лучиков. Кулон в виде солярного знака сможет защитить вас от потери энергии, особенно, если он будет выполнен из золота.

Украшения из бирюзы.

Подойдет все, что вашей душе угодно: кулон, бусы, браслет либо серьги с бирюзой. Этот минерал защитит вас от энергетического вампира, убережет от опасности и поможет добиться успеха.

Помните: общение с домашними животными тоже помогает снять негативную энергию и очистить ауру. Если у вас был неудачный день, просто погладьте своего любимца.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2276329132758927408/

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